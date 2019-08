Hogyan érdemes podcastot hallgatni?

Az utóbbi néhány évben reneszánszát éli a podcast, világszerte egyre többen hallgatnak rendszeresen valamilyen műsort. A podcast abban jobb, mint a rádió, amiben a Netflix jobb, mint a tévé: azt hallgathatunk és akkor, amit és amikor mi akarunk, és persze azon az eszközön, amelyiken épp a legkényelmesebb. A hangoskönyvnél viszont lazább, kötetlenebb és rövidebb tartalom, így otthon mosogatáshoz, út közben vezetéshez vagy akár futás alatt is ideális. És mint egy tévésorozatnál, mindig lehet várni az új részeket.

Magyar nyelvű podcastból is egyre többet találni a legkülönfélébb témában, stílusban és terjedelemben, ezekről talán ez a legkimerítőbb netes lista. Most már itt az Indexen is mindenféle témában jelentkezünk podcastokkal: rendszeresen készítünk kultos, gazdasági, politikai, tech-tudományos és sportos adásokat is.

Hallgatni tehát magyarul is egyre több mindent lehet. Na de mégis mivel érdemes?

Az Anchor nevű podcastplatform tavaly szeptemberi adatai szerint a podcastmeghallgatások 52 százaléka az Apple Podcasts appban történik, és a Spotify már a második 19 százalékkal, de ezután nagyon elaprózott a mezőny, azaz az emberek rengetegféleképpen hallgatnak podcastokat – ehhez nyújtunk most mi is segítséget.

Hányan, hol, mikor? Bár a - az amerikaiak 64 százaléka ismeri a podcast kifejezést;

- 44 százalék hallgatott is már podcastot, ami 124 millió ember, 12 millióval több, mint egy évvel korábban;

- 26 százalék havi rendszerességgel hallgat, a 25-54 évesen között ez az arány még magasabb, 32 százalék, illetve a 12-24 évesek között is 30;

- a podcastfanok egyre több tartalmat hallgatnak: átlagosan heti 7 műsort, ami 40 százalékos emelkedés;

- a podcastok 49 százalékát otthon hallgatják, 22 százalékát autóban, 11 százalékát munkában;

- az összes podcast 69 százalékát mobilról játsszák le;

- 19 százalék hallgatja gyorsítva a podcastokat;

- 2017-es adatok szerint legtöbben reggel 8-kor és este 11-kor hallgatnak podcastokat. Bár a világ más vidékein is egyre népszerűbbek a podcastok, a legtöbb adat az amerikai podcasthallgatói szokásokról érhető el. Egy 2018-as felmérés [ pdf ] szerint További érdekes statisztikákat itt lehet szép infografikán nézegetni.

Az indexes podcastok a kapcsolódó cikkben már rögtön a cím alatt, a borítókép helyén elindulnak a mobilappjainkban és asztali gépen is, utóbbin még akkor is követik önt, ha lejjebb görget az oldalon.

Na de mi a helyzet, ha más forrásból is hallgat podcastokat, és szeretne mindent egy helyen kezelni és hallgatni, nem külön-külön appokban?

Kipróbáltuk a legnépszerűbb lejátszókat, hogy kiválaszthassuk azt, amelyik szerintünk a legjobb választás. De mivel ez némileg szubjektív műfaj, több alternatívát is mutatunk, hogy mindenki megtalálhassa a leginkább kedvére valót.

A fő szempontjaink azok voltak, hogy az app legyen

ingyenes,

mindkét fő mobilplatformon elérhető,

legyenek meg benne a ma alapvetőnek számító funkciók (gyorsított lejátszás, offline mód, automatikus letöltések, lejátszási lista, stb),

közben viszont egyszerűen és átláthatóan lehessen kezelni, és

ismerjen sok magyar tartalmat.

Ne is húzzuk tovább az időt:

a mi választásunk a Castbox nevű app.

Első lépések, felfedezés

A Castboxnak van ingyenes és fizetős verziója is, de a reklámokkal megtámogatott ingyenes változatban is megvan minden, amire egy átlagos felhasználónak szüksége lehet. Az egyetlen igazi korlátozás, hogy maximum 100 podcastra lehet feliratkozni, ami azért talán keveseknek jelent kényelmetlenséget, akiknek meg igen, azoknak már úgyis rég megvan a kedvenc lejátszójuk. A prémium verzió egyébként havi 319 forint, ebben korlátlan számú podcastra fel lehet iratkozni, nincsenek reklámok (mármint magában az appban), és még néhány apróság.

