Kevesen gondolták volna, hogy mindenki kedvenc régészprofesszora a mozivászon helyett ezúttal egy videójátékban tér vissza, arra pedig nagyobb összegben mernénk fogadni, hogy még kevesebben számítottak egy felejthetetlen kalandra. Történetesen ugyanis az Indiana Jones and the Great Circle-ről még tavaly év elején rántották le a leplet a Microsoft Developers Direct nevű eseményén, ahol a rajongók először láthattak játékmenetbeli képsorokat.

Bár a címen addigra már több éve dolgozó Machine Games elképzelése rendkívül ígéretesnek tűnt, közel sem kavarta fel úgy az állóvizet, mint mondjuk a 2023-as Indiana Jones és a sors tárcsája. Jóllehet sokakat ért meglepetésként, hogy Harrison Ford több mint nyolcvan évesen ismét magához ragadta a lasszóját és régészkalapját, ennek ténye viszont könnyen visszafelé is elsülhetett volna. Szerencsére a Disney égisze alatt megvalósult utolsó felvonás beváltotta a hozzá fűzött reményeket, és méltó lezárást adott a kalandhős történetének. Talán emiatt is lehet, hogy a Bethesda kiadónak a Wolfenstein címeket évek óta szállító svéd játékfejlesztő cégnek feltett szándékában állt, hogy tető alá hozza az Indiana Jones-filmekre legjobban hajazó videójátékos adaptációt.

Mi sem támasztja ezt jobban alá, minthogy a készítők úgy döntöttek, egy az egyben játszhatóvá teszik Az elveszett frigyláda fosztogatóinak ikonikus nyitójelenetét, csak úgy mellékesen megadva az alaphangot. Az eredmény pedig még a sokat látott gamerek számára is döbbenetesen hathat, hiszen az első pillanattól fogva világossá válik, hogy a svéd stúdió valami egészen különlegeset készül elénk tárni. A történet szerint 1937-ben járunk, egy évvel az első film eseményei után. Indy mindennapjait újfent a tanítás tölti ki, amikor is egyik este, az éjszaka közepén arra lesz figyelmes, hogy egy titokzatos idegen betör a connecticuti Marshall College épületébe és ellop egy egyiptomi macskaszobrot.

Több se kell a professzornak, mindent maga mögött hagyva rögvest a nyomába ered, és egészen a Vatikánig vezet az útja, hogy visszaszerezze az ereklyét. A Róma által körbeölelt katolikus egyház falai között találkozik segítőjével, Antonio atyával és Gina Lombardi oknyomozó újságíróval, aki azért adja ki magát apácának, hogy megtalálja az eltűnt nővérét. Közös nyomozásuk során azonban válaszok helyett csak újabb kérdésekkel találják szembe magukat...

Adj nekik, Indiana Jones!

Minden kétséget kizáróan a stúdió egyik legnagyobb kihívása az lehetett, hogy Indiana Jones karakterét pontosan úgy alkossák meg, ahogyan azt Steven Spielberg és James Mangold filmjeiben már láthattuk. Ebben pedig oroszlánrésze volt a fiatalkori Indiana Jonest megszólaltató Troy Bakernek, aki a videójáték-ipar egyik legnépszerűbb szinkronhangjának számít, abszolút megérdemelten. A decemberben tartott 2024-es The Game Awardson alakítását maga Harrison Ford sem tudta szó nélkül hagyni, aki szerint kifogástalan munkát végzett az amerikai szinkronszínész. Ugyanakkor szintén dicséretet érdemel az írói csapat, mivel sikerült pontosan megragadniuk Spielberg 80-as években készült trilógiájának utánozhatatlan hangulatát. Az Indy-franchise-hoz hasonlóan ezúttal is bővelkedünk majd humoros, vagy egyenesen abszurd jelenetekben, látványos hajszákban, fordulatos cselekményben, és grandiózus helyszínekben.

