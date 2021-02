Rick Astley jön, és kiégeti az Ön retináját

Megérkezett a Never Gonna Give You Up 4K változata. Ingyenes Rickroll!

Rick Astley egynyári slágerét – amelyet a Popcorn tudósítása szerint Kylie Minogue felvételének lelassításával állított elő a három pasasból álló popgyár, a Stock Atiken Waterman – a magyar közönség is a szívébe zárhatta 1987-ben.

A vörös hajú előadó hipervidám hűségesküje 2008-ban a 4chan közreműködésével lett az internetes szívatás, vagyis a trollkodás alfája és ómegája. Hatása igen nagy volt, a Wikipédia Rickrollingról szóló magyar nyelvű ismertetője ma az egyik legkidolgozottabb, mémről szóló cikk. Az internet pöcegödreként is ismert anonim fórum a Rickrollinggal kezdte csak gyakorolni az internetes popkultúra által gyakorolt közvetlen demokráciát, amivel később egy amerikai elnököt adtak a világnak.

Kevésbé ismert, hogy az egyik legnagyobb Rickrollban maga Astley részesült, mert ő nem szerezte, csak előadta a dalt, így az ötvenmillió megtekintéssel járó mémhullámot összesen tizenkét dollárral honorálta neki a YouTube. Ennek ellenére Rick Astley az egyik leglazább és legjófejebb mémhős.

Fotó: Dave Simpson / Getty Images Hungary Rick Astley

Jó tanuló

A Never Gonna Give You Up 2021 januárjában tért vissza újból, 60 fps képfrissítéssel 4K felbontásban. A mesterséges intelligenciával interpolált és remaszterelt változtatot a Revideo nevű felhasználó készítette a Topaz Video Enhance AI nevű eszközzel, amely mélytanuló algoritmus, és a korábbi videókból tanulva képkockánként nagyította fel és élesítette a videóklipet.

A 4K Rickroll videót szerzői jogi okokból hamar letiltották, de egyperces bemutató változata ismét elérhető. Természetesen a teljes élmény is elérhető független újrafeltöltések formájában.

A videó képe olyan tűéles lett, hogy megtekintéséhez hegesztőszemüveg viselése javallott.

Jó szórakozást!