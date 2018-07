Vigyázzanak, csalók kérnek pénzt a Telenor nevében

Hamis számlabekérő leveleket küldenek ismeretlenek a Telenor Magyarország nevében, a cég ügyfelei védelme érdekében kitiltotta hálózatáról a csalók által használt weboldal címet – közölte a Telenor az MTI-vel pénteken.

A leveleket magyarországi email címekre küldték a csalók, és nem is kizárólag a Telenor ügyfelei érintettek. A Telenor mindenkit arra kér, amíg nem győződnek meg egy számlabekérő email hitelességéről, ne kattintsanak a benne szereplő hivatkozásokra, és ne nyissák meg a csatolt fájlokat.

A cég azt javasolja, hogy akiben bármilyen kétely merül fel, forduljon szolgáltatója ügyfélszolgálatához, és soha ne adja meg az adatait – telefonszámot, felhasználónevet, jelszót, bankkártyaadatokat – senkinek. A Telenortól kizárólag az eszamla@telenor.hu és a +36 20 202 0043-as számról érkezik számlalevél, tartozásról szóló email vagy SMS – írták.

Korábban írtunk arról, hogy a Telekom nevével is folyamatosan próbálnak hasonló adathalász módszerrel visszaélni a csalók. Ugyanebben a cikkben azt is részletesen leírtuk, milyen árulkodó jelekre érdemes figyelni. Ilyen típusú átverésekkel amúgy is rendszeresen próbálkoznak, legutóbb egy hónapja kamu Wizz Air-es repjegyekkel igyekeztek kicsalni a felhasználók adatait.