Igaz, hogy 2027. március 26-án már bemutatásra kerül, nem repkednek egyelőre a nevek az élőszereplős Legend of Zelda-film kapcsán. Legalábbis hivatalos megerősítés nincsen, többek között arról a friss pletykáról sem, amelyet a DanielRPK néven elhíresült, az iparágban jól értesültnek és megbízhatónak számító szivárogtató tett közzé, aki arról posztolt, Hunter Schafert, az Eufória transz színésznőjét nézték ki, hogy a Nintendo egyik legismertebb játéksorozatának címszereplőjét, avagy Zelda hercegnőt játssza az adaptációban.

Hunter Schafer castingja, bár szélesebb körben megosztó döntésnek bizonyulhat, a tősgyökeres Legend of Zelda-rajongóknak már annál jobb fejlemény lenne. Tekintve, hogy az Eufóriában felbukkant és világsztárrá vált fiatal tehetség az HBO sorozatában jócskán bizonyította színészi tehetségét, sőt a karakterét középpontba állító, Julesra összpontosító különleges epizód esetében még forgatókönyvíróként is közreműködött. Azóta Hunter Schafer megjárta Az éhezők viadala előzményfilmjét, valamint a SkyShowtime-on idehaza is streamingelhető Cuckoo című horrorfilm főszerepét is eljátszotta. Úgy tűnik, Schafer egyre komolyabb szerepeket vállal magára, és Zelda hercegnő ebbe az irányba pont egy magabiztos és erőteljes lépés lehet.

Amellett, hogy külsejét tekintve is jócskán emlékeztet Hunter Schafer a Legend of Zelda hercegnőjére, elvégre szőke haja, törékeny testalkata van az Eufória-sztárnak, a játéksorozat nagy rajongója is egyben. Schafer az Entertainment Tonightnak nyilatkozott úgy még 2023-ban a lehetőséggel kapcsolatban:

Nagyon menő lenne. Kiskoromban egy csomót játszottam a videójátékkal. Már akkor is egy kiemelkedően jó játéknak tartottam.

Az első Legend of Zelda-videójáték még 1986-ban jelent meg, azóta a franchise a spin-offokkal és remake-ekkel együtt 29 felvonásnál tart, és a maga több mint 169 millió példányszámos eladásával a világ egyik legnépszerűbb videójátékának számít. Na, és persze a Nintendo húzócímének, olyan kultikus és kritikuskedvenc részekkel, mint a Majora's Mask és az Ocarina of Time, de nem érdemes elmenni az újabb játékok mellett sem szó nélkül. Elvégre a Nintendo Switch-re megjelent Breath of the Wild és folytatása, a Tears of the Kingdom a Legend of Zeldát alapjaiban újították meg és tették fel a modern nyílt világú játékok térképére. Jó pár órás alternatívát nyújtva azoknak, aki ráuntak már, hogy századjára is újrajátsszák a Witcher 3-at.

A játéksorozat története egy Link nevű fiatal harcos körül forog, aki ránézésre úgy néz ki, mint egy tünde, de valójában a Hylian-fajhoz tartozik, és ő, valamint Zelda hercegnő azért harcolnak, hogy Hyrule birodalmát megmentsék a gonosz Ganontól, a démonkirálytól, a franchise abszolút főellenségétől.

A Legend of Zelda teli van merész húzásokkal, az időutazás, a párhuzamos világok mindennaposnak számítanak ebben az univerzumban, ahogy az is, hogy néha még a Hold is megvadul, és készül minden életet elpusztítva belecsapódni Hyrule-ba. Amennyiben a készítők nem a klasszikusabb történeteket választják, a Breath of the Wild is simán alapot adhat egy izgalmas feldolgozáshoz, már csak az alapvetésével is, a 2017-es részben ugyanis Link száz éves álom után ébred arra, hogy szeretett birodalma a gonosz karmai közé került. Pont jó kiindulópont egy filmhez, ha minket kérdez valaki.