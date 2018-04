Kétségtelen, nem nyughatnak addig az összeesküvés-hívők, míg be nem bizonyítják, hogy az Apollo-program, amire csaknem húszmilliárd dollárt (mai árfolyamon kb 130 milliárd dollárt) költött az Egyesült Államok, totál kamu, átverés, stúdiókban forgatott filmek összessége volt. Novemberben az Apollo 17 küldetés egyik fotóján vélt egy kellékest felfedezni egy sasszemű youtuber, most pedig újabb kőkemény leleplező videó jelent meg a YouTube-on április 15-én, és szerzett pár nap alatt 123 ezres nézettséget.

Az NASA és az amerikai kormány mesterkedéseit magabiztosan leleplező UFOmania csatorna kicsit más irányból közelít: azt állítja, hogy a NASA egyik online fotóarchívumában fellelt fotón véletlenül meg lett örökítve egy már létező amerikai holdbázis, a körülötte lévő felszerelés, és személyzet is. A videó címe: "Lunar Base revealed in Apollo image", a leírásban pedig az áll, hogy "APOLLO 16 HABITAT BUILDING, SPACE SHIP AND EXTRA PERSONNEL ON THE MOON".

Az állítás tehát a következő, ha jól értjük: az Apollo-program azért volt kamu, mert már jóval korábban eljutottak az amerikaiak a Holdra, ahol már bázist is építettek. Sőt, igazából több bázist is, merthogy a videó másik felében további fényképeket is elemez a holdkamu-szakértő, mondván további épületeket is lehet találni a Holdról készült NASA-fotókon.

De maradjunk a kezdőfotónál, elvégre azon látható az állítólagos holdbázis. Az AS16-106-17340 kódjelű fotót a NASA Human Spaceflight fotóarchívumból töltötte le a készítő. Az 1972 áprilisában készült felvételen John Young, az Apollo-16 parancsnoka látható, miközben kőzetmintát gyűjt. A képet Charlie Duke, a holdkomp pilótája készítette. A képhez csatolt leírás szerint a háttérben (Young sisakjától jobbra) a holdautó látható egy nagy szikla mellett.

Fotó: NASA Nagyítsunk csak bele! Nahát, tényleg, tisztára mint egy holdbázis, még egy emberi alak is ott sertepetél a kupolás bunker mellett!

A Human Spaceflight az egyik legrégebb óta elérhető online fotóarchívuma a NASA-nak, de már nem frissítik, tematikus gyűjteményeit nem gondozzák, az itt lévő képek jó része régebben végzett digitalizálás eredménye. Az innen letölthető AS16-106-17340 kódjelű fotó is egy korábbi szkennelés, minősége nem a legjobb. Azt lehet mondani, ezt használta ki a videó készítője, amikor legyintett a leírásra, és arra jutott, hogy nem holdjáró az, hanem holdbázis.

Mindezzel csak a baj, hogy a holdküldetések teljes fotóanyagát folyamatosan gondozzák szakemberek, és a legutóbbi magas minőségű digitalizálások eredményeit is ugyanúgy megosztották már az interneten, mint korábban. Úgyhogy aki akarja, végigbogarászhatja a több ezer Holdon készült fotót filmes kellékek, földönkívüliek, amerikai vagy épp náci holdbázisok után kutatva. Sajnos jelen esetben az újonnan, 1800 dpi-vel szkennelt fotót előkeresve az amerikai holdbázis elmélete gyorsan megbukik, a kupolás épületről kiderül, hogy tényleg csak egy nagy szikla, a körülötte lévő felszerelés és személyzet pedig a holdjáró maga, nézzük csak:

Fotó: NASA A fenébe, mégiscsak holdjáró lesz az, nem holdbázis!