Az app elindítása után be lehet jelentkezni, de nem muszáj, regisztráció nélkül is használható. Rögtön ajánl is pár tippet, mikre lehet feliratkozni, a legtöbb ajánlat magyar. Később A Discover nevű nyitóoldalon lehet mindenféle toplisták és ajánlások közül válogatni. Maga az app csak angolul érhető el, de a beállítások között megadható az országunk, hogy aszerint is kapjunk ajánlásokat.

Keresni név szerint és kategóriákat böngészve is lehet – a magyarok között külön nem, de azok általában előkelő helyen bukkannak fel a kategóriákban. Az egyes podcastok epizódjai között is lehet keresni, bár a kereső itt olykor kicsit válogatósnak tűnt.

Az app külön fülre gyűjti a letöltött, az új és a kedvenc epizódokat, illetve egy lejátszási lista is összelegózható belőlük. Saját címkéket is beállíthat, aki olyan sokféle podcastot hallgat, hogy már nehézséget okoz neki a rendszerezésük. Ahogy sok hasonló appal, a Castboxszal se csak podcastokat lehet hallgatni, hanem mindent, ami audió és elérhető a neten, a hangoskönyvektől akár a Kossuth rádióig.

Lejátszás, rendezgetés

Az appban megtalálható minden szokásos podcastos alapfunkció: az épp hallgatott epizódot lehet előre-hátra tekergetni és ugrálni benne, illetve lassítva vagy gyorsítva lejátszani. (Ez utóbbi meglepően népszerű az intenzív podcasthallgatók körében, sokan az 1,3-1,5-ös tempóra esküsznek, mert az még épp élvezhető, de már egész sok idő nyerhető vele.)

Lehet még hangerőt turbózni, illetve a csenddel töltött üresjáratok is egy gombnyomással rövidíthetők. A késői podcasthallgatók pedig beállíthatják, hogy mikor aludjon el az app (az epizód végén vagy megadott idő múlva). Ahol ezt az adott epizód támogatja, közvetlen a leírásban megadott időkódokra is lehet ugrani, ha csak egy-egy részlet tűnik érdekesnek. (Ez volt az egyetlen kipróbált app, amelyik tudta kezelni az időkódokat.)

Az epizódokat lehet kommentelni, illetve meg lehet osztani akár a podcastot, akár a konkrét adást, vagy azt, ahol épp tartunk benne, de akit nem érdekelnek az ilyen appoknál az efféle közösségi vonatkozások, csak nyugodtan szeretne podcastot hallgatni, annak se másznak az arcába ezek a funkciók.

Beállítások, kütyük

Be lehet állítani, hogy mit engedünk mobilnetről működni (epizódletöltéseket és/vagy streamelést, esetleg semmit), és természetesen van offline mód, vagyis az epizódok letölthetők, hogy út közben net nélkül is elérhetők legyenek. Megadható, hogy letöltődjön-e automatikusan az új rész, illetve hogy hány le nem játszott részt akarunk megtartani egyszerre.

Lehet importálni a feliratkozásainkat más appokból, vagy máshová exportálni innen. A beállításoknál válthatunk sötét témára is a világos helyett. A követett podcastoknál egyesével is beállítható, kérünk-e értesítéseket az új epizódokról. A beállításoknál érhető el a Podcaster is, amellyel saját podcastot lehet feltölteni vagy felvenni közvetlenül az appban.

A Castbox Androidra innen, iOS-re innen tölthető le (a fenti képernyőképek az androidos változatról készültek), de akár asztali gépről, böngészőből is használható a webes felületen keresztül, ahol (ha korábban regisztráltunk) elérhető minden, ami az appból, például folytathatjuk ugyanazt a lejátszási listát.

Emellett az app támogatja a Chromecastot, tehát akinek van ilyen kütyüje, egy gombnyomással átdobhatja otthon a hangfalra a hallgatásra ítélt részt. Ugyanígy az Amazon Alexával is együttműködik, és a Google és az Apple okosautós rendszerein, illetve Apple Watch okosórán is használható.

A többiek

Pár szóval emlékezzünk meg még néhány jó alternatíváról is.

Android & iOS:

Player FM ( Android, iOS; az androidos appboltban valamiért “Ingyenes podcast-lejátszó” néven fut). Az app tud magyarul – még ha erről néhol el is feledkezik –, és itt elvileg lehet csak magyar podcastok között is keresgélni, bár nem túl felhasználóbarát módon. Kicsit jobban személyre szabható, több témát és beállítási lehetőséget kínál, de emiatt kicsit zsúfoltabbnak is hat. Itt is van webes lejátszó.

