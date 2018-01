Új funkcióval bővült az Instagram, mutatjuk, hol kell kikapcsolni

Az Instagram nemcsak a képnézegetéssel, hanem a Snapchattől lenyúlt, de ügyesebben felhasznált Stories-zal is be tudja szippantani a felhasználót. A fejlesztők úgy gondolták, jópofa lenne, ha mások is látnák, mennyi időt töltünk az alkalmazással, ezért bevezették az Activity Status funkciót, amivel

mindenki láthatja, ha éppen használjuk az Instagramot.

Természetesen mi is láthatjuk, hogy az ismerőseink mit csinálnak – feltéve, hogy nem felejtették el kikapcsolni a funkciót. De ha nem szeretnénk, hogy mások tudjanak róla, hogy éppen hol használtuk utoljára az alkalmazást, és mikor voltunk utoljára aktívak, jobb, ha kikapcsoljuk.

Az Instagram nem kérdezte meg a felhasználókat, hogy szeretnék-e aktiválni az új funkciót, eleve bekapcsolt állapotban bővült vele a szolgáltatás. Szerencsére nem nehéz leállítani.

Lépjünk be a mobilalkalmazásban az Options (Lehetőségek) menübe: ehhez a fenti képen látható kis sötét figurára kell bökni a jobb alsó sarokban, majd a jobb felső sarokban a három pontra. Görgessünk a Settings (Beállítások) funkciókhoz, ahol keressük a Show Activity Statust (Aktivitás megjelenítése), és kapcsoljuk ki.

(Popular Mechanics)