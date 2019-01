Office 365 vagy G Suite legyen az irodánk?

A Google megemeli az irodai G Suite csomag árát, amit korábban Google Apps néven ismertünk, és ezzel egy szintre került a Microsoft Office 365-tel. Ez jó apropót ad arra, hogy megnézzük, mit kínál a két nagy rivális, hiszen a választásunk lényegében már csak azon múlik, hogy az irodai eszközeik megfelelnek-e az igényeinknek.

A Google G Suite alapcsomagja most havi 4 euróba kerül felhasználónként, a közepes Business csomag 8 euró, míg a nagyvállalatoknak szóló ajánlat 23 euróba kerül. Új megemelt áraik 2019 április 2-án lépnek életbe, és egyelőre annyit tudunk, hogy az USA-ban a legolcsóbb csomag 1 dollárral, a közepes 2 dollárral kerül majd többe. A Microsoft Office 365 ára most 4,2 euróról indul, az egyszerűbb vállalati verzió 8,8 euró, míg a prémium szolgáltatásért 10,5 eurót kérnek. Náluk viszont elkülönülnek a nagyvállalati ajánlatok, amelyből négyféle van, 6,7 eurótól egészen havi 34,4 euróig.

Bőven vannak átfedések. A naptár és a levelezés kihagyhatatlan, ahogy az online tárhely, a cégen belüli fájlmegosztás, a bemutató-, szöveg- és táblázatszerkesztő is mind megtalálhatók a csomagokban. Mindegyik ajánlatban csevegőprogramok és videókonferenciás eszközök segítik a belső kommunikációt, a menedzsment nyugodt éjszakáit pedig a biztonsági eszközök garantálják. De a lényeg a részletekben rejlik.

Már az elérhető appok neve elárulja, hogy mi a fő különbség. A Microsoft tovább viszi az örökségét, az alapszintű csomagok fölött – havi 8,8 euró per felhasználótól - az Office programcsomag egy kattintással letölthető változata is része az ajánlatnak, a jól ismert Word, Excel és Powerpoint, és benne van még az Outlook, a OneNote és az Access. A lényeg az, hogy a fájlokat ezekkel már nemcsak a gép tárhelyére lehet elmenteni, hanem a felhőbe is, és az appok elérhetők online, a böngészőben.

A Microsoft kényelmes átjárást biztosít a felhőbe a korábban csak szoftvereket és helyi szervereket használó cégeknek.

Az Office 365-nek akkor van különösen nagy előnye, ha egy vállalkozás a meglévő Exchange és SharePoint szerveréről szeretné a felhőbe költöztetni az adatait, mert az ezzel foglalkozó informatikusnak ismerős lesz minden, és nem kell új dolgokra megtanítani a dolgozókat sem, és megmaradnak a korábbi jogosultságok. Más kérdés, hogy szükség is lehet arra az informatikusra, mert a menedzsment konzol kissé zord lehet. Főleg olyan kisebb cégekben jelenthet ez gondot, ahol az ügyvezető intéz mindent.

A Google viszont már azokra épít, akik eleve a weben és a felhőben kezdték vagy kezdenék el a digitalizált munkát. Alapvetően mindegyik szolgáltatása a felhőben tárolja a fájlokat, az appok pedig a weben futnak. Ez nem jelenti azt, hogy netkapcsolat nélkül megáll az élet. A Google Chrome böngészőben – vagy aki nagyon elkötelezett: egy Chromebook laptopon – offline szerkeszthetők a dokumentumok, az emailek tárolhatók a gépen. A fájlok szinkronizálása pedig egy pc-re és Macre telepíthető szoftverrel megoldható, akárcsak a Microsoft esetében.

Mindkét szolgáltatás mögött nagyon megbízható és robosztus felhőinfrastruktúra dolgozik, ám ez csupán a vállalati szervereket pótolják. Fontos tudni, hogy a böngészőalapú működés nem feltétlenül jelent azt, hogy a számítógépek a felhasználói oldalon is kevésbé lesznek leterhelve. Egyetlen webes alkalmazás memóriaigénye könnyedén elérheti az egy-másfél gigabájtot.

Microsoft Office 365 Google G Suite Email, kontaktok, naptár, feladatok Az Outlook nagyon erős a vállalati levelezésben, valamint a névjegyek/kapcsolatok és a tennivalók kezelésében. Van asztali szoftver, így minden email elérhető offline. Nagyon kiforrott, viszont elég összetett, behemót szoftver.

