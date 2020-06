Ha Müller Cecília ingyen védőfelszerelést kínál emailben, ne kattintson rá, vírus!

Több forrásból is megkapta az Index azt az adathalász vírust telepíteni próbáló hamisított emailt, amelyet valakik az országos tisztifőorvos nevével visszaélve küldtek szét.

A levélben Müller Cecília nevében ingyenes COVID-19 védőfelszerelést ígérnek minden magyar vállalatnak. Ehhez nem is kell mást tenni, mint a mellékelt űrlapra kattintani, és kitölteni azt a cég adataival.

Csakhogy a levél vírust terjeszt, és nyilvánvaló csalás. Senki sem ad ingyen védőfelszerelést minden magyar cégnek.

Ha figyelmesen megvizsgáljuk a levelet, számos árulkodó jelet találhatunk, amelyek egyértelművé teszik, hogy kamuról van szó (már ha egy pillanatra is el akarnánk hinni, hogy a magyar cégek mindegyike ingyen fog maszkot kapni). Felvethető, hogy az email gépi fordítóval készített, külföldi eredetű csalás. Csak a teljesség igénye nélkül:

pocsék helyesírás,

magyartalan szóhasználat, a ragozás rengeteg hibája,

"Kedves mindenkinek" megszólítás,

"válaszadási utasítások szerint mi, a..." – ilyet nem látni egy hivatalos levélben,

Magyar Nemzeti Egészségügyi Központ – nem ez az intézmény valódi neve,

"a magyarországi összes regisztrált vállalathoz és iparághoz" – nem beszélni magyar,

"egyértelműen meg legyen írva ebben a formában" – a fogalmazás terén kihívásokkal küzdés jelei,

müller.cecília@nnk.gov.hu – emailcímben ékezetek, és egyébként is: nyilván a tisztifőorvos fogja kezelni a több ezer cég kérelmét a személyes emailfiókjában.

"Szia" elköszönés – ez legalább cuki.

A csalásról az operatív törzs mi tájékoztatóján is szó esett. A tájékoztatóról írt cikkünkben arról számoltunk be, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozást indított a péntek reggel, ismeretlen tettesek által Müller Cecília nevében kiküldött hamis levelek ügyében. A leveleket elsősorban egészségügyi intézményekbe küldték – jelentette be az operatív törzs pénteki tájékoztatóján Gál Kristóf alezredes, az ORFK szóvivője.