Május elején ismét megrendezték a Magyar Streamer Bajnokságot, immár negyedik alkalommal a TheVR szervezésében, akikhez fő támogatóként az Asus a Republic of Gamers márkával csatlakozott, hogy a rendezvényre kilátogatóknak egy igazán felejthetetlen élményt hozzanak össze. Az MSB 4-nek ezúttal a Ludovika Aréna adott helyszínt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem impozáns sportcsarnoka pedig valóban remek helyszínnek bizonyult, hogy megvalósítsák Magyarország egyik legkiemelkedőbb Counter-Strike-versenyét. Érdeklődésben persze nem volt hiány, ugyanis a hosszú hétvégére időzített kétnapos gamingesemény döntőjére pillanatok alatt elfogytak a jegyek.

Maga a verseny két fordulóból állt: az online selejtezőjében 16 csapat lett két részre osztva, hogy egy körmérkőzéses szakaszban összemérjék a tudásukat, így gyakorlatilag egy teljes hónapon keresztül harcoltak a LAN-fázisba jutásért, ahová már csak a legjobb 8 juthatott be. A sportarénában tartott offline résznél már nem ismertek kegyelmet a csapatok, hiszen egy Single Elimination (azaz egyenes kieséses) rendszerben döntötték el, melyikük a legjobb, az abszolút győztes.

Az Index a döntő napján ott lehetett az események forgatagában, és szemtanúi voltunk annak az elképesztően precíz háttérmunkának, ami ahhoz volt elengedhetetlenül szükséges, hogy a nézők a székükben hátradőlve zavartalanul élvezhessék a show-t – akár a helyszínen, akár az otthonuk kényelmében 4K streamen. Utóbbi azért volt lehetséges, mert az MSB 4 meccseit Twitchen és YouTube-on is követhette mindkét nap a nagyérdemű, ráadásul a visszanézhető streamek alatt lelkes kommentárok narrálták az eseményeket, míg a helyszínen Bíró „Hemi” Tamás fűtötte a fáradhatatlannak tűnő közönség hangulatát.

Szívügyük a hazai e-sport helyzete

TheVR Jani és szervezőtársa, Madar „Blyyy” Balázs, valamint a hazai Asust képviselő Daghistani Péter készséggel vezettek minket körbe, bepillantást engedve az esemény technikai hátterébe, hiszen egy ilyen nagyszabású vállalás rengeteg ember összehangolt munkájával valósulhatott csak meg. Sokáig nem is élvezhettem a látványos e-sport-rendezvény megálmodóinak társaságát, mert a színpadra szólította őket a kötelesség, ugyanis népszerű streamerekként a reflektorfényben is otthonosan mozognak, ha éppen arra van szükség. Addig viszont a ROG-széria hazai kommunikációjáért felelős szakemberét kérdezhettem a srácokhoz fűződő munkakapcsolatáról.

Daghistani szerint a TheVR mára megkerülhetetlen szereplője lett a hazai gamingkultúrának, és az Asus – különösen a Republic of Gamers márka – a kezdetek óta aktív kapcsolatot ápol velük, legyen szó termékbemutatókról vagy rendezvényekről. Bár ez a viszony az évek során hol szorosabb, hol lazább formát öltött, de a kölcsönös bizalom és nyitottság mindig megmaradt: „Én személy szerint nagyjából hat éve dolgozom velük közvetlenül ebben a szerepkörben – bár a kapcsolatunk még korábbra nyúlik vissza –, és a kezdetektől egyértelmű volt, hogy jól megértjük egymást, különösen akkor, amikor teret kap a kreativitás is. Amint felbukkan egy hozzánk köthető, számukra érdekes újdonságunk a nemzetközi porondon, vagy valamilyen egyedi elképzelésben szívesen látnának minket partnerként, Jani már csörög is” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ez fordítva is igaz.

