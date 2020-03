Jól hangzik, de sajnos a C-vitamin nem gyógyítja a koronavírust

Mint minden valamire való nyavalya, a koronavírusos megbetegedés is vonzza a pofonegyszerű megelőzésről és a csodálatos gyógymódokról szóló áltudományos történeteket. De ahogy a rendszeres vízivás, az ecetes-sós meleg vízzel gargalizálás, sőt még a Grabovoj-számok sem elegendőek a fertőzés ellen, úgy a C-vitamin se oldja meg egy csapásra a mára világjárvánnyá dagadt problémát – még ha a dolognak ezúttal valamivel több is az igazságalapja, mint egy átlagos álhírnek.

A C-vitaminos kamu gyógymódok világszerte nagy népszerűségnek örvendenek, de idehaza kitüntetett helyet foglalnak el az alternatív egészséguniverzumban, hiszen a vegyületet a mi Szent-Györgyi Albertünk fedezte fel. Ezúttal azonban nem rákgyógyszerként került elő, hanem a koronavírus-fertőzés hatékony ellenszereként.

Csak igyad a vitamint, és minden rendben lesz

Az angolul is terjedő történet magyarul két változatban kering:

Egyrészt egy hírszerű beszámoló formájában, amely azt állítja, hogy a kínai kormány hivatalosan bejelentette, hogy a nagy dózisú intravénás C-vitaminnal kezelhető a koronavírusos betegség.

Másrészt egy „Varga András vegyész (kántor)” által jegyzett üzenetben, amelyben a szerző arról ír, hogy ha már rögtön az első, enyhébb tünetek megjelenése után vízben oldva iszogatni kezdjük a C-vitamint, akkor a tüdőgyulladás meg is előzhető vele.

Ez utóbbival mi először a Keresztes Imahadsereg nevű keresztény közösség hírlevelében találkoztunk, amelyet egy olvasónk továbbított nekünk, de online is több erre fogékony oldalon megtalálható, és egyébként ez is hivatkozik a kínai kormányra.

„Fontos dolgot szeretnék megosztani: Ismeretes, hogy a koronavírus fertőzés legveszélyesebb szövődménye a tüdőgyulladás. Ez nagy mértékben megelőzhető nagy adag aszkorbinsavval, ami azonos a C vitaminnal. [...] Mint ismeretes, a C-vitamin nemcsak antioxidáns tulajdonságokkal rendelkezik, hanem súlyos fertőzések esetén a napi szükségletet jóval meghaladó mennyiségben sokszor még akkor is segít leküzdeni a betegséget, mikor már az egyéb kezelések csődöt mondanak” – olvasható a vegyész-kántor levelében.

Ezen a ponton a levél kitér a már kórházban ápolt betegeknek adott intravénás C-vitaminra (erre még mindjárt visszatérünk), majd közli, hogy a megelőzéshez bevenni is elég a vitamint:

Ha azonban a C vitamin adagolását a betegség tüneteinek megjelenése után – vagyis a láz jelentkezésekor – azonnal elkezdjük – tehát nem várjuk meg a tüdőgyulladás kifejlődését – akkor a szájon át szedett C vitamin is hatásos védelmet nyújthat.

Ehhez napi 25 grammot javasol, ami gyakorlatilag megegyezik az általa is említett intravénás kísérletekben beadott mennyiséggel. A hivatalos ajánlott napi mennyiség egyébként egészséges felnőtteknek 75-90 milligramm.

A C-vitamin és más légúti betegségek

Menjünk sorba, és mivel a mostani járványt okozó koronavírusról még mindig elég keveset tudni, nézzük meg először azt, hogy más légúti betegségek esetében jó lehet-e bármire a C-vitamin. Bár varázslatos gyógyhatása sajnos nincs, segíthet az immunrendszer egészséges működésének fenntartásában, így a fertőzések leküzdésében valóban lehet szerepe. Arra a népszerű nézetre azonban kevés bizonyíték van, hogy megelőzhető vagy gyógyítható lenne vele akár a megfázás, akár az influenza.

Egy korábbi kutatásokat összegző 2013-as vizsgálat megállapította, hogy a C-vitamin szedésének átlagemberek esetében nem nagyon van értelme, mert nem segít megelőzni a megfázást (kivéve azoknál, akik nagy fizikai megterhelésnek vannak kitéve). A betegség lefolyásának időtartamát viszont csökkentheti, felnőtteknél átlagosan 8 százalékkal.

Egy másik, szintén 2013-as metaanalízis a tüdőgyulladás megelőzésében játszott esetleges szerepét vizsgáló korábbi kutatásokat elemzett. Arra jutott, hogy a jelenleg elérhető tudományos bizonyíték túl gyenge ahhoz, hogy a C-vitamint ilyen célra ajánlani lehessen. Egy 2017-es hasonló vizsgálat talált néhány kísérletet, amelyekben a C-vitamin hasznosnak bizonyult a megelőzésben, de ez is további kutatásokat látott szükségesnek.