Csakhogy egy pazar történet sem lenne teljes egy emlékezetes antagonista nélkül, amit a The Great Circle-ben a Marios Gavrilis által játszott Emmerich Voss személyében kapunk meg. Mint arra hamar fény derül, a tenyérbemászó náci tiszt egy magasan képzett, éles eszű, manipulatív ellenfél, aki bármikor felveszi a kesztyűt Indyvel. Mégis kár lenne tagadni, hogy ne dúskálna klisés elemekben az aktuális gonosztevőnk, viszont kidolgozottságában annyira jól megvalósított, hogy efölött könnyen szemet tudtunk hunyni.

Bár az Uncharted és a Tomb Raider címeken edződött játékosok kezdetben komolyan aggódhattak amiatt, hogy az új Indiana Jones-ban belső nézetes kaland vár rájuk, szerencsére mindenkire kellemes meglepetés vár. A Machine Games láthatóan kellő alázattal nyúlt hozzá a hatalmas franchise-hoz, hiszen a sztori mellett nagy hangsúlyt fektettek a „fiatalúr” emlékezetes harcjeleneteinek megidézésére. Ugyan az erszényünkben többnyire mindig ott pihen majd a revolverünk, mégsem fogunk késztetést érezni arra, hogy úton-útfélen lövöldözve hívjuk fel magunkra a figyelmet. Legjobb barátunk a lopakodás lesz Indy jobb és bal horogja mellett, de az ikonikus ostort is gyakrabban fogjuk csattogtatni az ellenfelek lefegyverzésére.

Konzolokon átívelő kaland

A The Great Circle tavaly december 9-én debütált PC-n és az Xbox jelen generációs konzoljain, viszont a PlayStation játékosok egészen április közepéig kellett várjanak, hogy ők is belevághassanak a többszörös díjnyertes kalandba. A Microsoft pedig jól játszotta ki a kártyáit, hiszen a korábbi logikával ellentétben nem tartotta meg magának az exkluzív megjelenést, hanem késleltetve ugyan, de a PS közösségre is kivetette a hálóját.

Mostanra ugyanis nem titok, hogy a PlayStation 5 eladásai a konzolpiacon már meghaladták a 65 millió példányt, míg az Xbox Series X/S ennek nagyjából a felével büszkélkedhet a legújabb értékesítési adatok alapján. Ezekre reagálva a Microsoft új stratégiába kezdett, és az előző generációs trendekkel szemben több Xbox-exkluzív címet is kiadott a Sony konzoljára, így elérve a konkurencia játékosbázisához. Mint ismert, a japán PlayStation a jelenlegi konzolgenerációt uralva teljesen más utat jár: a saját fejlesztésű exkluzív játékait csakis PC-re adja ki, de ezeket is egy-két év késleltetéssel a konzolos debütálásuk után. Esetükben így nincsenek multiplatformos megjelenések, persze a jövőben könnyen elképzelhető, hogy változni fog a hozzáállásuk, ha másért nem is, mert a piaci érdekük ezt diktálja majd.

Az Xbox felismerve a helyzetét jobban ráállt a szolgáltatás alapú üzleti modellre, melynek jelentős részét képezi a Game Pass. Tény, hogy a Microsoft konzoleladásai a legutóbbi negyedévben csak még jobban visszaestek, ellenben az utóbbi előfizetéses szisztéma kiugró növekedést mutatott – különösen a számítógépes felhasználók körében. Ez pedig köszönhető annak is, hogy az új Indiana Jonest már az első napon elérhetővé tették a Game Pass-en, ahogy a Call of Duty: Black Ops 6-ot. Hivatalos adatok szerint a The Great Circle megjelenése óta több mint 4 millió játékoshoz jutott el, amiben nagy szerepet játszott, hogy akár egyhavi előfizetéssel bárki elmerülhetett a játékban. Az Xbox tehát valamelyest mégiscsak bizakodva tekinthet a jövőbe, és biztosak lehetünk, hogy lapul még egy-két trükk a tarsolyukban.