„Ha érkezik valamilyen különleges vagy technológiai szempontból kiemelkedő termékünk, aminek a hazai piacon is fontos szerepet szánunk, gyakran még az embargó előtti időszakban megkeresem őket, hogy átbeszéljük, miként tudnánk a lehető legjobban bemutatni azt a közönségüknek. Ez a fajta dinamikus, egymásra épülő gondolkodás az elmúlt években számos olyan együttműködéshez vezetett, amelyek során a srácok nemzetközi szinten is az elsők között mutathatták be a legfrissebb ROG-újdonságokat. A kapcsolatunkra nemcsak szakmai partnerségként, hanem egyfajta kölcsönös inspirációként is tekintek – és ez sajnos nagyon ritka érték a hazai piacon.”

Természetesen a marketingszakember szavaiból kiérződik, hogy TheVR Janihoz és Blyyyhoz hasonlóan szívügye a hazai e-sport helyzete. Megjegyezte, hogy az MSB 4-ben való szerepvállalásuk jól mutatja, hogy vezető gamingmárkaként itthon sem engedik el az e-sport világát, illetve továbbra is szeretnének olyan élményeket és lehetőségeket kínálni a magyar játékosoknak, melyeket mástól nem kapnak meg itthon, mint például a csúcsgépek és a legújabb, innovatív termékek kipróbálása vagy a teljesen egyedi emléktárgy a rendezvényről.

„A legtöbb döntés természetesen adatokra, számokra és elemzésekre épül – ez a marketing egyik racionális, bár kevésbé látványos oldala. Ugyanakkor mint a Republic of Gamers márkáért itthon felelős vezető szerencsés helyzetben vagyok, hiszen egy olyan márkát képviselek, amelynél van tér és bizalom arra, hogy az érzelmeimre és a megérzéseimre is hallgassak a végső döntések során. Erre kiváló példa az MSB 4, hiszen még 2024-ben kezdtük el a tervezését, és már az első egyeztetések során olyan ötletek születtek oda-vissza a srácokkal, amelyek nemcsak hazai szinten számítottak újnak, de globális viszonylatban is előremutató, kísérleti megoldásokat tartalmaztak. Így sikerült olyan dolgokkal próbálkoznunk, amelyekre még a márkán belül, világszerte sem volt korábban példa” – fogalmazott lapunknak a szakember.

Régi álmuk vált valóra

Miután tüzetesen átbeszéltük a ROG magas fokú szerepvállalását a hazai e-sportban, kisvártatva rátérhettünk arra, hogy a két fő szervező, azaz TheVR Jani és Blyyy is meséljenek nekünk az általuk vezényelt Counter Strike-eseményről. Az éljenző spotarénát így szusszanásnyi időre az azt körbeölelő Orczy-kertre cseréltük, hogy a nyárias napsütésben beszélgethessünk. Széles mosollyal az arcukon ültek le a fiúk, akik láthatóan teljesen az esemény hatása alatt voltak – persze volt is mire büszkének lenniük, hiszen amikor felnéztünk az MSB színpadára, akkor gyakorlatilag egy profi e-sport-színvonalú verseny megvalósulását láthattuk. Hamar ki is derült, hogy egy régi álmuk vált valóra, és akárcsak a közönség, úgy az elmúlt két napban ők is nagyszerű élményekkel gazdagodtak.

Nekem igazság szerint gyerekkorom óta az életem része a Counter-Strike meg vele együtt az e-sport ilyen szempontból. Akkor még nagyon gyerekcipőben járt, és mindig arról álmodtam, hogy bárcsak lennének itthon is ilyen nagy rendezvények, mert ugye külföldön már nagyon régóta vannak, de valahogy itthon ez egyáltalán nem működött, nem ismerte senki ilyen mélyen

– idézte fel a kezdeteket TheVR Jani, aki bízik benne, hogy a jövőben is lesz még ilyen show-jellegű LAN-verseny, aminek értelemszerűen tényleg a szórakoztatás az elsődleges célja.