A webes Outlook messze nem ilyen kifinomult, cserébe nagyon letisztult és könnyen kezelhető.

50 GB elkülönített emailtárhely van a csomagban. Letisztult a kezelőfelület a weben és mobilon egyaránt, és nagyszerű a keresője. Nem igazán lehet átrendezni a kinézetét, és nem mindegyik szoftver támogatja jól a Gmailes emailfiókokat. Néhány vállalati közegben fontos eszköz, például az levelek formázása kevésbé kiforrott.

Alapból 30 GB tárhely jár felhasználónként. A Tasks feladatmenedzselő beépül a levelezőbe, gyorsan el tudunk menteni emaileket elvégzendő feladatként. Csevegés, csoportmunka, videókonferencia A Skype for Business képes helyettesíteni a vállalati telefonvonalakat. A felületének áttervezése azonban nem sült el túl jól, sokan panaszkodtak miatta. A konferenciahívásoknak legfeljebb 250 résztvevője lehet.

A Teams csevegőnek viszont az ingyenes változata is hatékonyan működik, nagyon hasonlít a rivális Slackre. Értesítést kap, akit megneveznek, és többféle csoportot lehet létrehozni Mobilon remekül működnek az appok. A piacvezető Androidon a legtöbb app eleve megtalálható, sokaknak ismerős a kezelőfelületük. A Hangouts viszont sokkal fapadosabb, mint a Teams. A videokonferencián résztvevők száma maximum 25 lehet, így ez kisebb cégekhez passzol inkább. Fájlkezelés Szinkronizálja a fájlokat a gép és a felhő között. Átveszi az Active Directory jogosultságait. Szinkronizálja a fájlokat a gép és a felhő között. Szövegszerkesztő Minden benne van, amire szükség lehet, és még annál is több, amitől egy kissé zsúfoltnak tűnhet. A közös munka nem annyira kiforrott és stabil. Nagyon leegyszerűsített, és jól teljesít, amikor többen dolgoznak ugyanazon a fájlon. Előnyös, ha egy vállalatnak több telephelye van. Táblázatkezelő A makrók királya, nagyon komoly eszköztára van az adatok elemzéséhez Az alapszolgáltatások megvannak, de az elemzésekhez önmagában kevés Bemutatók Sok projektor alapból támogatja a .ppt fájlok lejátszását. Egyszerű, és ebből fakadóan nem túl kifinomult jegyzetelés A OneNote az egyik legjobban felszerelt jegyzetkészítő app., Feljegyzéseink beköthetők a naptárba, hónapokkal korábbi meetingek tartalma is visszakereshető, ha valaki lejegyzetelte. A Keepen nagyon meglátszik, hogy elsősorban fogyasztóknak fejlesztették ki, hiányoznak belőle a vállalati közegben praktikus trükkök Tartalommenedzsment Miközben a SharePoint elérhetővé teszi a cégen belül a dokumentumokat, összetett munkafolyamatokat is tud követni, segíti a projektmenedzsmentet. A Sites gyorsan megtanulható, felhasználóbarát, de kevésbé személyre szabható.

Az eltérések is egyértelművé teszik, hogy a Google eredetileg az otthoni felhasználók piacát célozta meg, és a kezdetekben főleg az iskolák és a startupok kapták fel az appokat, részben az alacsony árak, részben pedig a közös munka támogatása miatt. A hangsúly azonban lassan eltolódik a nagyobb vállalatok kiszolgálása felé, és a G Suite elmúlt években megjelent újításai közt többségben vannak a fizető ügyfeleket megcélzó eszközök.

Jól jön most a Google-nek, hogy az egyetemet végzettek igen nagy része az ingyenes Gmailhez kapcsolódó szolgáltatásokat ismeri, hiszen így nekik a Microsoft termékek megismerése jelenthet kihívást, és a munkahelyükön a G Suite-ot részesítik majd előnyben. Az üzleti szférában azonban még mindig többségben vannak azok, akik az Office-t kezelik rutinosan, és egyelőre kevés nagy cég áll át a Google csomagjára.

Munkahelyén milyen felhőalapú irodai csomagot használ? 225 Microsoft Office 365

66 Google G Suite

49 Egyéb

Köszönjük, hogy olvasol minket! Ha fontos számodra a független sajtó fennmaradása, támogasd az Indexet! Támogatom