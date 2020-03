Nem, nem egy pakisztáni migráns okozta az olaszországi járványt

A munkavégzést sok országban már most is érinti a járvány, de itthon is előfordulhat, hogy egyes cégeknek korlátozniuk kell a tevékenységüket. Mi a helyzet karantén esetén? Kötelezhetnek, hogy ne utazzak el síelni? Mikor jár fizetés és mikor táppénz? Fizet a biztosító?