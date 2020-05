Filléres matrica különbözteti meg az 5G ellenes csodapendrive-ot a simától

Áprilisban az Indexen is olvashattak az év alighanem legértelmetlenebb konteójáról, melyben az 5G-t tették felelőssé a koronavírus-járványért. A technológia szempontjából ez mindenképpen újdonság volt, de összességében nem túl meglepő, hogy felmerült a dolog, az 5G állítólagos egészségkárosító hatása ugyanis elég hosszú ideje lappang már a köztudatban – és nincs is benne semmi új. A briteknél valamiért különösen népszerű az új generációs hálózat ellenzése, amit annál talán semmi sem mutat jobban, hogy az országban elég népszerűek a több száz fontba kerülő, az 5G vélt káros hatásait megakadályozó pendrive-ok.

Az már ránézésre is elég egyértelműnek tűnt, hogy átverésről lehet szó, most azonban bizonyíték is érkezett erre, az eszköz szétszerelésével ugyanis kiderült, hogy

egy filléres matricán kívül az égvilágon semmi sem különbözteti meg a 5GBioShield nevű csodakütyüt egy ezer forintos pendrive-tól.

A 5GBioShield azt követően került rivaldafénybe, hogy a Glastonbury-i városi tanács 5G tanácsadó bizottságának egyik tagja, Toby Hall ajánlotta a használatát, és állította, hogy ő maga nagyon hasznosnak találta az eszközt. Hall az eszköz honlapját is linkelte, ahol úgy írják le az 5GBioShieldet, mint egy pendrive, ami állítólag "védelmet biztosít otthonának és családjának, köszönhetően a viselhető holografikus nanorétegű katalizátornak, amelyet nemcsak hordani lehet, hanem bármely olyan eszköz mellé is lerakható, ami sugárzás bocsát ki". Ez önmagában is meredeken hangzik, de csak ezt követően jön a java, a honlapon ugyanis az is szerepel, hogy az 5GBioShield kvantumoszcilláció segítségével

kiegyenlíti, és hasznos sugárzássá alakítja a különféle eszközök, például laptopok, telefonok, vagy a wi-fi által kibocsátott zavaró sugárzást.

Az eszköz 340 fontba, vagyis durván 132 ezer forintba kerül, de ha egyszerre hármat vesz az ember, akkor több mint 50 fontot, vagyis majdnem 20 ezer forintot is megspórolhat rajta. A dolog egészen elképesztőnek tűnik, és hát a jelek szerint tényleg túl szép is, hogy igaz legyen. Az alapjáraton elektronikai eszközök szétszerelésével és biztonsági kockázatainak elemzésével foglalkozó Pen Test Partners pár napja szétkapta az eszközt, ez alapján pedig arra jutottak, hogy egy könnyen leszedhető, az eszközhöz semmilyen módon nem kapcsolódó matricától eltekintve egy 128 megabájtos kínai pendrive-ról van szó. Emiatt már megtették a panaszt az illetékes hatóságoknál, és el is indult a vizsgálat a forgalmazó cég ellen, ők azonban kategorikusan tagadják a vádakat.

Fotó: Pen Test Partners A csodatévő matrica.

Anna Grochowalska, az eszközt áruló BioShield Distribution egyik igazgatója a BBC-nek az év ködösítésével reagált a dologra, aminek már a kezdete is szép volt, elmondta ugyanis, hogy ugyan egyedül ők árulják a terméket, de az nem az ú tulajdonuk és nem is ők gyártják. Az eszközzel kapcsolatban természetesen rengeteg, kutatások által bizonyított háttérinfóval rendelkeznek, de

érthető okokból nem adhatják ki harmadik félnek ezeket a rendkívül szenzitív információkat.

Arra, hogy valójában egy 5 fontba kerülő eszközt adnak el több mint 300 fontért, annyit mondott, hogy a pontos információk hiányában nem lehet megállapítani az eszköz pontos árát, ezért ezt a feltevést nem is tudja komolyan venni, mert azt egyértelműen nem előzte meg kellő mennyiségű kutatómunka. A lap Hallt is megkereste, aki szerint senkinek nem kellene javaslatként értelmeznie a korábbi jelentésben szereplő ajánlását. Azt viszont továbbra is állította, hogy mióta ő maga megvette az 5GBioShieldet, sokkal jobban érzi magát, jobban alszik és nyugodtabbnak érzi magát, és arra is gondolt, hogy a cég kifejleszthetne egy olyan rendszert, ami egész Glastonburyt megvédené az elektromágneses sugárzástól.

Nagy-Britanniában az 5G indulása után az Ofcom több helyen is megmérte a sugárzás mértékét, ami mindenhol töredéke volt a biztonságos határértéknek. Az összeesküvéselmélet-hívők által az 5G egészségi ártalmairól terjesztett rémhíreket semmilyen tudományos adat nem támasztja alá, sőt az esetek nagy részében egyszerűen ellentmond a fizika törvényeinek. Erről ebben a cikkünkben írtunk bővebben.