A Grabovoj-számok NEM gyógyítják a koronavírus-fertőzést

A TV2 Tények című műsorára mindig lehet számítani tudományos kérdésekben, de úgy tűnik, különösen akkor vannak elemükben, amikor tömegek egészségét lehet veszélybe sodorni áltudományos jó tanácsokkal. Ilyen volt például, amikor a "rákkeltő" naptej mellőzésével, a bőrgyógyászok által legveszélyesebbnek tartott időszakban buzdítottak napozásra. Most a Magyarországon is éppen zajló koronavírus-járványhoz tették hozzá a magukét: a vírusra felhúzva mutatták be a minden nyavalya meggyógyítását ígérő Grabovoj-számok bemutatását.

Szögezzük le gyorsan: a Grabovoj-számoknak semmi értelmük, az egész elmélet zagyvaság, üres kuruzslásról van szó csupán. Hogy ki az a Grabovoj, mit állít, és ez miért hajmeresztő képtelenség, arról ebben a korábbi cikkünkben részletesebben is olvashatnak.

Na de térjünk vissza a Tényekhez. Már a műsor Facebook-oldalának bejegyzéséből kiderül, hogy a Grabovoj-számokat

egy kazah tudós találta ki évekkel ezelőtt és volt, akinek már bevált. A Grabovoj-számsorral gyógyult meg: elmúlt a hajhullása, a fejfájása. A legújabb őrület, hogy a koronavírusra is találtak már számsorozatot. A vélemények megoszlanak a csodagyógyulásról, van, aki szerint átverés, míg mások hisznek benne. #tenyek #számmisztika #koronavírus #átverés

Legalább a végén ott az átverés hashtag is, már ez is valami. A videó alatti ajánló még egy mondattal egészíti ki mindezt: "A tudóst egyébként meg akarták lincselni, megjárta a börtönt, sőt Csernobil-i jóslata is volt. Azt állította: fel fog robbanni." Finom sugalmazás: a csernobili katasztrófát is előre látta, hát nyilván a koronavírust is meggyógyítja.

A koronát azonban maga a videó teszi fel a történetre. A riportban több alkalommal tudósnak nevezik a kuruzslót, aki szerint "minden baj forrása az, hogy megváltozik az emberi test rezgésszintje, ha pedig az általa kidolgozott megfelelő számsort viseljük a testünkön, akkor a szervezet visszahangolódik a számok által kibocsátott szabályok rezgésre". Bár az elmélet "elsőre és még másodjára is furcsán hangzik", rendkívül sokan hisznek benne – jegyzi meg a narrátor.

Aztán elkísérhetünk egy nőt Krisztián Klaudia mesterjóshoz, ahol kiderül, hogy a vendég a számsoroknak köszönhetően már búcsút intett a fejfájásnak, így nem csoda, hogy azóta további csodakarkötőkre is beruházott. Csak egyet idéznénk az általa elmesélt varázslatos hatások közül:

Én mindig lekéstem a buszt, és érdekes módon, mikor rágondolok, hogy késsen már a busz, meg ilyenek, és tényleg késik, és úgy elérem a buszt

Végre egy magyarázat a buszjáratok állandó késéseire, már csak azt az embert kéne megtalálni, aki a MÁV folyamatos menetrendi csúszásaiért felelős karkötőt hordja. Később egy másik Grabovoj-hívőt is megismerhetünk, akinek néha már túlságosan is bejöttek a számsorok, ezért nem árt vigyázni – figyelmeztet.

A legendás Grigorij Grabovoj állítólag nemcsak a számsorok tudósa, kisgyermekként a csernobili katasztrófát is megjövendölte

– folytatódik a műsor.

A készítők mentségére szóljon, hogy ezen a ponton némi józan ész is beszivárog a történetbe, a riporter Novák Hunor gyerekorvos véleményét is megkérdezi a témáról, aki elmondja, amit a józan ész is diktál: hogy totális átverésről van szó.

Aztán azonban visszatérünk Krisztián Klaudiához, aki megerősíti, hogy már kiadták a koronavírusra vonatkozó számsort is. A probléma súlyát jelzi, hogy ez a számsor olyan hosszú, hogy csak két karkötőre fér rá. "Én nem vagyok egy ilyen majrés típus, hogy egyből fölvegyek egy ilyet" – jegyzi meg a mesterjósnő, de hozzáteszi, hogy több vendége már jelezte, hogy szeretne ilyet. Erre rímel a Grabovoj életútjának gyors összefoglalója után elhangzó zárógondolat: "mint tudjuk, a hit hegyeket mozgat meg".

A riport látszólag kiegyensúlyozott, hiszen mindkét oldalt megjeleníti, pro és kontra véleményeket is idéz. De hogy világos legyen: ha egy totálisan nonszensz sarlatánság bemutatásánál a módszerben hívő magánemberek szubjektív beszámolóit, illetve jósnők szakvéleményét helyezzük az egyik serpenyőbe, a tudomány egyértelműen lesújtó értékítéletét pedig a másikba, majd úgy teszünk, mintha a kettő ugyanannyit nyomna a latban, az nem kiegyensúlyozottság, hanem egy veszélyes tévhit relativizálása. Jogilag lehet, hogy még pont rendben van, etikailag már kevésbé – pláne, ha a koronavírusra húzzák fel, amelynek köszönhetően épp egészségügyi válsághelyzet van kibontakozóban, nemcsak Magyarországon, de világszerte is.

Grabovoj-számok helyett mi inkább azt tanácsoljuk, hogy a koronavírus-fertőzés megelőzése érdekében

alaposan és gyakran mosson kezet;

amikor erre nincs lehetősége, használjon legalább 60 százalékos alkoholtartalmú kézfertőtlenítőt;

ha köhög vagy tüsszent, használjon papír zsebkendőt, és azonnal dobja ki a szemetesbe, majd mosson/fertőtlenítsen kezet;

ha nincs zsebkendője, ne a kezébe, hanem a könyökhajlatába tüsszentsen;

üdvözléskor egy időre szokjon le a kézfogásról;

a kezével ne nyúljon a szájába, a szemébe, az orrába vagy az arcához;

kerülje a zsúfolt tömegközlekedési eszközöket, és az olyan helyeket, ahol sok ember van egymáshoz közel;

szellőztessen gyakran; és

kerülje az érintkezést a lázas betegekkel.

Ha mégis az új koronavírus okozta megbetegedés tüneteit tapasztalja, és találkozott olyasvalakivel, akitől elkaphatta a fertőzést, ne menjen el orvosi rendelőbe, hanem hívja a háziorvosát, az ügyeletes orvost, a mentőszolgálatot vagy a Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen hívható zöldszámait: 06-80-277-455 vagy 06-80-277-456. A járvánnyal kapcsolatos további fontos tudnivalókat erre találja.