A videójáték-iparban sokak számára a 2026. május 26-i dátum megkönnyebbülést jelent majd, hiszen több tucat kiadó és fejlesztő félt attól, hogy az aprólékosan megtervezett megjelenési kampányukat keresztülhúzza a Grand Theft Auto (GTA) VI „2025. őszi” megjelenése. Ők ugyan fellélegezhetnek, azonban számos olyan, jövőre érkező, dátum nélküli játék van, amelynek fejlesztői most kétségbeesetten kereshetnek egy új dátumot, hogy ne szívja el előlük a levegőt a Rockstar monstruma – számolt be az IGN.

Az biztos, hogy a Grand Theft Auto VI a videójáték-ipar közeljövőjének fordulópontjaként került a köztudatba – a projekt fejlesztésével kapcsolatos bármilyen hír hatalmas hullámzással jár, az első trailer és a nemrég kiadott második is rekordot döntött. Nem csoda tehát, hogy a hat hónapos késés a Rockstar vállalati kultúrájában bekövetkezett jelentős változásokat, a 2025-ös konzolpiaci bevételeket és kilátásokat, de potenciálisan még a Switch 2 bevételeinek változását is előrevetítheti – mondjuk, utóbbit talán pozitív irányba.

Tavaly a videójáték-ipar teljes bevétele elérte a 184,3 milliárd dollárt, ami 0,2 százalékos növekedést jelent 2023-hoz képest. Az elemzők enyhe visszaesésre vonatkozó előrejelzéseivel ellentétben ez megkönnyebbülést hozhatott a videójáték-gyártóknak és -kiadóknak, a konzolok terén azonban a bevételek 1 százalékkal csökkentek – és ennek máris láthatjuk a következményeit. A konzolhardverek eladásának visszaesése a technológiai vámháború fokozódásával párosulva mind a Microsoft, mind a Sony esetében áremelkedésre kényszerítette a cégeket. Ennek a generációnak tehát szüksége van egy meghatározó konzolváltó címre – a Grand Theft Auto VI-ra.

A kutatócsoportok becslései szerint a bűnszimulátor-folytatás csak az előrendelésekből 1 milliárd dollárt, a megjelenés első évében pedig 3,2 milliárd dollárt kereshet, miközben a GTA V-nek a megjelenésekor (2013-ban) három napra volt szüksége az 1 milliárd dollárhoz.

Mat Piscatella, a Circana elemzője úgy véli, hogy valószínűleg soha nem volt még ennél fontosabb cím, ami valaha is megjelent az iparágban,

mert a játék hatása segít meghatározni a videójáték-ipar potenciális növekedésének megértését a következő évtizedben. A pletykák szerint ez lehet az első 100 dolláros videójáték, ami az iparág új lélektani határa lehet (jelenleg 70 dollár a standard, de a 80, sőt a Switch 2-vel a 90 dolláros játékok kora is beköszönthet). Ez az új mérce megadhatja az iparágnak azt a növekedési lökést, amelyre sok elemző szerint szüksége van. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy a Grand Theft Auto VI egyszerűen túlságosan is monolitikus különlegesség ahhoz, hogy önmagán kívül is fejlődést indítson el.

A The Game Business jelentése a korábban tervezett, „2025. őszi” megjelenési időponttal kapcsolatban kiemelte, hogy egy ilyen ködös dátum világszerte milyen hatással van a kiadókra.

Ha kiadó vagy, a Grand Theft Auto VI-tal egy időben kiadni a játékodat olyan, mintha egy vödör vizet dobnál a cunamiba.

Az egyik stúdiófőnök a Rockstar játékát „egy hatalmas meteornak nevezte, és nekünk csak távol kell maradnunk a robbanási zónától”, míg egy másik megkérdőjelezte, hogy „ha mi elmozdulunk 2025-ről, mi van, ha a Rockstar is ezt teszi?”. (Ez pedig egy előrelátó aggodalom volt a részéről.) Még az EA vezérigazgatója, Andrew Wilson is hallgatólagosan nyilatkozott a játék fenyegető árnyékáról az új Battlefield kapcsán, idézve „néhány olyan dolgot, ami az év során történik, ami miatt másképp kell gondolkodnunk a megjelenés időzítéséről”.

A játékipar Barbenheimere?

A hatalmas megjelenések azonban nem mindig árnyékolják be a körülöttük lévőket. Annak ellenére, hogy a Bethesda The Elder Scrolls: Oblivion remake-jével (ami a kiadó szerint csak remaster) egy időben jelent meg, a Kepler Interactive RPG-je, a Clair Obscur: Expedition 33 című játékból három nap alatt mégis több mint egymillió példányt adtak el, Matt Handrahan vezető portfóliómenedzser pedig azzal viccelődött, hogy ez volt a videójáték-ipar Barbenheimer-pillanata. Nehéz elhinni persze, hogy ilyen pillanat létezhet a GTA VI esetében is – hiszen nagyjából öngyilkosság lenne bármelyik stúdió részéről –, de azért a Devolver Digital bejelentette, hogy egy játékot tuti kiad a GTA VI-tal egy napon. De egy Grand Theft Fable-pillanatra azért nem kell számítani.

