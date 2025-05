Van abban valami bizarr, amikor az ember a PlayStation 5 hófehér kontrollerét tartja a kezében, miközben a tévéképernyőre beúszik az Xbox Game Studios felirat. Ideje, hogy szokjuk a dolgot, mert a Microsoft nagyon úgy tűnik, hogy elkezdte elengedni a szigorúan vett exkluzívokat. Hasonlóképpen tett az Indiana Jones and the Great Circle című játékával is, amely ugyancsak nemrég jött ki a nagy vetélytárs Sony konzoljára. Most pedig, ha úgy tartja az ember kedve, akkor már a Forza Horizon 5-öt is nyüstölhetjük PS5-ön, mely április 29-én ezen a platformon is megjelent.

Mint főképp PlayStation-játékos, jómagam is irigykedtem az xboxosokra, hogy nekik jutott a világ legszórakoztatóbb arcade autós játéka, nyilván nagy elánnal vetettem bele magam tehát ebbe a portba. Felkészülve arra, hogy a Nagy-Britanniába kalauzoló Forza Horizon 4 után nem biztos, hogy száz százalékig lesz új az élmény, de hogy

egy polírozott és adrenalindús alkotást veszek a kezembe, az megkérdőjelezhetetlen volt.

Túlságosan nagyot nem kellett csalódnom, mind a grafikai, mind a teljesítményt előnyben részesítő performance módban nagyon szépen fut a Forza Horizon 5 PlayStation 5-ön. Mondjuk az immerziónak nem árt, hogy grandiózus, mozifilmekbe illő, napjaink Halálos iramban-részeinek bármely jelenetét megszégyenítő nyitány vezeti fel a játékot. Ez tulajdonképpen egy tutorialnak is simán beillik, amikor a levegőből dobnak ki különböző autókat, mi meg a volán mögé pattanva kapunk ízelítőt az off-roadból, a betonon száguldásból és a méregdrága sportkocsikból.

Nyilván egy olyan játéknál, mint a Forza Horizon 5, akkor derül ki, hogy milyen élményt nyújt, miután megnyílik előttünk a világ, és hagynak bennünket a készítők, hogy menjünk utunkra és felfedezzünk, versenyezzünk. E tekintetben vegyes az összkép, mert hiába hatalmas a térkép, minden eddiginél nagyobb a játszótér, és a helyszínül szolgáló Mexikóban legyen szó tengerpartról, barlangokról, dzsungelekről, sivatagról, vulkánról és hegységrendszerről, bárhol hajthatjuk az alánk pakolt sok lóerőt, mégis van egy idegesítő aspektusa a játéknak.

Egészen pontosan a sztori, hogy mindig beleerőltetnek az ehhez hasonló alkotásokba valamiféle cselekményt. Régebben a Need for Speed ezt még komolyabban vehetően csinálta, aztán a későbbiekben többek közt az olyan videójátékoknak köszönhetően, mint mondjuk a The Crew, de ha az autókázástól elvonatkoztatunk, és idevesszük a más versenyjátékokat, akkor a Riders Republic és Steep is bűnösök ebben, szekunder szégyenérzetet kiváltó párbeszédekkel és karakterekkel lett teli a műfaj.

Adjuk hozzá még mindehhez, hogy a Forza Horizon 5 folyamatosan, tényleg egyetlen perc szünet nélkül dobálja a térképre az újabb versenyeket, kihívásokat, és bár akad ezek között mókás is, valamint a kiegészítőknek köszönhetően akár Hot Wheels-versenyt is élvezhetünk, mégis egy idő után frusztrálóak az állandó értesítések. Öröm az ürömben, hogy legalább mindig van mit csinálni, és egy-kettő a történethez kapcsolódó misszió még izgalmas is, mint

amikor a Twister-filmekhez hasonlóan viharvadászoknak állunk, esetleg egy régi, lerobbant bogárhátút mentünk ki a roncstelepről.

Időről időre szóba kerül a nagy kérdés, hogy ugyan kit szórakoztat még, hogy egy videójátékban nyomja az „előre gombot”, bevesz néhány kanyart, aztán annak örömködik, hogy befutott elsőnek. Vagy harmadiknak, ötödiknek, vagy hatodiknak. A Forza Horizon 5 ebből a szempontból eléggé toxikusan pozitív, mert sose löki oda nekünk, ha rosszul teljesítettünk, helyette mindig dicsérget és megerősít, hogy mi vagyunk a Világ Legjobb Autóversenyzői. Arra viszont, hogy a lehető legjobb, legszórakoztatóbb, leginkább kikapcsoló formában éljük meg a „száguldás, Porsche, szerelem”-életérzést, még mindig a Forza Horizon-játéksorozat a legjobb mód, s ezt nem lehet elvitatni tőle.

Már csak azért is, mert ha a játék agresszív próbálkozásait figyelmen kívül hagyjuk a folyamatos versenyzésre, Mexikó kiváló terep arra, hogy elvesszünk a térképen, benyomjuk valamelyik rádióadót és tapossuk a gázt, amennyire nem szégyelljük. Bevallom, nekem a Nagy-Britanniában játszódó Forza Horizon 4 egy fokkal közelebb állt a szívemhez, de igazi örömünnep, hogy ez az eredetileg 2021-ben kiadott Xbox-exkluzív ennyire élvezetes portot kapott. Immár felírhatjuk a kihagyhatatlan videójátékok listájára PlayStation 5-ön is.

8,2/10

A Forza Horizon 5-öt PlayStation 5-ön teszteltük, a kódot az Xbox hazai képviseletétől kaptuk hozzá.