Már a tavalyi MSB 3-nál is jól látható volt, hogy az online szakasz után az offline rész is komoly erőre kapott, és annyira jól sikerült, hogy idén még nagyobb formát öltött. Mint arra Blyyy rávilágított, bár kezdetben egy barátok közti versenynek indult, ahogy tovább bűvölt az induló csapatok száma, már próbáltak minél szélesebb körben olyan streamereket bevonni, akik ezzel foglalkoznak. Segítségükre egy közvetítési adatokat tartalmazó online lista volt, aminek köszönhetően összegyűjthették az általuk legígéretesebbnek tűnő csapatkapitányokat.

Pont az az egésznek az alapja, hogy észrevettük, a nézők nagyon-nagyon szeretik azt, amikor streamerek egymás ellen játszanak, mert az egy plusz »fun faktor«. Ilyenkor van kinek szurkolni, lehet oldalt választani, úgyhogy innen indult az MSB néhány csapattal

– fűzte hozzá VR Jani.

Sztárvendégek

Az idei rendezvényen már jól megmutatkozott, hogy az ismert hazai streamerek mellett szerepet kaptak exkluzív vendégek is. Igazi videós összeborulásnak mondható ez a javából, hiszen többek között Nessaj, Zsozé és Desh is bevonták a maguk követőtáborát, ezzel emelve a verseny elérésén. Blyyy elmondta, hogy ezen újítás már az előző rendezvények tapasztalatából jött, hiszen azt érzékelték, hogy ha a versenymeccsek lemennek, akkor elég gyorsan véget érhet a nap, így a mostani rendezvényre már mindkét napra beiktattak show-meccseket, amelyeken a sztárvendégekkel csak az önfeledt jókedv volt fő szerepben.

Desh azért is érdekes figura, mert az online selejtezőn is elindult a csapatával, csak ők sajnos nem jutottak be, de a show-meccsre szerencsére el tudott jönni

– derült ki Azahriah zenésztársáról, akiről egyébként nem sokan tudják, hogy a saját Twitch-csatornáján aktívan játszik, és örömmel vett részt ezen a rendezvényen is.

Az évek során a TheVR többször hangsúlyozta, hogy elsősorban közösséget, nem pedig közönséget szeretnének építeni. Ez az MSB-re kilátogatók lelkesedéséből abszolút visszaköszönt, hisz szurkolói mezekben, táblákkal, molinókkal a kezükben skandáltak az NKE Ludovika Arénájában. „Roppant jó érzés, amikor fent vagy a színpadon, és ha éppen nincsen rajtad a füles, azt veszed észre, hogy az emberek a szurkolótáblákkal buzdítanak, vagy ezeket a kis tapsrudakat ütögetik, és brutál hangulat van” – mosolygott Blyyy, annyival kiegészítve, hogy szerencsére van egy nagyon jó hostjuk és kommentátorduójuk, akik jól tudják fokozni a hangulatot.

TheVR Jani kiemelte, számára végtelenül jó érzés az, ami már tavaly is látszott, de csak most mutatkozott meg igazán, hogy nem csak miattuk, vagyis a rendezők csapata, a B3TON kedvéért mentek oda a látogatók. Bár kaptak ilyen kritikát, szerinte ez egyáltalán nem igaz. „Olyan őrületes szurkolás volt most is, holott nem mi voltunk a színpadon. Én annak örülök a legjobban, hogy az MSB-t kezdik szeretni az emberek, és nekünk talán ez a legfontosabb” – jelentette ki a youtuber, amire a társa csakis helyeselni tudott.

