Ettől szól jól a videó és a podcast

Pofonegyszerű a videók és a podcastok terjesztése, egyre többen szállnak be a műsorkészítésbe, és vannak célzottan youtubereknek szóló termékek is, de a kínálatban nagy a szórás, néhol csak a videótelefonálás porosodó polcáról toltak át termékeket. Hiszen egy webkamera hangot és képet is vesz, mi más kellhet még? Hát

olyan hangminőség, amitől nem dobnak hátast a nézők és a hallgatók.

Kevés olyan hazai csatornát ismerünk, amit a képi tartalom ad el, és nem az előadó folyamatos szövegelése, amiből az következik, hogy a hangtechnika a videóknál is legalább akkora odafigyelést érdemel, mint a podcastoknál.

Az Audio Technica szakértőivel ültünk le átvenni a hangrögzítés témáját - pár évtizede a japán gyártó biztosítja az olimpiák hangtechnikáját, és ezeken az eseményeken eléggé trükkös dolgokat kell megoldani. Például azt, hogy egy visszahangzó uszodában az ugrótorony tetején álló sportolók hangja is kivehető legyen.

Csak jel legyen

Bármit is akarunk felvenni, a fő cél az, hogy a legtöbb jelet vegyük fel a lehető legkevesebb zaj mellett. Ez evidens, az viszont nem feltétlenül tűnik fel munka közben, hogy rossz lesz az arány.

élőben sokkal jobban tűrjük a zajos környezetet, mint amikor felvételen kell hallgatni ugyanazt

- mondták el nekünk az Audio Technica szakértői. Előfordulhat tehát, hogy teljes nyugalommal veszünk fel egy adást a közlekedés zaja mellett, és akkor borulunk ki, amikor visszahallgatjuk a hanganyagot. Hogy elkerüljük az ilyen eseteket, mindig az adott szituációhoz kell kiválasztani a megfelelő mikrofont, az alapján, hogy milyen irányból számíthatunk zajra, és miként vennénk fel a jelet.

Kamerára például puskamikrofont érdemes tenni, mert szemből veszi a hangot, és azt fogjuk hallani, amit a keresőben látunk. Viszont azt is tudni kell róluk, hogy a puskamikrofon a mély hangra hátulról is nagyon érzékeny. Ha beállítják egy szoba sarkába, és a közepe felé néz, akkor képes a sarokból begyűjteni a falról visszaverődő basszusokat.

A távolságot is jól kell belőni. A kamerába beszélő emberhez közel tartva jó marad a jel-zaj viszony, kétszeres távolságnál azonban a negyedére csökken a beszédhang intenzitása, miközben a zavaró zajforrások intenzitása nem csökken ugyanilyen mértékben.

Sokszor azért helyezik a puskamikrofont állványra, és mutatnak vele lefelé a beszélő irányába, mert ezzel igen nagy mértékben kiszedhetők a távoli környezeti zajok.

A kézi mikrofonok kevésbé érzékenyek, ebből fakadóan kevesebb háttérzajt vesznek fel, ugyanakkor közelebb is kell tolni azokat a beszélőhöz, a képen is láthatóvá válnak, ami a tévés riportokból, interjúkból is ismerős lehet. Ezeknek két változata van, az irányított típussal az emberre kell célozni, ezzel szemben a gömbkarakterisztikájú (omni) mikrofon minden irányból egyformán veszi fel a hangot. Az irányított mikrofon egyik hátránya, hogy ha elmozdítjuk, megváltozik a felvett hang tónusa, míg az omni változatnál ilyenkor csak a hangerő változik.

Ha szeretnénk a mikrofont legalább nagyjából elrejteni, akkor érdemes felcsíptethető változatot választani. Ezek közt is vannak irányítottak, amelyek a szájhoz közel jobb jelszintet adnak, de ez kockázatos, és nagy önuralmat igényel a beszélőtől, mert ennél a változatnál nagyobb lesz a kiesés, amikor elfordítjuk a fejünket. Az irányított mikrofonokat szívesen használják fixen egy hangszerre rögzítve, ahol nem kell tartani a hangforrás elmozdulásától, míg a beszédhez inkább omnikat alkalmaznak.

Az egy Google-kereséssel kiderül, hogy a podcastokhoz is gyártanak speciális mikrofonokat, és talán azzal sem árulunk el nagy titkot, hogy már az internet megjelenése előtt is használtak ugyanilyen eszközöket, csak akkor még rádiózásnak hívták a műfajt. Szóval aki podcast-mikrofont akar venni, az igazából stúdiómikrofont keres.

Talán annyi a különbség, hogy podcast mikrofonok jobban az egyszemélyes produkciók igényeihez vannak igazítva, vagyis olyan szituációkhoz, amikor nincs a műsorvezető mögött egy egész hangtechnikus stáb, rengeteg stúdióeszközzel. Ezeken a mikorofonokon saját hangerőállító van, egyes típusok iPadre vagy iPhone-ra csatlakoztathatók, és van fejhallgató kimenetük, hogy visszajelzést kapjunk.

Ezek használatakor az a fontos, hogy csak egy ökölnyi távolság legyen a szánk és a mikrofon között, nehogy a többi beszélő - kis késéssel érkező - hangját is jelként vegye a mikrofonunk, ami elszínezi a felvételt. Sokan nem figyelnek oda erre, több Youtube-videón látható, hogy vagy teljesen rossz helyen vannak a mikrofonok, vagy a beszélgetés hevében állandóan elmozdulnak mellőle az interjúalanyok.

Az a legfontosabb, hogy még a felvétel előtt fordítsunk energiát arra, hogy elképzeljük, mit szeretnénk majd visszahallani - ez lesz a jel. És persze alaposan vizsgáljuk meg a helyszínt, mi lehet az, ami ezt zavarhatja a munkát - ez a zaj. Legyünk tisztában vele, hogy honnan jön a zaj, ami a felvételünket tönkreteheti, ami lehet szél, más környezeti zajok, elektronikai zaj, vagy egy terem akusztikai problémái, és úgy válasszuk meg a mikrofonozási technikát, hogy a legjobb jel-zaj viszonyt érjük el.