Nem csoda, egyes előrejelzések szerint a GTA 6 akár három-hat milliárd dolláros bevételt hozhat, ami egészen elképesztő, a legsikeresebb blockbuster filmek, mint az Avatár (2,9 milliárd), Bosszúállók: Végjáték (2,79 milliárd), Avatár 2. (2,32 milliárd) számaival egy ligában játszó eredmény lehet. A gamerek is készítik már a pénztárcájukat, a GTA 6 csak az előrendelések tekintetében 1 milliárd dollár felett kaszálhat, épp ezért keserített el mindenkit a bejelentés még május elején, miszerint az eredetileg 2025 őszére tervezett videójáték csak 2026. május 26-án kerül polcokra.

Sebaj, némiképp tűzoltásként a Rockstar kiadta a GTA 6 második előzetesét is négy nappal a csúszás bejelentése után, ami már most, cikkünk írásának pillanatában 108 millió feletti megtekintést és 482 ezer kommentet produkált, és a YouTube-on a kilencedik a legfelkapottabb videók között – még úgy is, hogy játékmenetet nem tartalmaz, még mindig az átvezető jeleneteket és a sztorit mutogatják a készítők.

Az, hogy jövő májusban a legújabb GTA-játék valóban napvilágot lát-e, közel sem annyira biztos, mint sokan gondolják. A Bloomberg elemzője és iparági szakértője, Jason Schreier arra figyelmeztet, hogy benne van a pakliban, és reálisnak tűnik, hogy a Rockstar Games másodszorra is eltolja a megjelenést.

„Más cégeknek az a tény, hogy a Grand Theft Auto 6-ot eltolták, pánikra adott okot. Egy, a neve elhallgatását kérő fejlesztő, aki egy nagy költségvetésű multiplayer játékon dolgozik jelenleg, azt mondta nekem, hogy korábban a GTA miatt tolták 2025 őszéről a játékukat 2026 tavaszára ők is. Főképp azért, mert több időre volt nekik is szükségük a fejlesztésre, de a döntésben nyilvánvaló szerepe volt annak is, hogy menekültek a GTA 6 elől. Most nem tudják, mitévők legyenek. Halasszák ismét a megjelenést? Mi van, ha a GTA 6-ot is újra elnapolják, pont akkorra, amikorra ők? A pánikhangulat egyre erősödik” – írta Schreier.

A Bloomberg írója szerint a GTA 6 második halasztása olyannyira benne van a levegőben, hogy szinte akármelyik pillanatban megtörténhet,

semmi nem garantálja a jelenleg ismert megjelenési dátumot.

Sőt, amennyiben a Grand Theft Autót megint eltolják, az dominóhatást válthat ki, azaz a nagy bevételre és érdeklődésre számító videójátékokat is odébb és odébb fogják tolni, hogy újfent megmeneküljenek a GTA 6 elől.

Korábban ugyancsak a jó értesüléseiről ismert Jason Schreier írta meg, hogy a Rockstarnál dolgozó fejlesztők közül mindenki meg volt győződve arról, hogy a GTA 6 idei megjelenése határos a lehetetlennel. Túl sok, már-már embertelen mennyiségű túlórával járt volna, hogy tartsák az eredeti ütemtervet.

Amire a Kotaku emlékeztet, és valóban további aggodalomra adhat okot, hogy amennyiben tartják a GTA 5-nél is tapasztalt ütemtervet, akkor a Rockstar Games hasonló tempóban, pár héttel a GTA 6 jövő májusi megjelenését követően adhatja ki a GTA Online-t, ami az akkortájt érkező multiplayer címeknek tehet be csúnyán.

A GTA 6 csúszásának jelen pillanatban egyetlen kiadó, az Electronic Arts örülhet, nekik ugyanis végre kezd körvonalazódni, hogy mikor adják ki az új Battlefieldet. A Grand Theft Auto 6 jövő májusi érkezése miatt az EA háborús játékát 2026 márciusa előtt tervezik mindenképp a polcokra rakni, és az óriáscég vezetője is bizakodóan nyilatkozta befektetőinek, „a megjelenési ablak tisztábban előttünk van, mint korábban bármikor”.

A GTA 6. része egy Bonnie és Clyde rablósztori lesz, mely Vice Citybe, azaz a modern, fiktív Miamiba kalauzol, annak minden őrületével, közösségimédia-függésével és influenszerőrületével együtt. A játéksorozat történetében először női főszereplőt is kapunk Lucia Caminos személyében, aki szerelmével, Jason Duvallal merül a csillogó metropolisz alvilágába, mégpedig szügyig.

A Grand Theft Auto 6 a jelenlegi tervek szerint PC mellett PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re is megjelenik jövő május 26-án.