Példamutatás a hazai e-sportnak

Mostanra bárki számára világos lehet, hogy TheVR Janiék számára az esemény a szívügyük, így nem titkolt szándékuk, hogy a hazai e-sportnak egy példát mutassanak abban, hogy igenis lehet jó közösségalapú, de mégis komoly eventeket megvalósítani. Bár hozzáteszik, esetükben nem egy streamerbajnokságról beszélünk, ahová profi e-sportolókat hívnak meg, akik aztán arra fektetik az egész napjukat, hogy egy több millió forintos összdíjazást vihessenek haza. Ezzel szemben az MSB 4-re felkért streamer-csapatkapitányok alapvetően a baráti körüket hívták meg, de már náluk is érződik, hogy kezd kiéleződni a mezőny. „Az évek során már vannak csapaton belüli forgások, mindenki próbál nyerni, mindig egy picit erősebb játékosokat hoznak, és nekünk is valahol majd meg kell húznunk a határt, ameddig ez elmehet. Mi próbálnánk megtartani a nem e-sport-vonalat, hogy a jó hangulat megmaradjon. Ne legyen az, hogy mindenki a profi taktikákra megy rá, és közben azt hiszik, nagy tétje van, mert igazából nincsen. Csak érezzék jól magukat az emberek, jöjjenek el, az élmény a lényeg” – foglalta össze Blyyy az esemény célkitűzését.

Arra a kérdésre, hogy a jövőben szeretnék-e, hogy a versenyükben egy profi részleg is kialakuljon, egy határozott nemmel válaszoltak a rendezők. TheVR Jani szerint ugyanis a másik különbség a hazai e-sport-rendezvényekhez képest egyértelműen az, hogy ők a minőségre törekednek minden szempontból, és semmin nem spórolnak, ami ezzel kapcsolatos. „Amit csak lehet, meg a büdzsé engedi, megpróbáljuk belerakni az eseménybe. Sokszor hangoztatom, hogy ez egy nonprofit rendezvény, és tényleg az, semmilyen anyagi hasznunk nincs belőle. Minden beleforgott a színpadba és az egész show-ba” – emelte ki.

Kevesen tudhatják, hogy az utóbbi években hatfősre duzzadt a TheVR csapata, közülük is voltak, akik a helyszínen segítették az MSB 4 munkálatait. Akik követik a debreceni tartalomgyártók munkáját, tudhatják, hogy évek óta egyre jobban kezdenek hasonlítani egy kisebb szerkesztőségre – tudásban és technikai felszereltségben egészen biztosan. Most már a saját maguk urai, hiszen megvették a stúdiót, ami a bázisukként szolgál.

Zárásképpen arra voltam kíváncsi, milyen irányt vesz innen a TheVR, és hogy az MSB 4-gyel a megújulásuk egyik nagyszabású állomásának lehetünk-e szemtanúi. Ahogy TheVR Jani ennek kapcsán kiemelte:

Az MSB mindenképpen egy változás, és azt is mondanám, hogy jelenleg egy hatalmas változás előtt vagyunk a VR-ral. Mi azt látjuk egy olyan egy-másfél éve Pistivel, hogy a gaming teljesen más irányt vett. Itt volt egy jó pár streamer a rendezvényen, és sikerült többükkel is beszélgetnem. Mindenkitől azt hallom vissza, hogy ők is azt veszik észre, hogy a nézőközönségnek az érdeklődése nagyon megváltozott az elmúlt években, rendkívül nehéz olyan streamet vagy tartalmat csinálni, főleg ebben a gamingkategóriában, ami leköti az emberek figyelmét. Nekünk most az egyik legnagyobb kihívás az lesz Pistivel, hogy mit csináljunk, és milyen irányba menjünk tovább. A gaming egy nagyon nagy része a csatornáinknak, szóval kíváncsi leszek. Vannak ötleteink, de azokat egyelőre még nem árulnám el

– mondta sejtelmesen a YouTube-csatornájuk jövőjét illetően.

A Magyar Streamer Bajnokság számokban

Mindkét nap 12 órát ment a stream (párhuzamosan a Twitchen és a YouTube-on)

Két nap alatt 1800 néző fordult meg (a szombati döntőre pedig szinte azonnal elfogytak jegyek)

A Twitchen és a YouTube-on szombaton 7378 néző nézte egy időben a streamet

Pénteken közel 72 ezer, szombaton közel 102 ezer nézőt értek el csak a Twitchen

A Twitchen 4,78 millió percet nézték a streameket az első selejtezőtől kezdve a döntőig

Több mint 34 ezer chatüzenetet váltottak a Twitch-nézők