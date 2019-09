Mutatunk 24 androidos appot, amit azonnal töröljön a telefonjáról

Aleksejs Kuprins, a CSIS nevű kiberbiztonsági cég szakembere vette észre a Joker nevű malware-t, ami néhány andoroidos applikációba ágyazva szépen csendben regisztrálja a felhasználót különböző előfizetéses szolgáltatásokra, anélkül, hogy erről előzetesen információt nyújtana. Legtöbbször már csak akkor derül ki a csalás, mikor az érintett felhasználó számlájáról levonják az előfizetés összegét. A vírus képes arra, hogy még az SMS-ben kapott regisztráló kódot is kezelje, és beírja a weboldalra, így a szolgáltatóknak sem válik gyanússá a tevékenység- írja a Lifehacker.

A Google tud az esetről, az érintett applikációkat már el is távolította a Play áruházból, ugyanakkor a Kuprins arra figyelmeztet, hogy ettől még a már letöltött applikációk fertőzöttek maradnak, az érintett applikációkat pedig 472 ezren töltötték le, mielőtt észrevették a vírust. Érdekességképpen, az érintett alkalmazások között van vírusirtó, öregedést imitáló alkalmazás, VPN és még rengeteg más alkalmazás.

Ha ezek közül valamelyiket ön is letöltötte, akkor a lehető leghamarabb törölje a készülékről. Érdemes megnézni a Google Play fiókot is, hogy milyen előfizetései vannak, és mindenképpen ellenőrizze a számlakivonatát is. Egészen júniusig érdemes visszamenni, akkor kezdett el ugyanis terjedni a Joker. A vírus képes arra, hogy a kontaktlista alapján terjedjen, ezért ha érintett, akkor érdemes felhívni az ismerősei figyelmét is, hogy ellenőrizzék a kiadásaikat.