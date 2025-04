A Nintendo hivatalosan is bejelentette a 2010-es évek egyik legnépszerűbb konzoljának, a Switchnek az utódját: a Nintendo Switch 2 június 5-én érkezik 470 eurós ajánlott fogyasztói áron. Az új konzol továbbfejlesztett hardverrel, nagyobb kijelzővel és innovatív funkciókkal – mint a GameChat és a GameShare – rendelkezik, miközben megőrzi a hibrid játékélményt és a visszafelé kompatibilitást a korábbi Switch-játékokkal. Mutatjuk, mit várhat a Nintendo új generációs konzoljától.

A Nintendo Switch 2 komoly hardveres ráncfelvarráson esett át. Bár a pontos specifikációkat a gyártó nem részletezte, az új, erőteljesebb chip érezhetően javítja majd a játékok futási sebességét és a grafikai részletességet. A konzol egy 7,9 hüvelykes, 1920×1080 képpontos folyadékkristályos kijelzőt kapott, ami támogatja a 120 hertzes képfrissítést és a HDR-tartalmak megjelenítését is. A tárhely emellett 256 gigabyte-ra nőtt, microSD Express kártyákkal ezúttal is tovább bővíthető, a konzol tetejére pedig került egy második USB-C csatlakozó.

A Joy-Con kontrollerek is átalakultak: az új generációs változatok mágneses csatlakozással érkeznek, megerősített analóg karokkal és egy extra „C” gombbal, ami a játék közbeni csevegést segíti elő. Ezeket pedig élükre állítva egérnek is használhatjuk majd. A dokkoló szintén komoly fejlesztést kapott, támogatni fogja a 4K felbontást, és beépített hűtőventilátorral rendelkezik majd, hogy a hardverigényesebb játékok futtatása közben is hűvösen tartsa a konzolt.

Nem olcsó mulatság

A Switch 2 több nagy cím premierjével érkezik, a bemutató során leplezte le például a Nintendo a Mario Kart Worldöt, ami a sorozat eddigi legnagyszabásúbb része lesz – elméletben teljesen nyílt világgal. Mivel a Mario Kart World lesz a Switch 2 nyitócíme, így az már a június 5-i megjelenéskor is játszható lesz, de a későbbiekben tovább bővül a repertoár. Július 17-én érkezik a Donkey Kong Bananza, míg 2026-ban a FromSoftware-től kapunk majd egy Nintendo-exkluzív többjátékos címet, a The Duskbloodsot. Ami viszont talán még ennél is fontosabb, az az,

hogy a Nintendo hivatalosan is megerősítette, a Switch 2 visszafelé kompatibilis lesz a korábbi Switch-játékokkal, mind fizikai, mind digitális formátumban.

Emellett a fejlesztőstúdiók azt is egyértelművé tették, hogy több, már korábban megjelent Switch-címet felfejlesztenek az új konzolra, így azokat magasabb grafikai beállításokkal és képkockasebességgel élvezhetjük majd. Ilyen lesz például az Avalanche gondozásában készülő Hogwarts Legacy is.

Ami már nem annyira jó hír, hogy nemcsak a konzol, de a játékok is elképesztően drágák lesznek. Németországban a Switch 2 ajánlott fogyasztói árát 470 euróra lőtte be a Nintendo, tehát idehaza 200 ezer forint körüli indulóárral lesz érdemes számolni – összehasonlításképp egy PlayStation 5 már 190 ezer környékén beszerezhető. A játékok árán is módosított a Nintendo – digitálisan 80, míg fizikai adathordozón vásárolva 90 dolláros árakkal találkozhatunk majd. Ez azt jelenti, hogy a legújabb Switch 2-es címek borítékolhatóan 30 ezer forint feletti áron lesznek majd beszerezhetők.

Indul az előrendelés

A Switch 2 megjelenését tehát június 5-re lőtte be a Nintendo, így már nem kell sokat aludni az érkezéséig – az előrendelések ráadásul már jövő héten elindulnak, április 9-től rakhatjuk virtuális kosarunkba az új kütyüt. Azt, hogy Magyarországon pontosan milyen áron és mikor rajtol el a Switch 2, egyelőre nem tudni – a 2020-as és 2021-es PS5-ös és Xbox Series X-es készlethiányhoz hasonlótól viszont előreláthatólag nem kell tartani. Érdekesség, hogy a Nintendo egy bundle-t is kínál az új konzol mellé: a Mario Kart Worlddel szerelt Switch 2-ért 510 eurót kérnek majd el, tehát valamennyit spórolhatunk majd ezzel az összeállítással.