Isten hozott a világégés után! Egy olyan Földön, ahol a (még) élő emberek és a halott lelkek valóságai összekeveredtek, a népesség pedig rettegve tölti mindennapjait, bunkerekbe zárkózva.

szerencse, hogy akadnak még félelmet nem ismerő futárok, akik a pusztaságokat, hegyeket-völgyeket róják, megvadult folyókon küzdik át magukat, hogy a legfontosabb cuccokat elvigyék háztól házig.

Egy ilyen futurisztikus futár a Norman Reedus által alakított Sam Porter Bridges is, aki felett a 2019-ben PlayStation 4-re megjelent Death Strandingben átvehettük az irányítást, és aki az internet utódjának tartott Chiral Networkre felkapcsolta az Egyesült Államokat. Mindemellett pedig megelőzte az újabb kataklizmát, farkasszemet nézett húgával-anyjával, és persze velünk együtt megpróbálta értelmezni azt a lázálomba hajló őrületet, amit Hideo Kojima a pár tíz órás sztori alatt tálalt nekünk.

A Death Stranding 2: On the Beach június 26-án jött ki a Sony éppen soros konzoljára, és bár nekem csak egy alap PlayStation 5-öm van otthon, még így is nagyon eltátottam tőle a számat. A visszafogottan grandiózus nyitány, ahogy Sam fölött újra átvesszük az irányítást és hegyormokon botorkálva, melankolikus zenére elindulunk úticélunk felé, valahogy rögtön megtöltött nosztalgiával. Amellett, hogy vizuálisan valami eszméletlenül néz ki persze a Death Stranding 2, ennyire mozis élményt alap PS5-ön, amelyen rezzenéstelenül, tényleges töltési idő nélkül robog a játék, még sosem kaptunk. A játék motorját adó Decimát nem sűrűn engedik használni, de a Kojima Productions, Hideo Kojima saját alapítású cége azok között van, akiknek igen. Nem véletlen, a Horizon-játékok után Kojimáék az elsők, akiknek nemcsak külcsínt, hanem belbecset is sikerült varázsolniuk az alkotásukba.

Aki játszott a Death Stranding első részével, azt nem lepheti meg, hogy a második felvonás is művészi igényességű, valami olyasmi, ami túllép a videójátékok keretein belül, amolyan összművészeti alkotás. eddig csak az Alan Wake 2 volt képes hasonló hatást kiváltani belőlem.

Még 2019-ben sűrűn megkapta a Death Stranding, hogy mindössze egy sétaszimulátor, ugyan ki akar egy GLS-futár bőrébe bújni és ezt szórakozásnak nevezni. Valóban, az a játék itt-ott koncepcióként, ötletként működőképesebb volt, nehezen engedte magához közel az embert, így a szórakozásunkat is jó pár óra játékidő után találhattuk meg benne. Ehhez képest a Death Stranding 2: On the Beach sokkal felhasználóbarátabb, akciódúsabb és pörgősebb. Ami nekem jó hír, másoknak lehet, rossz.

Már a játék tutorial, beszoktató részeként szolgáló mexikói történések alatt rengeteg impulzus ér bennünket. A bejárt tájak változatosabbak, folyamatosan változik a környezet, amit meghódítunk. Na, és a random események is jobban befolyásolják a futárkodást, elvégre most már, amikor esik az eső, a patakok úgy megduzzadnak, hogy lehetetlenné válik az átkelés rajtuk, de az erdőkben találunk veszélyes pókokat, mocsarakat, a síkságok és hegységek váltogatják egymást. Még földrengésektől is tartanunk kell, amelyek magukkal hozhatnak lavinákat, hegyomlásokat. Nyilván nem kell mondani, de ezek a veszélyek mind a csomagok épségét kockáztatják. Érdemes sűrűn menteni, mert az átvevő helyeken sosem túl megbocsátók, elég sok levont csillagba, lájkba fog kerülni, ha valamelyik várva várt cucc, amit viszünk, megsérül.

Az új Death Strandingben a fegyverünket is sokkal sűrűbben kell előkapnunk, táborokat átfésülnünk, ellopott dolgokat visszaszereznünk. Volt olyan, hogy az On the Beachben kaptattam fel egy dombon és hirtelen szemközt találtam magam egy martalóccal, aki nyilván szólt a pajtásainak is, hogy jöjjenek agyonlőni engem. Ilyenkor azért izzad az ember, és noha Kojima a kazuár játékosoknak kedvezve a főellenségeket átugorhatóvá tette, jó párszor meghaltam az első nagyra nőtt bestiánál, ami szembejött velem. Nem egy Dark Souls-nehézségről beszélek, de az összes lőszeremet kilőttem rá, és az utolsó – tényleg a legutolsó vérgránátom vitte be azt a sebzést, ami megfektette a hatalmas BT-t. Ami egyébként a frászt is rám hozta, az atmoszféra egészen durván horrorisztikus lett, a BT-k leküzdése nem gyerekjáték, s mintha az előző részhez képest is keményebbek és többen lennének...

