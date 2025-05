A gamer laptopok piaca mindig is hatalmas volt, a szegmensben talán még a megfizethetőbb notebookoknál is nagyobb a verseny a gyártók között – a Lenovo, az MSI, az Acer és az Asus is egyaránt kegyetlen készülékeket rak le az asztalra. Egyikőjük viszont most olyannyira elhúzott, hogy azt a többieknek meglehetősen nehéz lesz utolérni. A napokban a magyar piacra is befutott az Asus ROG Strix Scar 18 legfrissebb, G835-ös kiadása, amelyre minden korábbinál jobban illik a szörnyeteg jelző. Az Asus új laptopjának nemcsak mérete, de teljesítménye és ára is tekintélyt parancsoló, ami az elmúlt egy hétben szerkesztőségünkben is megfordult. Teszten a 2025-ös ROG Strix Scar 18.

14 Galéria: ASUS ROG Strix Scar 18 Fotó: Kaszás Tamás / Index

A méretes szürke dobozból kihámozva szinte rögtön elénk tárul a laptop fekete borítása, amely az előző generációhoz képest kisebb ráncfelvarráson esett át. A váz ABS és polikarbonát ötvözetéből készül, aminek hála egy matt, ujjlenyomatoknak egészen jól ellenálló felületet kapunk. A fedlap jobb felső sarkában egy Republic of Gamers-logó is helyet kapott, az igazi sztár ezen a részen viszont az apró ledekből álló, programozható AniMe Vision kijelző, amit a ROG Phone-okból már ismerhetünk. Gamer laptop révén a kialakítás rendkívül masszív, a ROG Strix Scar 18 súlya karcolja a 3,5 kilót – teljesítményének és képességeinek köszönhetően viszont ez bőven jóváírható.

RGB-világításból egyáltalán nincs hiány. Amellett, hogy minden billentyű világítása külön programozható, a készülék alján is végigfut egy ledcsík – ezzel akár magát a sarki fényt is az asztalunkra varázsolhatjuk. Csatlakozók tekintetében két Thunderbolt 5-ös USB Type C portot, három USB 3.2 Gen 2-es Type A portot, valamint egy-egy HDMI 2.1, ethernet és jack portot találunk a laptopon, amelyek annak oldalain helyezkednek el a töltésért is felelős Asus Slim Power bemenettel együtt. A szellőzőnyílást így a laptop hátoldalára pakolta az Asus, a friss levegőt a készülék aljáról szívják be a ventilátorok, míg a forró levegő hátul távozik.

Minden tekintetben gigászi

A fedlapot felnyitva rögtön három dologgal sokkolja a felhasználót a ROG Strix Scar 18 – a gigászi trackpadjével, billentyűzetével és kijelzőjével. A trackpad túlzások nélkül az egyik, ha nem a legjobb, amit gamer laptopban próbáltunk – nemcsak kellően nagy, de minőségi és precíz is, ami annak ellenére is hatalmas pluszpont, hogy azt nagy valószínűséggel senki sem fogja használni. A lokalizált, magyar gombokkal szerelt billentyűzet ugyancsak kiváló. A laptop méretéből adódóan a jobb oldalra egy numerikus rész is elfért, a funkcióbillentyűk fölött pedig öt, általunk szabadon programozható billentyűt is találunk – ezek funkcióit az előre telepített Armoury Crate appban tudjuk testre szabni.

A legkiemelkedőbb ezek közül viszont egyértelműen a kijelző. Egy 18 hüvelykes, 2560 × 1600 képpontos, 16:10 képarányú, 240 hertzes, matt felületű mini LED-kijelzőt kapunk, amelynek válaszideje csupán három milliszekundum, maximális fényereje pedig az 1200 nitet is elérheti. A panel emellett lefedi a DCI-P3-as színskála 100 százalékát, támogatja a Dolby Visiont, a G-Syncet, és még a Pantone által is hitelesítve lett a színhűsége. Ehhez sok mindent nem lehet hozzáfűzni, a specifikációk magukért beszélnek, egy kegyetlenül jó kijelzőt kapunk az Asustól, aminek minden porcikájából érződik, hogy az a játékosok igényeit figyelembe véve lett létrehozva. Ennek köszönhetően pedig valóban egy teljesen új szintre helyezi a játékélményt a ROG Strix Scar 18.

A kijelző fölött találunk egy webkamerát is, amely támogatja a Windows Hellót – így ujjlenyomattal ugyan nem, de arcunkkal villámgyorsan beléphetünk az előre telepített Windows 11-be.

Kegyetlenül erős

A motorháztető alatti elemeket ugyancsak nem aprózta el az Asus, mind a processzor, mind a videokártya tekintetében az abszolút csúcskategóriát kapjuk. Előbbi egy 24 maggal operáló Intel Core Ultra 9 275HX, míg utóbbi egy Nvidia GeForce RTX 5090 – persze nem a „rendes”, hanem a laptopokba szánt verzió. Ez viszont ne riasszon el senkit, az RTX 5090 Laptop a külső és az általunk végzett benchmarkok alapján is az eddigi legerősebb mobil GPU, egyelőre nem találni ennél izmosabb, laptopokba szánt videokártyát a piacon. A lényeg viszont az, hogy mindez mit jelent a játékok esetében, alább mutatjuk, hogy az általunk kipróbált játékok hogyan szuperáltak WQXGA-felbontás és az elérhető legmagasabb grafikai beállítások mellett, kikapcsolt raytracinggel.