( Android, iOS; az androidos appboltban valamiért “Ingyenes podcast-lejátszó” néven fut). Az app tud magyarul – még ha erről néhol el is feledkezik –, és itt elvileg lehet csak magyar podcastok között is keresgélni, bár nem túl felhasználóbarát módon. Kicsit jobban személyre szabható, több témát és beállítási lehetőséget kínál, de emiatt kicsit zsúfoltabbnak is hat. Itt is van webes lejátszó. Podbean ( Android, iOS). Letisztult felület, átlátható, szellős. A reklámok viszont tolakodóbbak (például hallgatás közben az epizód képe helyett jelenik meg reklám), és kevés a beállítási lehetőség. Nincs magyar lokalizáció. Lehet saját podcastot felvenni. Van webes változat.

( Android, iOS). Letisztult felület, átlátható, szellős. A reklámok viszont tolakodóbbak (például hallgatás közben az epizód képe helyett jelenik meg reklám), és kevés a beállítási lehetőség. Nincs magyar lokalizáció. Lehet saját podcastot felvenni. Van webes változat. Radiopublic ( Android, iOS). Ez az egyetlen olyan app, amely nemcsak ingyenes, de teljesen reklámmentes is. Meg van benne minden alapvető funkció, de leginkább csak azok, és az egyszerűnek tűnő felület a gyakorlatban kicsit logikátlan.

( Android, iOS). Ez az egyetlen olyan app, amely nemcsak ingyenes, de teljesen reklámmentes is. Meg van benne minden alapvető funkció, de leginkább csak azok, és az egyszerűnek tűnő felület a gyakorlatban kicsit logikátlan. Spotify ( Android, iOS, web. A népszerű zenelejátszót nem kell senkinek bemutatni, de 2015 óta már podcastokat is támogat, és idén még inkább szeretne erősíteni ezen a téren. Előnye, hogy sok telefonon már amúgy is fent van, Viszont (még) szerényebb a podcastkínálat, magyarokból is kevesebb található meg rajta.

( Android, iOS, web. A népszerű zenelejátszót nem kell senkinek bemutatni, de 2015 óta már podcastokat is támogat, és idén még inkább szeretne erősíteni ezen a téren. Előnye, hogy sok telefonon már amúgy is fent van, Viszont (még) szerényebb a podcastkínálat, magyarokból is kevesebb található meg rajta. Soundcloud ( Android, iOS, web). Itt is lehet találni podcastokat, bár érződik, hogy eredetileg nem erre van kitalálva, így például a podcastappok szokásos lejátszási funkciói is hiányoznak belőle.

( Android, iOS, web). Itt is lehet találni podcastokat, bár érződik, hogy eredetileg nem erre van kitalálva, így például a podcastappok szokásos lejátszási funkciói is hiányoznak belőle. Stitcher ( Android, iOS, web), Spreaker ( Android, iOS, web). Népszerű podcastappok, de egyik se ismer magyar podcastokat.

Csak Android:

Google Podcasts . Még fiatal, hiszen csak tavaly nyáron adta ki a Google, de sokan azt várják tőle, hogy az a domináns podcastapp lesz Androidon, ami az iOS-en az Apple Podcasts. Egyelőre elég csupasz, de amire feltétlenül szükség van, azt tudja.

. Még fiatal, hiszen csak tavaly nyáron adta ki a Google, de sokan azt várják tőle, hogy az a domináns podcastapp lesz Androidon, ami az iOS-en az Apple Podcasts. Egyelőre elég csupasz, de amire feltétlenül szükség van, azt tudja. Podcast Go . Egyszerű a kezelőfelülete, mondhatnánk letisztultnak is, de inkább fapados. Sokkal idegesítőbbek benne a reklámok, felugrók is vannak.

. Egyszerű a kezelőfelülete, mondhatnánk letisztultnak is, de inkább fapados. Sokkal idegesítőbbek benne a reklámok, felugrók is vannak. Podcast Addict . Nagyon sokat tud, amitől viszont elég zsúfolt is, és dizájnversenyekről se fog díjat elhozni.

. Nagyon sokat tud, amitől viszont elég zsúfolt is, és dizájnversenyekről se fog díjat elhozni. Podcast Republic. Hasonlóan sokoldalú, csak jobban néz ki, de igazán átláthatónak vagy logikus felépítésűnek azért ezt se mondanánk.

Csak iOS:

Apple Podcasts . A podcastpiac abszolút királya, persze annak köszönhetően, hogy minden iPhone alapfelszerelése.

. A podcastpiac abszolút királya, persze annak köszönhetően, hogy minden iPhone alapfelszerelése. Overcast . A gyári app viszonylag minimalista alternatívája.

. A gyári app viszonylag minimalista alternatívája. Castro . A könnyebb kezelhetőségért az új epizódok az emaileknél megszokott inboxba érkeznek be.

. A könnyebb kezelhetőségért az új epizódok az emaileknél megszokott inboxba érkeznek be. Breaker. Közösségi fókuszó podcastapp, lehet követni, mit hallgatnak a barátok.