A sztori lényeges része Ausztráliába kalauzol, ami még Mexikónál is hektikusabb élményt nyújt az egyszeri futárembernek, még úgy is, hogy a halálból visszajönni képes Sam Porter Bridgesről van szó. Ekkorra Sam olyan veszteséget él át, ami majdnem végleges és kigyógyíthatatlan depresszióba taszítja, ám az elszánt Fragile-nak köszönhetően végül visszapattan, hogy hol talpon, hol mindenféle sci-fi jármű fedélzetén, immár a DHV Magellan nevű űrhajó változatos, és persze agyament legénységével karöltve kapcsolja fel a Chiral Networkre az újabb kontinens népét. De ők egyáltalán akarják ezt? Mindegy, menni kell előre.

Nagyon sokat nem akarok lelőni a Death Stranding 2-ből, annyi legyen elég, hogy a cselekmény ezúttal letisztultabb, és könnyebben értelmezhető. Bár, aki elfelejtette az első részt, az nézzen valami összefoglalót YouTube-on, nem árt. Merthogy az első játékból visszatérnek olyan kulcsszereplők, mint a már emlegetett, ijesztő kesztyűivel hadonászó Fragile, Léa Seydoux alakításában, a kedvenc horrorrendezőm, Guillermo del Toro-féle, most már halott Deadman mellett friss arcok is, például a hátborzongató Tarman (George Miller), a viccesen groteszk Dollman (Fatih Akin/Jonathan Roumie). Meg persze a kvázi főgonosz, Higgs (Troy Baker), és egy amnéziás lány szerepében még Elle Fanning is beköszön. Iszonyatos sztárszereposztás van itt, ha a játékmenetet elnézve az embernek nincs olyan érzése, hogy egy hollywoodi blockbuster filmet játszik épp kontrollerrel a kezében, akkor az átvezetőktől biztosan így érzi majd. A Death Stranding 2 az alakításokat tekintve is csúcsteljesítmény, egy-egy dráma megirigyelné, nem is értem, minek dolgozzák át a játékot filmmé. Még úgy se, hogy a művészfilmek között élen járó független stúdió, az A24 ügyködik rajta.

Számomra a Death Stranding első részével játszani anno munkának érződött, ezt a hibát az On the Beach remekül orvosolta most több akcióval, szórakoztatóbb futárkodással, érthetőbb, de azért még mindig elvont történettel. Hideo Kojima megmaradt megalkuvást nem tűrő videójátékos alkotónak, és valljuk be, ilyenekből egyre kevesebb van, amikor a nagy stúdiók mindkét kezüket a készítők nyakán tartják és izomból fojtogatják őket.

A maga 40-50 órájával egészen magabiztosan kijelenthetem, hogy a jelenlegi PS5-ös generáció eddigi legfényesebb pontja a Death Stranding 2: On the Beach. Kojima előtt megemelem minden nemlétező kalapomat, mert egy valóban megható, minden szempontból jobb, pörgősebb folytatást adott ki a kezei közül.

A Sonyra pedig ráfért egy ilyen bravúr, tekintve, hogy a közelmútbeli exkluzívjaik közül egyedül az új Astro Bot emelkedett ki. Ami meg, egy gyerekeknek szóló videójáték, nem egy kategória a Death Strandinggel.

Még azt hozzáteszem, hogy ha nem Norman Reedust castingolják a filmverzióba, egy kockáját nem fogom megnézni annak. A The Walking Dead egykori színésze itt egyenesen lubickol Sam Porter Bridges szerepében, maga mögött hagyja a mogorva, hümmögő maszkulin antihős karakterét, és valami sokkal komplexebbet, szerethetőbb apafigurát kapunk tőle. Végre. Nem gondoltam, hogy ezt a lépcsőfokot épp egy videójátékban ugorja majd meg a színész, de jobb későn, mint soha.

Az egyetlen negatívum, ami egy első játszásnál engem annyira nem zavart, hogy pontot vonjak le érte, az volt a Death Stranding 2-nél, hogy amennyiben nem kapcsoljuk ki, az online funkció még mindig úgy van jelen, hogy más játékosok által hátrahagyott köteleket, létrákat az előnyünkre fordíthatunk.

Ez is duplán aláhúzza Kojima üzenetét az összekapcsolódásról, a távolságok áthidalásáról a technológia segítségével.

Ugyanakkor emiatt kevesebbet kell építkeznünk. Nyilván kikapcsolható az opció, ha valóban magunkra szeretnénk maradni a világban, akkor megtehetjük. De a Death Stranding 2 még online is annyira lehúzós, depresszív és gyönyörű, hogy nekem nem volt szükségem arra, hogy még inkább elvágva érezzem magam a többiektől. Hát, legalább a világvégében kapcsolódjunk már picit, nem?

10/10

A Death Stranding 2: On the Beach csak és kizárólag PlayStation 5-ön játszható jelenleg.