Jelenleg nem világos, hogy az új, 2026. május 26-i megjelenési dátum mennyire fogja felborítani más kiadók és fejlesztők terveit. Az viszont biztos, hogy még mindig sok nagyágyú címe van dátum nélkül, köztük a Fable, a Gears of War: E-Day, az EA új Battlefield címe vagy éppen a Mass Effect szellemi örököse, az Exodus. Néhány fejlesztő most biztosan igyekszik majd megváltoztatni a megjelenésidátum-terveit, de a szélesebb közönséghez egyelőre ezek az infók nem fognak eljutni.

De lehet, hogy nem ártana még egy percet várniuk, merthogy a GTA V-öt, de még a Red dead redemtpion 2-t is kétszer halasztotta el a kiadó,

úgyhogy több okból is nagyon valószínűtlennek tűnik, hogy a májusi lesz a Grand Theft Auto VI végleges dátuma, egy őszi megjelenés sokkal reálisabb lehet. Az október/novemberi ablakban ugyanis benne van, hogy a Microsoft és a Sony is készít, mondjuk, egy új konzolcsomagot, amely tartalmazza a GTA VI-ot, ez pedig biztosan felpörgetné az eladásokat az ünnepek környékén.

A Sony 2014 októbere és decembere között 6,4 millió PlayStation 4-et adott el, több mint kétszer annyit, mint amennyi konzolt az év áprilisa és szeptembere között. Persze ott lett volna a klasszikus karácsonyi fellendülés, de mi történt még ebben az időszakban, ami megdobhatta az eladásokat? Megjelent a Grand Theft Auto V PS4-re.

„Apró” elvárások

Ami azonban a nagyobb meglepetés jelentheti, hogy a Nintendo lehet az egyik fél, akit leginkább érint ez a késés. Nemrégiben a Take-Two vezérigazgatója, Strauss Zelnick teljes támogatást ígért a Switch 2 számára, ami a rajongókat arra késztette, hogy találgassanak, vajon a GTA VI is tekintettel lesz-e a Switch 2 megjelenésére. A Grand Theft Auto: The Trilogy Definitive Editionje ugyanis meglepetésszerűen jelent meg Nintendo Switchre, így van precedens arra, hogy egy felnőtt franchise egy tipikusan családbarát konzolon is megjelenjen.

Sokan úgy vélték, hogy a Switch technológiája nem elég erős egy olyan játék futtatásához, mint a Grand Theft Auto, azonban tavaly modderek kiadtak egy videót, amely a GTA V folyamatban lévő portját mutatta be, amely a játék kiszivárgott forráskódját felhasználva fut a Switchen. Bár valószínűtlennek tűnik, hogy a Nintendo a Grand Theft Auto VI-ot a Switch 2 első éves bevételeibe beleszámítaná, a kiadó Take-Two és a Nintendo között egyértelműen erős kapcsolat van, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni.

Ha a konzolpiacot a teljes videójáték-ipar részeként nézzük, a Nintendo még mindig hatalmas része ennek, bármennyire is szigetnek tűnik. A Nintendo Switch még mindig számos generációt meghatározó játéknak ad otthont, köztük a The Elder Scrolls V: Skyrimnek, a Red Dead Redemptionnek, a Metal Gear Solidnak, a Crysisnek és még sok másnak. És mivel a Cyberpunk 2077 már a megjelenéskor megérkezik a Switch 2-re, körítve a csak az aktuális generációs Phantom Liberty kiegészítővel, nem szabad figyelmen kívül hagynunk a „csodaportok” lehetőségét.

Egyértelmű tehát, hogy a Grand Theft Auto VI-on pokolian sok múlik.

A videójáték-ipar számos vezetője, a stúdióvezetőktől a vezető elemzőkig, úgy véli, hogy ez a generációt meghatározó játék lesz az, amely megtörheti az ipar növekedési stagnálását. Nehéz tagadni a globális lázas várakozást egy olyan játék iránt, amely gyakorlatilag már több mint egy évtizede készül. A Rockstar Games csapata hihetetlenül nagy elvárásokkal néz szembe, hogy olyasmit nyújtsanak, ami nemcsak egymagában állítja vissza a videójáték-ipart a Covid-járvány előtti állapotába, hanem egy teljesen újfajta videójáték-élményt is bemutat, ami a fejlesztők és kiadók új zsinórmértékévé válhat a jövőben. A Rockstarnak csak egy esélye van arra, hogy ezt jól csinálja, így 13 három év után ez a hat hónap még simán belefér a várakozásba.