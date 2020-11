Flash animációkat villant az internetmúzeum

Az Adobe döntése alapján 2020-ban véget ér a korai internetkorszakot meghatározó vektoranimációs formátum, a flash története. A net történetét megörökítő Internet Archive ezzel egy időben külön gyűjteményben állít emléket az első össznépi animációs médiumnak.

Mint ismert, az internet már a kezdet kezdetén is nagyon király volt, csak hiányzott róla a Google, a Facebook meg a YouTube. Leginkább persze a YouTube, mert egy videó megosztása (jó esetben) egy MPEG-videó feltöltését jelentette 28.8-as modemen. Az emberek nagyon jól szórakoztak, de szerettek volna még egy kicsit jobban és gyorsabban. Ekkor érkezett a flash, ami műsoros volt, és könnyen letölthető, maga a csoda.

Steve szívlapáttal áll gyermekkorod kedvenc rajzfilmjének romjai felett

A formátum története 1993-ban indul a Charlie Jackson, Jonathan Gay és Michelle Welsh cége, a FutureWave által fejlesztett SmartSketch nevű termékkel. A FutureWave aktívan kereste a piacot vektorrajzoló alkalmazásához, amikor rájött, hogy a Macromedia Shockwave-hez hasonló animációs eszközt kell létrehoznia. 1995 körül megpróbálták eladni a céget az Adobe-nak, de elhajtották őket, egy évvel később azonban felvásárolta őket a konkurens Macromedia. Tíz évvel később pedig a Macromedia került az Adobe tulajdonába.

Fotó: Jonti Picking Részlet a Badgers! című korabeli animációból

Az utóbbi két cégtranzakció között eltelt évtized volt gyakorlatilag a flash aranykora, amikor zenés klipek, animációs sorozatok, egyszerű mémek, gombok, reklámok és applikációk is készültek a formátumon.

2010-ben aztán jött Steve Jobs, és írt egy levelet arról, hogy miért nem jó a flash, és miért száműzi azt az Apple eszközeiről és böngészőjéből. A flash útja innentől lefelé vezetett, az Adobe jogi úton megpróbált ellenállni, végül 2017-ben közölték, hogy 2020-ban eljön a búcsú ideje.

A mémek krémje

Itt most egy újabb történeti ismertetés következhetne arról, hogy mi az Internet Archive. Zárjuk rövidre: az Internet Archive egy internetarchívum, egy internetmúzeum. A flash a fentiek alapján tökéletesen témába vágó történet számukra, ezért egy fejlesztési fázisban lévő, Ruffle nevű emulátorral helyettesítik a mára kiirtott flash plug-int.

Egy örökzöld mém

A végeredmény egy igazi flashback (véletlen szóvicc) igazi klasszikusokkal. Ide tartozik a japánmanga-nonszensz All Your Base Belong To Us, a brit abszurd Badgers, a svéd zenés félrehallás, a Hatten är Din vagy egy igazi század eleji webcomic, a Homestar Runner és a szabályos internetmémek, mint a Loituma Girl vagy a Peanut Butter Jelly Time.

Annak, aki igazán mélyen átélné a forradalmi flash élményt, ajánljuk az animutáció műfaj feltalálója, Neil Cicierega Hyakugojyuuichi!! című meghatározó alkotását.

A teljes flash archívumot itt találják. Jó szórakozást!