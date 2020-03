Így videózz otthon a karantén ideje alatt

Elege van, hogy elcseszett nyaralási fotókat kell nézegetnie? Vagy rájött, hogy ön is ilyeneket készít? Ennek most vége, itt vannak az alapok a legjobb tengerparti vagy városi szelfihez!

A koronavírus miatt egyre többen kényszerülnek arra, hogy otthonról dolgozzanak, tanuljanak. Bár a felelősséggel megtett séta nem ellenjavallt, életünk sokkal nagyobb részét éljük most egy ideig a négy fal között.

És ha nem látogathatjuk meg rokonainkat, nem koccolhatunk a haverokkal, és a főnökünk is videón várja a reggeli eligazításán a megjelenésünket, óhatatlanul is egyre többet többet fogunk videózni, mint eddig. Összeszedtem pár alapvető tanácsot kezdő videócsetelőknek, leendő youtubereknek, tiktokmatyiknak, amik segítségével könnyebb lesz a videós kapcsolattartás, tartalomgyártás. Figyelem: húzogatós képek következnek!

1. Öltözz fel!

Az nyilván alap, hogy ne donáldkacsában kezdj neki a videócsetnek, még akkor se, ha az asztalnál ülsz. Sosem tudhatod, mikor feledkezel bele annyira a beszélgetésbe, hogy amikor pittyeg a program végén a mosógép, felugrasz a székről, és belengeted a kamerába, amit nem feltétlenül akarnál.

Az is fontos, hogy szedd rendbe magad. Fésülködj meg, ne ülj le hajcsavarókkal, egy szál törölközőbe csavarva vagy edzés után kisgatyában átizzadva. Tartsd az ökölszabályt: abban a szettben, amiben nem szaladnál le a sarki cukiba egy krémesért, vagy telitalálatos szelvényt kitölteni a lottózóba, abban ne is állj neki videózni.

2. Rakj rendet!

Pakold el a szennyest a kanapéról, a mosatlan edényt és az ételmaradékot a konyhapultról, a porszívót a szoba közepéről. Ez általánosságban is jó ötlet, ráadásul most nem mondhatod, hogy nincs rá időd – szánd rá azt, amit eddig a munkába vagy iskolába utazással töltöttél.

Ne feledd: az ember szeme hajlamos kiszűrni azokat a dolgokat, tárgyakat, amik mindig elöl vannak, a beázott plafont, a konyhában leesett csempét, a felmosószettet a sarokban, vagy a kiteregetett bugyikat a szárítón. A nézőid viszont beszélgetés közben pont az ilyen részleteket figyelik majd meg, úgyhogy pakolj el!

3. Pucold meg a kamerát!

A laptopod, tableted, vagy telefonod kamerája előtti részt könnyen összefogdosod, a zsíros, poros réteg rontja a képminőséget. Töröld át egy kendővel, és meglátod, mennyivel szebb lesz így a kép!

4. Tedd le a telefont!

Mivel sokat leszel otthon, valószínűleg sokat is fogsz videózni. Neked is könnyebb, ha közben nem kell végig kézben tartani a telefont, a vonal túlsó felén pedig nem kapnak tengeribetegséget a kép állandó, idegesítő rángatózásától, és a képminőség is javulhat.

5. Ellenőrizd a fényeket!

Ha az első két pontot betartottad, a konferenciabeszélgetés résztvevői hálásak lesznek, ha rendesen látnak téged, nem csak egy sziluettel beszélgetnek, akinek a feje mögött épp vakítóan felkel a Nap egy asztali lámpa alakjában. Nem muszáj persze telibe világítani az arcod közvetlen közelről, de ha leraksz féloldalról egy lámpát egy-két méterre magadtól, az egészen profi, műtermi eredményt adhat. Napközben használd a természetes fényt: ha van erkélyed, teraszod, videózz ott. Neked is jót tesz a sütkérezés, de a Nap itt se a hátad mögött legyen.

További tanácsok:

Ellenőrizd a net sebességét: az otthoni wifi általában gyorsabb, mint a mobilnet, ráadásul korlátlan. Ha van 5 GHz-es wifid, használd azt, gyorsabb, mint a 2,4-es. Ha gyenge a netkapcsolatod, vagy mobilról videózol, segíthet a 4-es pont: fixen elhelyezett kamerával javul a képminőség, mert a kép nagy részét kitevő mozdulatlan tárgyakat nem kell folyamatosan feldolgoznia a programnak, így kevésbé hajlamos akadni, lelassulni az adás, vagy a tömörítés miatt kockásodni a kép.

Ha nem telefonálsz, hanem valahova máshová szánod a felvételt, Youtube-ra, Tiktokra, Facebookra, ellenőrizd, hogy álló vagy fekvő formátummal jársz-e jobban, azaz fektetve vagy állítva tartsd-e a telefonod. Később az asztali gépen, tévén a fekvő, telefonon viszont az álló kép mutat jobban.

Ha elkészültél a videóddal, nézd vissza, amit felvettél. Gondold végig, mit tudtál volna jobban csinálni, és aztán próbáld is meg. Úgy tűnik, most rengeteg időd lesz rá.

Összefoglalva: Ha már régóta mélyebben is bele akartad ásni magad a videózásba, most van itt az ideje! Keress tutoriálokat a Youtube-on, olvass utána a neten, nézd meg, hogyan csinálják mások, és próbáld is ki a trükköket. Lehet, hogy elsőre az eredmény nem lesz profi, de ha bármit tanultál belőle, már megérte.