GTA V Enhanced – átlagosan 110 fps

Monster Hunter Wilds – átlagosan 71 fps

Fortnite – átlagosan 250 fps

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – átlagosan 98 fps

Indiana Jones and the Great Circle – átlagosan 99 fps

Bekapcsolt raytracinggel – azaz sugárkövetéssel – viszont már kicsit más a helyzet, ilyen esetben kikerülhetetlenné válik az Nvidia által fejlesztett DLSS használata. A Cyberpunk esetében például 20-30 környékére zuhant a másodpercenkénti képkockák száma, ami enyhén szólva sem az élvezhető kategória – a DLSS viszont hatalmasat dobott a teljesítményen, használatával 70 környékére emelkedett az fps. Hasonló tapasztalataink voltak az Indiana Jones and the Great Circle-lel kapcsolatban is, teljes sugárkövetéssel 35-40 képkockát kaptunk másodpercenként, DLSS-sel viszont átlagosan 80-ra ugrott ugyanez az érték. Összességében tehát kijelenthető, hogy a ROG Strix Scar 18-cal minimális ügyeskedéssel ugyan, de a leginkább erőforrás-igényes játékokat is stabilan futtathatjuk „ultra” beállításokkal, WQXGA-felbontás mellett – csupán minimális kompromisszumokat kell kötnünk.

Pluszpont jár az Asusnak a laptop hűtésének tervezéséért is, a készülékház hosszabb játékidő után sem lett kellemetlenül meleg, ahogy a videokártyát is 50 fok környékén tudta tartani a laptop – az már persze más kérdés, hogy milyen áron. A ROG Strix Scar 18-ban két ventilátort találunk, amelyek elképesztő mennyiségű levegőt képesek átforgatni a készüléken, kifejezetten nagy hanggal. Turbóüzemmódban 54 decibellel muzsikálnak, ami fejhallgató nélkül már zavaró, így annak használata mindenképp javallott.

Érdekesség, hogy az Asus egy teljesen új mechanizmust is elrejtett a laptopban. Annak alját bármiféle szerszám nélkül, mindösszesen egy rekesz elhúzásával lepattinthatjuk, így nemcsak a ventilátorokhoz férhetünk hozzá – hogy azokat idővel kitakarítsuk –, de a memóriát és az SSD-t is játszi könnyedséggel cserélhetjük. Erre – mondjuk – a nálunk járó modell esetében sok okot nem láttunk, a 64 gigabyte DDR5-ös memória bőven több mint elegendő, ahogy a négy terabyte tárhely is kifejezetten bőséges – maga a gondolat és kivitelezés viszont zseniális. Ami már annyira nem fényes, az a laptop üzemideje. Az RTX 5090 akár 175 wattos teljesítménye miatt a ROG Strix Scar 18 nem éppen az az energiahatékony laptop – de ezt nem is feltétlenül várjuk el tőle. Az sem segít, hogy a készülék tulajdonképpen minden porcikája világít, így alacsony terhelés mellett 2-3 órás, míg játék közben leadott teljesítménytől függően akár egy óránál is kevesebb üzemidővel érdemes számolni.

Összegezve

Az Asus tehát túlzások nélkül egy szörnyeteget tett le az asztalra, aminek teljesítménye az egekbe lő. Tekintélyt parancsoló külseje és előremutató kezelhetősége miatt ugyancsak jár az elismerés a gyártónak, néhány területen azonban van még mit finomítani. Ilyen például a hangszórók minősége, azok leginkább csak átlagosan, mintsem kiemelkedően szólnak. Persze mondhatjuk, hogy semmi értelme jobb hangszórókat használni, mivel mindenki fejhallgatóval játszik, ezt a mentalitást követve viszont a trackpaden sem kellett volna fejleszteni. Az Asus viszont fejlesztett, és ezt nagyon jól tették.

A következő generációval ugyancsak érdemes lenne finomítani az anyaghasználaton. Bár az ABS- és polikarbonát-ötvözet kellően masszívnak érződik – és a készülék külsején az ujjlenyomatokat is taszítja –, mindez már nem igaz a billentyűzetet közrefogó felületre, amely sajnos nagyon könnyen maszatos lesz. Végül, de nem utolsósorban pedig a laptop zajosságán is bőven van mit finomítani – bár a nagyobb teljesítményű chipek csak még nagyobb hűtést fognak a jövőben igényelni.

Az Asus ROG Strix Scar 18 G835LX április végén/május elején kerül a boltok polcaira, viszont már most előrendelhető az Asus estore-jából potom 2 millió 589 ezer forintos ajánlott fogyasztói áron. Ez brutálisan sok, a csúcskategóriás teljesítménynek viszont (sajnos) kivétel nélkül megkérik az árát, ez alól pedig az Asus sem kivétel. A kegyetlen árért cserébe megkapjuk az egyik legerősebb Intel Core Ultra 9 275HX processzort és az Nvidia GeForce RTX 5090-es videokártyát 32 gigabyte DDR5-ös memória és négy terabyte SSD-tárhely társaságában, amit utólag bármikor tovább bővíthetünk.

Ez a szerkesztőségi tartalom az Asus támogatásával jött létre.