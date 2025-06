A GTA 6 készítői eddig is átéltek nehéz napokat, gondoljunk csak a valaha történt legdurvább videójátékos szivárogtatásra, és amelynek elszenvedői épp ők voltak. Most pedig újabb szaftos háttérsztorira derült fény, s ebbe ráadásul a cég egyik vezetője bele is bukott.

Tekintve, hogy a Rockstar Gamesnél már 2014 óta dolgoznak a játékon a színfalak mögött, senkinek nem lehet meglepő, hogy a Grand Theft Auto 6 fejlesztése alatt jöttek-mentek a forgatókönyvek. Arra viszont még a legmerészebbek sem tippeltek volna, hogy három különböző draftot is visszadobott a játék kiadója, a Take-Two, mire eljutottak odáig, hogy egy Miamiban, akarom mondani Vice Cityben játszódó, Bonnie és Clyde stílusú rabló-pandúr mese legyen a végeredmény.

Az Insider Gaming is beszámolt róla, hogy állítólag a GTA 6 nem mindig nézett volna ki úgy, mint ahogy a trailerekben láttuk,

még vadabb és formabontóbb ötleteik is voltak ugyanis a rockstarosoknak.

Az egyik és talán legizgalmasabb opció ezek közül, hogy a Grand Theft Auto 6-nak volt egy soha be nem fejezett változata, ami oldschool, thrilleres körítésű detektívtörténet lett volna három főszereplővel: egy, a korrupcióra látszólag immunis zsaruval, a bajba került fiával és az USA-ban hatalomra törő kolumbiai drogbáróval. Ezt egészen 2016-ig fejlesztették és ügyködtek rajta, ám a Take-Two túl sötétnek ítélte meg a körítését, s elkaszálták azt.

A Grand Theft Auto 6 második változata, amely 18 hónapig készült, immár egy rendőrnőről és egy drogfutár jobbkezéről szólt volna, utóbbiról azt állítják, hogy őrültködésben még a GTA V-ből ismert Trevort is lekörözte volna az ürge. Ám a Take-Two ezúttal sem volt elégedett, újból lendült a kasza, és átdolgozták a sztorit, a rendőrnőt afroamerikai férfira, egy exkatonára cserélték, akit a börtönből szabadulva az alvilág szinte rögtön magába szippantott volna.

A Rockstar egyik alapítója belebukott a sok huzavonába

Az a tény, hogy az írók harmadik próbálkozása sem váltott ki tetszést, a Rockstar Games egyik társalapítója, a GTA 6-on is közreműködő vezető író és kreatív alelnök, Dan Houser lemondásához vezetett, aki 2021-ben, egy évvel a távozása után megalapította Absurd Ventures nevű saját cégét.

Ennek a szivárgásnak köszönhetően már érthetőbb, hogy miért tartott eddig a GTA 6 fejlesztése, és az is, hogy egyidőben Project Americas kódnéven futott a videójáték, merthogy a Rockstar több főszereplőre, több városra koncentráló, grandiózus sztorira hajtott. Végül a két főszereplős változatra és a már említett Bonnie és Clyde-ra szavaztak inkább.

A rajongók közül akadtak, akik csalódottságuknak adtak hangot a hírek hallatán, és volt, aki azt írta a Redditen:

Bárcsak beleálltak volna a darkosabb vonalba, jó lett volna, ha kapunk valami olyasmit, mint az L.A. Noire volt anno.

Mások azonban inkább a fejlesztők mellett vannak, szerintük egy ekkora címnél jobb egy olyan rabló-pandúros vonalra szavazni, mint amire a rockstarosok is kilyukadtak. Főleg egy ekkora franchise-nál, mint a GTA, érdemes önazonosnak maradni, másképp hatalmas pénzügyi buktába futhatnak az alkotók és a kiadó.

Jelen állás szerint a GTA 6 jövőre, 2026. május 26-án lát napvilágot PlayStation 5-ön, Xbox Series X/S-en és PC-n. A Take-Twonál váltig állítják, hogy több csúszás nem lesz, és ez a megjelenési dátum már tartható számukra beteges mennyiségű túlóráztatás nélkül.