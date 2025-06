Az Apple és a játékosok viszonya régóta egy se veled, se nélküled kapcsolat. A cég az elmúlt években dollármilliárdokat ölt abba, hogy a Mac-et komoly gamer platformként tüntesse fel, az igazi áttörés azonban mindeddig váratott magára. A 2025-ös Worldwide Developer Conference-en bemutatott Metal 4 grafikus technológia azonban két olyan újítást is hoz, amely végre megváltoztathatja a játékszabályokat, és a legmodernebb AAA címeket is a Macek képernyőjére vonzhatja.

Az Apple új offenzívájának középpontjában a már meglévő MetalFX felskálázási technológia továbbfejlesztése áll. Ez az eljárás lehetővé teszi, hogy a játékok alacsonyabb felbontáson fussanak, majd a rendszer intelligensen, a vizuális minőség jelentős romlása nélkül skálázza fel a képet. Az eredmény: magasabb képkockasebesség (fps), ami a fejlesztők számára kulcsfontosságú a teljesítmény-tudatos játékfejlesztésben. Erre az alapra épül a Metal 4 két legizgalmasabb újítása is.

Az M1 hozta az első áttörést

Tíz évvel ezelőtt még valóban megmosolyogtató kijelentés volt, ha valaki azt állította, egy Mac alkalmas gamingre, az elmúlt években viszont nőtt akkorát az almás gépek teljesítménye, hogy már többek között ezzel is megbirkóznak. Az első áttörést az Apple saját fejlesztésű M-szériás lapkái hozták, főleg az M1 Pro és M1 Max chipek, amelyekben már bőven volt nyers erő. A chipek azóta már a negyedik generációnál tartanak, erősebbek és gyorsabbak, mint valaha – önmagában ezzel azonban még semmire sem mentek.

A 2020-as évek elején szorosabban is elkezdtek együttműködni különböző kiadókkal, többek között ennek hála kapott natív macOS-es verziót a Resident Evil Village, a Death Stranding, a Baldur's Gate 3 vagy a Lies of P.

Ezek a játékok már mind kihasználják az Apple szilícium adta lehetőségeket, de a Metal 3 technológiát használják, amit még 2022-ben mutatott be a vállalat, az igazi áttöréseket viszont a most leleplezett Metal 4 hozza majd – már amennyiben nyitottak lesznek használatára a játékstúdiók is.

A PC-játékosok számára már ismerősen csenghet a „frame generation” fogalma – a Metal 4-gyel a Mac-tulajdonosok is megkapják a maguk verzióját. A MetalFX képkocka-interpoláció egy remek trükk: ahelyett, hogy a grafikus kártyát (GPU) a végsőkig terhelné, a rendszer mesterségesen generál új képkockákat két valós, a GPU által renderelt képkocka közé. A technológia a játék mozgásvektorait és mélységi adatait elemzi, így képes megbecsülni, hogyan kellene kinéznie a köztes képnek.

A játékos ebből annyit érzékel, hogy a mozgás sima, az animációk folyamatosabbak, az érzékelt képkockasebesség pedig az egekbe szökik – egy eredetileg 60 fps-re optimalizált játék az Apple szerint akár 90-120 fps-sel is futhat. Érdekesség, hogy PC-s fronton ugyanezen az alapon működik az Nvidia DLSS, ahogy az AMD FSR technológiája is.

Úgy hasít MacBookon a Cyberpunk 2077, mint forró kés a vajban

A Metal 4 másik nagy dobás az elmúlt évek egyik legfelkapottabb fejlesztésének, a sugárkövetésnek (ray tracing) a jobbá tételére koncentrál. Ez a technológia felel a legmodernebb játékok élethű fényeiért és tükröződéseiért, de cserébe hírhedten zabálja a teljesítményt. A MetalFX új zajszűrős felskálázója (Denoised Upscaler) erre kínál elegáns megoldást, lehetővé téve, hogy a játékok kevesebb fénysugárral számoljanak. Ez több képkockát, de zajosabb, szemcsésebb képet eredményez. Ilyenkor lép életbe a Denoised Upscaler, ami a mesterséges intelligenciával megtisztítja a képkockákat és nagyobb felbontásra is skálázza azokat.

És hogy mindez hogyan működik a gyakorlatban? Elméletben egészen jól. Akik személyesen is részt vettek a 2025-ös Worldwide Developer Conference-en, azoknak lehetőségük volt kipróbálni, hogy szuperál a Metal 4: egy M4 Max chippel szerelt 16 hüvelykes MacBook Prón a Cyberpunk 2077 – az elérhető legmagasabb beállítások és natív felbontás mellett – stabil 120 fps-sel futott. A beszámolók alapján a játékélmény kiemelkedő, érzetre és látványra is hozta a MacBook a windowsos gaming PC-k szintjét; legalábbis ebben a játékban. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy ez csak egy fejlesztői béta volt, a Cyberpunk 2077 natív macOS-es változata egyelőre még nem jelent meg.

Az új Metal 4 funkciói az M1 vagy annál újabb Apple Silicon chipekkel lesznek elérhetők a Metal keretrendszer frissítésével. Hogy ez a két újítás elegendő lesz-e a nagy stúdiók meggyőzésére, az a jövő zenéje. Egy dolog viszont biztos: az Apple most olyan eszközöket adott a fejlesztők kezébe, amelyekkel a maces játék végre szintet léphet. Ennek ellenére ugyanakkor teljességgel kizártnak tartjuk, hogy a Macből valaha is a gamerek első számú platformja váljon, inkább csak egy jópofa extra lesz ez. A számos piacvezető tulajdonság mellé most érkezik egy újabb képesség, aminek örülhetnek a már meglévő Mac-tulajok; kifejezetten játékra venni Macet viszont továbbra sem lesz okos döntés.