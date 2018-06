Vigyázzon, csalók a Díjnet nevében akarnak adatokat lopni

FIGYELEM! Adathalász levél kering Ügyfeleink körében! A „Bejelentés” tárgyú, noreply@dijnet.hu e-mail címről érkező e-maileket nem a Díjnet Zrt. küldte. Saját adataitok védelmében NE kattintsatok a levélben lévő linkre! A megnyíló felületeken NE adjatok meg se bankkártya-, se más adatokat!

– írja Facebook-oldalán a népszerű e-számlakezelési szolgáltatást nyújtó cég.

Az adathalász próbálkozás hasonlít a telekomos változathoz, bár annyival ügyesebb annál, hogy ebben az esetben az emailcím első ránézésre akár validnak is tűnhet. A többi szokásos árulkodó jel viszont ezúttal is segíthet lebuktatni a csalást: a link, amelyre a levél kéri, hogy kattintsunk az adataink megadásához, nem a dijnet.hu tartományra mutat, tehát bizonyosan semmi köze a céghez. "Óvatosságra int emellett a magyartalan megfogalmazás, a nyelvtani hibák, az idegen vagy szokatlan tartalom is" – írja a cég.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy a Díjnet nemhogy emailben nem kér soha bankkártyaadatokat (ahogy semelyik másik valódi cég sem), de még csak a regisztrációnál se kell nekik ezeket megadni, mert nem is tárolnak ilyesmit. A cég ügyfeleinek az OTP Bank bonyolítja a fizetéseket, az ő saját rendszerük látja csak a bankkártyák adatait.

A Díjnet, amint ilyen és ehhez hasonló visszaélést észlel, azonnal megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket, és kezdeményezi az érintett IP-cím(ek) letiltását

– írja közleményében a cég.

A Díjnet nevével visszaélő csalási kísérlet alig egy nappal azután bukkant fel, hogy megint terjedni kezdett a Wizz Air-es adathalász akció, amely egyszer már tavaly ősszel is körbejárta a magyar netet.