Immunerősítéssel a koronavírus ellen

Bár jellemző reakció járvány idején nagy erőkkel immunerősítésbe kezdeni, Meleg Sándor dietetikus szerint ennek ebben a formában nem sok értelme van.

“Egyrészt az immunrendszer esetében a vírusra adott válasza funkcionális kérdés, amit különféle kapszulákkal és bogyókkal nehezen lehet befolyásolni. Azt tudjuk, hogy az idősek, krónikus betegek körében magas a halálozás, ott sem az a gond, hogy vitaminhiányosak lennének, hanem az idős korral eleve romlanak az immunfunkciók (mint minden más biológiai funkció), a krónikus betegség(ek)ben szenvedők körében meg egyszerűen a szervezet egészének a kapacitásai vannak olyan módon leterhelve, hogy egy súlyos vírusfertőzést nem tud már kezelni. Mikrotápanyag-hiányok valóban képesek rontani a védekező mechanizmusokon, de az arcba nagy dózisban tolt kiegészítők hatása a védekezőképességre finoman szólva is kétséges”

– írta az Alimento nevű blogján a koronavírus kapcsán. A C-vitamin “talán egyes rizikócsoportokban némi kockázatcsökkenést eredményezhet, de ez is csak találgatás, az életben nem tesztelte le senki sem” – tette hozzá. "Arról nem is beszélve, hogy ha eddig valaki hanyagolta ezek fogyasztását, akkor egy intenzív kúra nem fogja percek alatt feltuningolni a szervezetét, az érdemi változáshoz nagyjából hetekre van szükség."

De hát a levél írójának is bejött!

E sorok írója, felesége és egy barátom több, mint egy hónapja megbetegedtünk influenzában. A tünetek hasonlítottak a koronavírus fertőzésre: a láz felszökését napokig tartó torokfájás előzte meg. Mindhárman a fentebb leírt C vitamin kúrát tartottuk azonnal a láz kezdetétől egy hétig, eredményesen

– olvasható a Keresztes Imahadsereg hírlevelében.

Ezzel az érvvel azonban több probléma is van:

Nem ismerjük a levél íróját, így nem tudjuk, hogy egyáltalán igazat mond-e.

Ha igen, akkor is egyéni beszámolókról van szó. Tudományos alapvetés, hogy egy-egy eset alapján lehetetlen releváns következtetést levonni egy módszer hatékonyságáról, éppen ezért van szükség sok emberrel, pontosan megtervezett és kontrollált módon végzet vizsgálatokra.

Ráadásul bár az influenza és a koronavírus tünetei valóban hasonlítanak, két különböző vírusról van szó, így egy az egyben még tudományosan megalapozott eredmények esetén sem lehet egyikből a másikra érdemi következtetést levonni.

Mivel mind az influenza, mind a koronavírus lehet egyébként is enyhe lefolyású, abból, hogy enyhe lefolyás közben az illető C-vitamint is szedett, egyáltalán nem derül ki, hogy a kettő között volt-e bármiféle összefüggés.

Kína és a C-vitamin

Térjünk rá a C-vitamin friss kínai karrierjére. A kínai kormánynak tulajdonított vitaminos bejelentést a vegyész-kántor levele csak említés szintjén érinti, de a koronavírust gyógyító C-vitamin történetének másik változata kifejezetten erről szól.

Ebben egy bizonyos Richard Cseng (Cheng) nevű orvosra hivatkoznak, aki Youtube-on tudósít a kínai C-vitaminos fejleményekről. Az egyik videója a cikkekbe is bekerült, de ebben nem a kormány bejelentéséről beszél, hanem arról, hogy Kínában már a harmadik nagy dózisú intravénás terápiás klinikai vizsgálatot hagyták jóvá, és bizakodóak, hogy pozitív eredménye lesz ezeknek a kísérleteknek.

Egy másik videójában azonban valóban említést tesz egy ajánlásról: a helyi koronavírusos megbetegedések klinikai kezelését értékelő sanghaji szakértői csoport kiadott egy állásfoglalást, amelyben a betegség kezelésének a részeként a nagy dózisú intravénás C-vitamint is ajánlják. Tehát egyrészt nem a C-vitamin mint önálló terápia merül fel, és pláne nem a kínai kormány jelentett be erről bármit is, mint ahogy az több helyen olvasható. Egy másik kínai ajánlás, a legnevesebb kínai orvosi egyetemnek számító Csöcsiang Egyetem kórháza által frissen kiadott koronavírus-kezelési kézikönyv ugyanakkor nem is tesz említést a C-vitamin terápiás alkalmazásáról.

Egyébként a videókban szereplő Cseng, és az ő nyomán a sanghaji állásfoglalásról beszámoló oldalak nagy része is az ortomolekuláris medicina nevű alternatív gyógyászati irányzathoz köthetők, ami minden betegséget valamilyen vitamin vagy ásványi anyag hiányára vezet vissza, és ebből következően mindent ezek pótlásával gondol gyógyíthatónak is. Az ortomolekuláris medicina tudományos megalapozottsága erősen vitatott.

A C-vitaminnal azonban kétségtelenül próbálkoznak Kínában a koronavírusos megbetegedések kezelésében. A fenti ajánlás mellett februárban valóban indult egy klinikai vizsgálatsorozat a C-vitamin-infúzió hatásairól, amelyet a keresztény hírlevélben is említett Csungnan Kórházban dolgozó Cse-jung Peng (a levélben Zhongnan Kórház és ZhiYong Peng) vezet. A tervek szerint 140 főnek adnak be napi kétszer 12 gramm C-vitamint infúzión egy héten át. Ennek azonban még semmilyen eredménye nincs, és a kutatás oldala szerint szeptember végéig nem is lesz, így erre hivatkozva felelőtlenség volna bármit is ajánlani – pláne a betegség elején és szájon át beszedendő C-vitamint a későbbi stádiumban beadni tervezett intravénás adag alapján.

Foglaljuk tehát össze, mit tudunk:

Semmiféle hiteles tudományos adat nincs arról, hogy a C-vitamin hatásos lehet az új koronavírus által okozott megbetegedés, vagy akárcsak azon belül a tüdőgyulladás megelőzésében vagy kezelésében.

Ilyesmit a kínai kormány sem jelentett be, bár egy szakértői csoport valóban javasolja más terápiás eljárások mellett az intravénás C-vitamint is.

Vannak olyan korábbi, más légúti betegségekkel kapcsolatos eredmények, amelyek biztatók lehetnek, de a C-vitamin egyértelmű és pláne jelentős jótékony hatására szintén nincs bizonyíték.

Indult olyan kutatás, amely kifejezetten az új koronavírus vonatkozásában vizsgálja a C-vitamin esetleges terápiás hasznát, de ennek még nincs, és egy jó ideig még nem is lesz eredménye.

Mindebből az következik, hogy tudományosan megalapozatlan, ezért félrevezető ma azt állítani, hogy a C-vitamin biztosan segít a koronavírusos megbetegedés elleni harcban. Az erről szóló hírek és tanácsok pedig túloznak és csúsztatnak, ezért nem szabad hinni nekik.

Főleg azért nem, mert azt sugallják, hogy a súlyos megbetegedés otthoni egyszerű önkezeléssel elkerülhető, ezért veszélyesek, mert eltántoríthatnak attól, hogy orvoshoz forduljon, akinek szüksége lenne rá.

Hasonló a helyzet, mint a rák esetén: vannak a C-vitamin terápiás használatával kapcsolatban ígéretes kutatások, de ezeknek nincs egyértelműen pozitív eredményük, arról meg pláne nincs szó, hogy gyógyítanák a betegséget. Az pedig teljes félreértés, hogy az első, enyhébb tünetek után gyorsan el kell kezdeni otthon C-vitamint inni, és akkor el is kerülhetők a súlyosabb tünetek.

Egy dologban mégis igaza van Varga András vegyész-kántornak: ahogy a levele végén ő is írja, nem érdemes pánikolni. De nem azért, mert a nyakra-főre vedelt C-vitamin úgyis megvéd a fertőzéstől, hanem mert a pánik még egy ilyen valóban aggasztó járvány esetén sem vezet semmi jóra. Ehelyett inkább arra érdemes figyelni, hogy hiteles forrásból tájékozódjunk, és a barkácskuruzsló megoldások helyett tartsuk be az unásig ismételt elővigyázatossági előírásokat:

alaposan és gyakran mossunk kezet;

amikor erre nincs lehetősége, használjon legalább 60 százalékos alkoholtartalmú kézfertőtlenítőt;

ha köhög vagy tüsszent, használjon papír zsebkendőt, és azonnal dobja ki a szemetesbe, majd mosson/fertőtlenítsen kezet;

ha nincs zsebkendője, ne a kezébe, hanem a könyökhajlatába tüsszentsen;

üdvözléskor egy időre szokjon le a kézfogásról;

a kezével ne nyúljon a szájába, a szemébe, az orrába vagy az arcához;

kerülje a zsúfolt tömegközlekedési eszközöket, és az olyan helyeket, ahol sok ember van egymáshoz közel;

szellőztessen gyakran; és

kerülje az érintkezést a lázas betegekkel.

Ha mégis az új koronavírus okozta megbetegedés tüneteit tapasztalja, és a megelőző 14 napon belül külföldön járt, vagy találkozott olyasvalakivel, akitől elkaphatta a fertőzést, ne menjen el orvosi rendelőbe, hanem hívja a háziorvosát, az ügyeletes orvost, a mentőszolgálatot vagy a Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen hívható zöldszámait: 06-80-277-455 vagy 06-80-277-456.

(Borítókép: Mészáros János / MTI)

