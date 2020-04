Nem, ez a videó sem bizonyítja, hogy az új koronavírust egy kínai laborban állították elő

Bő egy hete terjed a magyar interneten az a videó, ami címében meglehetősen rémisztő módon azt hirdeti, hogy mesterségesen gyártottak koronavírust Kínában. Az eredetileg 2015-ben, az olasz RAI Leonardo című műsorában leadott riportban – amit a magyar felirat mellett valamiért a Pesti Srácok logójával is elláttak – egy kínai kutatók által előállított vírusról van szó, ami embereket is képes megfertőzni. Az anyag az olaszoknál és nálunk is futótűzként terjed, szokás szerint ez sem bizonyítja, hogy az új típusú koronavírus elszabadult kínai biofegyver lenne.

Az öt éve készült riportban egészen pontosan arról van szó, hogy a kínai kutatók egy denevérektől vett fehérjével egészítettek ki egy egereket fertőző SARS-vírust, a végeredmény pedig egy olyan szupervírus lett, ami a laboratóriumi kísérletek szerint az embereket is megfertőzi. A videóban azt is taglalják, hogy egyes kutatók szerint az ilyesfajta kísérletezés veszélyes lehet.

Ugyan semmi nem utal arra, hogy a dolognak köze lehet a mostani koronavírushoz, sokan ebben látják a bizonyítékot arra, hogy a videóban a SARS-CoV-2-ről van szó, ami egy laborból szabadult ki. Az elmélet szerint a vuhani kutatók biofegyverként vetették volna be, de elvesztették felette az irányítást, és végül ez vezetett a mostani járvány kialakulásához. A dolgot az olasz szélsőjobbos pártok nagy része felkapta, köztük a Liga vezérével, Matteo Salvinivel, dacára annak, hogy az olasz tudományos közösség vehemensen tagadta az állítólagos jóslat valódiságát.

Da Tgr Leonardo (Rai Tre) del 16.11.2015 servizio su un supervirus polmonare Coronavirus creato dai cinesi con pipistrelli e topi, pericolosissimo per l'uomo (con annesse preoccupazioni). (1/2) pic.twitter.com/QuLG07XdAt — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 25, 2020

Azt ugyanakkor, hogy az elmélet nem állja meg a helyét, viszonylag könnyen be lehet bizonyítani, a tévériport ugyanis egy 2015-ös, a Nature szaklapban publikált, amerikai-svájci-kínai tanulmány alapján készült. Ezt olvasva hamar kiderül, hogy a kutatás célja nem az volt, hogy direkt előállítsanak egy emberre veszélyes vírust, hanem az, hogy figyelmeztessenek arra, hogy denevérekben keringenek és fejlődnek olyan vírusok, amelyek könnyen átugorhatnak az emberi populációkra is – amire amúgy számos más kutatás is felhívta már a figyelmet.

A kutatás a videóban is emlegetett SHC014 nevű, patkósdenevérekben megtalálható koronavírus fertőzési potenciálját vizsgálta, korábban ugyanis felmerült, hogy ez az emberre is veszélyes lehet. A kutatók ehhez valóban egy, a SARS-járvány után megalkotott, egereknél halálos vírust, valamint az SHC014 fertőzéshez használt fehérjéjét kombinálva hoztak létre egy vírust, ennek azonban az volt a célja, hogy

egereken vizsgálhassák a denevérekben található vírus képességeit.

A vírus meg is betegítette az egereket, később pedig emberi légúti sejtek tenyészetében is képes volt szaporodni, így a kutatás igazolta, hogy a denevérekben talált koronavírus veszélyes lehet az emberre, valamint arra is felhívta a figyelmet, hogy a denevérben kialakulhat olyan vírus, amely köztes gazdaszervezet nélkül, közvetlenül is átugorhat az emberre. A laborban előállított vírusok természetesen valóban veszélyesek lehetnek, ám a legtöbb kutató szerint a hasznok bőven túlnőnek a kockázatokon, egy esetleges incidens esélye pedig egyébként is nagyon alacsony, ha a kutatók betartják a rendkívül szigorú biztonsági előírásokat.

Azt is több tanulmány bizonyítja – például ez is –, hogy az új koronavírus természetes úton fejlődött ki: a kutatók szerint a vírus sejtekbe való beférkőzésre használt fehérjéi egyszerűen túl hatékonyak ahhoz, hogy a SARS-CoV-2 mesterséges legyen, és emellett szól a vírus molekuláris struktúrája is. A SARS-CoV-2 nem a korábban taglalt SARS vírusvázra alapul, más ismert, laboratóriumokban használt vírusvázra sem hasonlít, és az SHC014 denevérvírushoz sincs köze, jelen ismereteink szerint pedig minden jel arra utal, hogy a laboratóriumi eredet kizárható.

Források: Szkeptikus Blog, Malta Today