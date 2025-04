Amikor az ember a stop-motionre gondol, az elsők között jut eszébe Tim Burton neve, aki olyan remek produkciókat hozott létre ebben a műfajban, mint A halott menyasszony vagy a Frankenweenie, de a rendező akkora rajongója és művelője ennek a különleges animációs megoldásnak, hogy még a Beetlejuice első és második részébe is képes volt belecsempészni ilyen szegmenseket. Nem véletlenül emlegetem a Wednesday készítőjét az Xbox legújabb, április 8-án megjelenő videójátéka, a South of Midnight kapcsán, merthogy a Compulsion Games csapatának alkotása

két lábon járó gótikus fantasy, sötét körítéssel, tragikus hősnővel és mesebeli horrorszörnyekkel à la Tim Burton.

A Compulsion Gamesnél éghettek már a vágytól, hogy bizonyítsák, képesek ők maradandó játékot is alkotni, elvégre a horror FPS-ük, a nagy visszhangot kapott, végül nem túlságosan forradalminak bizonyuló We Happy Few mostanra csúnyán a feledés homályába veszett. Nem lett belőle az új BioShock, és akkor finoman fogalmaztam.

A fejlesztőcég újdonsága az Xbox Series X/S-re, valamint PC-re érkező, Game Passon a megjelenés napjától behúzható South of Midnight egy külső nézetes akció-kalandjáték, amelynek középpontjában egy Hazel nevű fiatal lány áll, akit már a bevezetőben szörnyű tragédia ér. Hazel anyját a házukkal együtt elsöpri egy hurrikán, és egyedül hősnőnk lehet képes arra, hogy megakadályozza, hogy árván maradjon. Igaz, ehhez Hazelnek fejest kell ugrania a déli államok horrormeséibe, amelyek egyik pillanatról a másikra elevenednek meg számára.

Hazel személyében a 10-12 órás játék során egy szövő, afféle boszorka bőrébe bújhatunk, és a feladatunk, hogy mágiánk, egyre gyarapodó képességeink birtokában kibogozzuk a balsors csomóit, amelyek szenvedést hoznak a helyieknek, és persze rosszindulatú, ártó szellemeket, akik a környéken rontják a közhangulatot. Ami a South of Midnight játékmenetét illeti, kétféle szekció váltogatja egymást, az egyikben egyik platformról a másikra ugrándozva, falon futkosva, repkedve kell haladnunk előre, a másikban zárt terekben küzdünk a már említett, engem demogorgonokra emlékeztető démonokkal.

Ami a South of Midnightnak nagy szerencséje, hogy a körítés, a stop-motion stílusú tálalás, a szaggatott karaktermozgás, a meseszerű, néha még a Guillermo del Toro-féle A faun labirintusát is kölcsönvevő gótikus stílus minden pillanata arany. Na és egy óriásharcsa személyében kapunk egy nagyon szerethető narrátort és útitársat. Ennek tetejébe a grafika gyönyörű, szemkápráztató, valamint a készítők nem lustálkodtak, és egy csomó, az éppen zajló történéseket kommentáló, jazz, blues és egyéb déli muzsikák által inspirált dalokat raktak össze.

Ugyanakkor maga a játékélmény, amikor ütnünk, püfölnünk, elvarázsolnunk kell a szellemeket, és az ellenfelek változatossága, a bossok száma jócskán elmarad a várakozásainktól.

Lássuk be, bár nem volt céljuk az alkotóknak, senki nem fogja a Dark Souls magasságába rakni a South of Midnight harcrendszerét, pedig simán lehetett volna ebből valami könnyedebb soulslike. Valahogy úgy, mint ahogy a Kena: Bridge of Spirits csinálta. Kihagyott ziccer? Egyértelműen.

A narratíva azért húzza magával az embert, ahogy Hazel felfedezi saját családja és a környék lakosainak mérhetetlen szomorúsággal nyakon öntött sztoriját, az azért belőlünk is képes olyan érzelmeket kiváltani, hogy egy picit jobban megszorítjuk a kontrollert. Valamint a főellenségeket is remekül eltalálták a compulsionös srácok.

Az a nagy plusz, ami kihagyhatatlan játékká tenné a South of Midnightot, azonban valahogy kimaradt.

Ez azon ritka esetek egyike, amikor a sztori akkor sem sérült volna, ha ténylegesen animációs filmként csinálják meg, és meg vagyok győződve róla, hogy egy aranyos, másfél órás Tim Burton-homage-ként sokkal jobban működött volna a South of Midnight. Kár érte, ugyanakkor még így is egy annyira egyedi hangvételű művészjáték ez, amit ebben a lelketlen világban érdemes kipróbálni. Egyediség azért csurrant-cseppent belé, nem tagadom.

6,5/10

A South of Midnight április 8-án válik elérhetővé PC-re és Xbox Series X/S-re.