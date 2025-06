Az Epic Games és a CD Projekt közös eseményén, június 3-án olyat mutattak nekünk, amiben legfeljebb titkon lehetett reménykedni, tényleges játékmenetet a The Witcher 4 című fantasy szerepjátékból. Igen, jó pár percen keresztül mozog a tech demóban az új főhős, Ciri, aki egy, a játéksorozatban eddig nem látott régióban, Kovirban szörnyvadászkodik, azon belül Valdrest nyüzsgő városában.

A tech demó valóban lenyűgöző. Ahogy a vaják úgy sétál, hogy a videó egy pontján háromszáznál is több, egyedileg animált NPC tesz-vesz a piacon körülötte, az egészen elképesztően fest. Pedig a CD Projekt Red átvezető videókért felelős direktora, Kajetan Kapuscinski, aki a kezében tartja a kontrollert az eseményen,

egy sima PlayStation 5-ön ad ízelítőt a The Witcher 4-ből – amely stabil 60 FPS-sel fut a konzolon, ray tracinggel.

A játék alatt Unreal Engine 5 dübörög, és néha nehéz, hogy az ember ne tátsa el a száját hitetlenkedve, ahogy Ciri a lova, Kelpie hátán, az állattal tökéletes összhangban üget, vagy amikor először megpillantjuk Kovir fagyos fővárosát, Lan Exetert, azok a pillanatok magukért beszélnek. Az immerzió valami eszméletlen ez alapján a pár perc alapján, és a fejlesztők láthatóan az utolsó részletekre is odafigyeltek. Erre utal az a jelenet, amikor egy kocsmából kidobnak egy Gwent-játékost úgy, hogy a lába nem éri a földet, mert csalt a kártyázásban.

Üröm az örömben, hogy a The Witcher 4 hiába néz ki jobban, és fut jobban, mint bármilyen más videójáték, amire mostanában a szemünket vethettük, a tényleges megjelenés még évekre lehet. A CD Projekt Red szerint 2027-nél korábban biztosan nem kerül polcokra.

A játékipar megbízhatatlanságát, csúszásait elnézve inkább a 2028 tűnik reálisnak. PlayStation 6-os nyitócím lesz belőle? Még az is előfordulhat, mert ez a videójáték már tényleg next-gennek fest. Persze az Xbox játékosainak sincs mitől tartaniuk, a The Witcher 4 crossgen-játék lesz, azaz minden platformra megjelenik.

A The Witcher 4 egyelőre nem botrányoktól mentes, egy új trilógia kezdőrésze, ennek megfelelően új főszereplő dukál neki. Ciri középpontba állítása nyilván kiverte sokaknál a biztosítékot, holott egy bejáratott, a könyvekben és a tévésorozatban is fontos, közkedvelt figuráról van szó. Sőt, a játékot már azzal is betámadták, hogy woke, erről Ríviai Geralt hangja, Doug Cockle nemrégiben úgy nyilatkozott:

ilyen hülyeséget még életemben nem hallottam. Nem woke, semmi woke nincsen benne, Ciri egy menő karakter a The Witcherben, és ezúttal rá fognak fókuszálni a készítők. A Blood and Wine-kiegészítővel befejeződött Geralt kalandja, itt az ideje, hogy ezt mindenki felfogja és elfogadja. Aki nem érti a döntést, olvassa el a könyveket, remek írások, utána kitisztul majd a kép.

A The Witcher-játéksorozatról érdemes tudni, hogy a lengyel író Andrzej Sapkowski regényszériáját folytatja, bár az író egészen látványosan elhatárolódott ettől a ténytől. Holott a cselekményét tekintve az első The Witcher-trilógia ott van a lehető jobban elsült továbbgondolások között. A The Witcher 3-at a világ egyik legjobb szerepjátékaként emlegetik, egy lapon a Red Dead Redemption 2-vel.

A The Witcher 4 új előzetese egy igencsak vérszomjas mantikórral a középpontjában itt tekinthető meg:

A teljes, játékmenetet is tartalmazó tech demó pedig itt: