Az online játékok világa nem csupán a szórakozásról szól: sokkal mélyebb hatással lehet ránk, mint gondolnánk. A Fortnite játékosai körében új nyelvi jelenség ütötte fel a fejét: egy sajátos, magas hangú, gyors beszédmód, amit egyre többen csak

Fortnite-akcentusként emlegetnek.

De miért alakul ki ez a különös beszédstílus, hogyan befolyásolja ez a fiatalokat, és vajon más játékoknál is találkozhatunk-e hasonlóval? Ezúttal ennek a modern nyelvészeti jelenségnek járunk utána.

A videójátékok világa nem csak szórakozást és közösségi élményt nyújt, hanem hatással lehet a mindennapi életünkre is – például a beszédmódunkra. Az utóbbi időben egy érdekes jelenség ütötte fel a fejét: egyes játékosok a Fortnite-akcentusról beszélnek, ami főleg a fiatalabb korosztály körében terjedt el.

A népszerű játékról elnevezett kifejezés arra a különleges beszédstílusra utal, amelyet sok Fortnite-játékos tudattalanul átvesz, miközben online játszik, majd a hétköznapi nyelvezetébe beépülve is használja azt. Ez a beszédmód:

magas hangfekvésű,

gyors tempójú,

és gyakran felfelé ívelő intonációt használ a mondatok végén, mintha minden kijelentés kérdés lenne.

A jelenség részben az intenzív, érzelemgazdag játékmenetnek köszönhető, részben pedig annak, hogy az emberek hajlamosak átvenni a környezetükben hallott beszédmintákat. Ez egy tudattalan alkalmazkodási mechanizmus, amely segít abban, hogy az egyén jobban beilleszkedjen egy közösségbe – írja az Indy100.

Nem egyféleképpen alakul ki, de szerencsére kevésszer maradandó

Fontos azonban megjegyezni, hogy bármennyire is becsmérlik a hasonló jelenségek Kazinczy Ferenc örökségét, és jelenthetnek valós veszélyt,

a Fortnite-akcentus a legtöbb esetben nem maradandó, különösen nem gyermekeknél és tinédzsereknél.

Ugyanis ahogy nőnek, változik a beszédük is, és a játék elhagyásával általában visszatérnek eredeti nyelvhasználati szokásaikhoz, vagy új, más szocializációs közeghez köthető stílust alakítanak ki.

A Fortnite-akcentus kialakulásának okai több tényezőre vezethetők vissza. Az egyik legerősebb a szociális adaptáció, ugyanis az emberek ösztönösen utánozzák mások beszédét, hogy közelebb kerüljenek az adott csoporthoz. Az érzelmi faktor sem hanyagolható el, a játék izgalmai, feszültségei miatt szükség van az érzelmek gyors és intenzív kifejezésére. A közösségi normáknak való megfelelős is erős motiváció tud lenni, mivel egyes közösségek (pl. Fortnite-szerverek) sajátos kommunikációs stílust alakítanak ki, amit a tagok tudattalanul is átvesznek.

Ezek a tényezők együttesen eredményezik a sajátos hangzásvilágot, amelyet a játékközösségek már könnyedén fel is ismernek.

Nem a Fortnite az egyedüli ludas

Persze jogosan merülhet fel a kérdés, hogy más játékoknak köszönhetően is alakul ki speciális akcentus, vagy beszédmód. A válasz pedig egyszerű: igen, a Fortnite nincs egyedül! A játék-specifikus nyelvhasználat (vagy hivatalosabban: ludolect) sok más népszerű videójátéknál is megfigyelhető volt.

A Minecraft közösségében is kialakult egy sajátos stílus, különösen a fiatalabb YouTube-videósok körében. Lassabb, mesélős, sokszor elnyújtott szavakkal kísért kommentár volt jellemző rájuk („okéééééé srácok, most ittáááááásunk egy gödröt”).

A kompetitív lövöldözős játékokban, mint a Call of Duty, gyakori az agresszív, gyors, parancsoló hangnem, különösen a csapatalapú kommunikációban („Pusholj jobbra!”; „Flank jobbról”).

League of Legends azaz a LoL játékosai körében sokszor figyelhető meg egy stratégiai rövidítéses nyelvhasználat („ulti van”; „jg diff”), ami saját közösségi zsargont teremt.

World of Warcraft (WoW) régi közössége egyfajta nerd–angol keveréket beszél, tele játékspecifikus rövidítésekkel („LF1M UBRS run”).

És hogy miért alakulnak ki ezek a játék-specifikus beszédmódok?

Minden nagyobb online közösség – legyen az játékos vagy akár munkahelyi – idővel kialakítja a saját „nyelvjárását”.

Ez segíti a csoportidentitás megerősítését, gyorsabbá teszi a kommunikációt, és egyfajta belterjes érzést ad a tagoknak.

A különbség a Fortnite esetében annyi, hogy a változás nem csak szókészletben (új szavak) jelentkezik, hanem magában a beszédhangsúlyban és intonációban is – ez ritkább más közösségekben. A Fortnite-akcentus így egy különleges, átmeneti jelenség, amely jól mutatja, mennyire rugalmas a nyelvhasználatunk, és milyen mélyen tud hatni ránk egy egyszerű hobbi is. Bár néhányan zavarónak találhatják, valójában ez is része annak, ahogyan az emberek alkalmazkodnak és közösségeket formálnak – ezen gondolatiságot elfogadva pedig talán Kazinczy Ferenc öröksége sem megy a levesbe.