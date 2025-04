A 2009-ben az Activision által PC-re, PlayStation 3-ra és Xbox 360-ra kiadott Prototype több szempontból formabontónak bizonyult. Egyrészt megmutatta, milyennek kéne lennie egy akciódús, nyílt világú szuperhősös játéknak, másrészt pedig egy, gyakran morálisan megkérdőjelezhető módokon cselekvő főszereplőt, Alex Mercert állította a középpontjába a sztori, megelőzve a gonosz Supermanek korát, amit jelenleg élünk Homelandernek, Omni-Mannek és a hasonló átiratoknak köszönhetően.

Alex Mercer kapucnis pulóverbe rejtve az arcát küzdött még nála is hitványabb militaristákkal, igyekezett megakadályozni egy vírusjárványt, és küszködött amnéziájával, a Prototype tehát ahhoz képest, hogy egy sima blockbuster videójáték volt, meglepően sokrétű tudott lenni. Főleg, hogy igazi „power fantasy” volt az egész, szörnyűséges és horrorfilmekbe illő átalakulások után csaphattunk szét tankokat, helikoptereket. Nem csoda, hogy 2012-re két milliónál is több példányban adták el, képregény is készült belőle, melyet a DC Comics gondozott.

Fotó: Steam

A folytatás, a Prototype 2 ugyancsak 2012-ben látott napvilágot, ugyanezeken, a fent említett platformokon, és bár a sokak által megkedvelt Alex Mercer is visszatért benne, immár főgonoszként. Mi ugyanis a második felvonásban egy új főszereplő, a tengerészgyalogos James Heller bőrébe bújhattunk, aki azt követően indított bosszúhadjáratot az eredeti „prototípus” ellen, hogy Heller családja meghalt a Blacklight-vírus kitörésében Manhattanben. Ez utóbbit ugye maga Mercer okozta.

Sajna a Prototype 2 már nem ment annyira jól, a készítő Radical csapatát le is építették miatta, míg az első játék meglepetésként hatott, a folytatás már hozott magával olyan véleményeket bőséggel, melyek szerint repetitív lett Heller kalandja.

Ennek megfelelően harmadik Prototype-játékot már nem erőltetett az Activision, 13 év telt el a második rész óta, ám egy friss pletyka szerint, melyet a videójátékos sajtó is felkapott, pislákolhat némi fény annak a bizonyos alagútnak a végén. Egy Bigbyy nevű felhasználó írt róla, aki állítása szerint insider az Activisionnél, hogy

a színfalak mögött már készül a még bejelentés előtt álló Prototype 3, melynek állítólag ismételten Alex Mercer lehet a főszereplője, aki ezúttal még komolyabb beszivárgásokra lesz képes, köszönhetően annak, hogy konkrét emberek arcát is képes lesz felvenni.

A poszt állítása alapján a játék helyszíne ismét New York lehet, és bár senkinek nem ajánljuk, hogy visszatartsa a lélegzetét a hivatalos leleplezésig, reményre adhat okot, hogy a Prototype kiadója, az Activision már az Xbox szárnyai alatt működik. Ergo egy Prototype-feltámasztás nem is hangzik olyan hülyeségnek, mint elsőre tűnik.

A pletyka, miszerint elkészülhet a Prototype 3, jókora hullámokat vert, Steamen például 75 százalékkal árazták le a játéksorozatot. Most, vagy soha jelleggel érdemes lehet beszerezni a nagy klasszikust, főleg az első rész kihagyhatatlan, popkulturális mérföldkő gamer körökben.