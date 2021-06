Elon Musk, a filmsztár

A PayPal, a Tesla és a SpaceX atyja ma 50 éves. Munkája és cégei nagy hatással voltak és vannak a popkultúrára is, amely szívesen referál Muskra vagy a nevéhez kapcsolható dolgokra. Musk pedig pont úgy, ahogyan a közösségi média erejét, ezt is kihasználja.

Így amellett, hogy nevét vagy termékeit emlegetik, Elon Musk maga is megjelenik a televízióban vagy a moziban időnként. És nemcsak interjúkat vagy beszélgetős műsorokat találhatunk, amelyekben Elon Musk Elon Muskot alakítja, hanem az évtizedek óta futó rajzfilmsorozatoktól a véres akciófilmekig szinte mindent.

Elon Musk és Vasember

Musk filmes karrierje 2010-ben indult, amikor megjelent a Vasember 2-ben. Néhány másodpercig van csupán képernyőn, és a saját magát alakító dél-afrikai techguru pár szót vált Robert Downey Jr. Tony Starkjával egy bizonyos elektromos repülőgépről.

Musk eredetileg nem szerepelt volna a filmben, de

Robert Downey azt mondta, le kell üljünk beszélni valakivel, aki segíthet megérteni, milyen igazi Tony Starknak lenni

– emlékezett vissza a filmet rendező Jon Favreau a Recode egyik interjújában. Ezt követően Musk segített a milliárdos, playboy, emberbarát Marvel-hős felépítésében Downey Jr.-nak, akinek az ötlete volt, hogy Musk jelenjen meg a filmben.

Külön érdekesség a film és a Tesla atyja kapcsolatában, hogy bizonyos jeleneteket a SpaceX tulajdonában álló területen forgattak, amelyet Musk ingyen a filmesek rendelkezésére bocsátott.

Elon Musk és Homer Simpson

A harminckettedik évadánál tartó Simpson családban is feltűnt Musk, saját magát szinkronizálva. A 26. évad tizenkettedik, Földre szállt Musk című részében jelenik meg, amelyben Dragon 2 űrhajójával Simpsonék kertjében landol, majd a főszereplő Homerral együtt dolgozva megreformálják a rajzfilmváros atomerőművét.

Többször feltűnt a South Parkban is

Először a felnőttrajzfilm 18. évadának 4. részében jelent meg Elon Musk, itt még a South Park egyik alkotója, Matt Stone által szinkronizálva.

Többször visszatért a huszadik évadban, azokban a részekben pedig már saját maga kölcsönözte rajzolt figurájához a hangot.

Musk egyébként kedveli a South Parkot, korábban a Twitteren a rajzfilmből ihletet véve vágott vissza trolloknak.



Űrbe lőtte Machetét

Szó szerint értelmezhető a közcím. A 2013-as Machete gyilkol című akciófilmben Elon Musk SpaceX rakétáját használják ahhoz, hogy a Danny Trejo által játszott főszereplőt az űrbe juttassák.

A kilövés előtt Musk és Trejo kezet fognak, és egyértelműsítik Machete feladatát.

Nem lenne SpaceX az Agymenő nélkül

Feltűnt az Agymenők kilencedik évadában és a sorozathoz készült, Sheldon karakterének gyerekkorát bemutató Az ifjú Sheldon című spin-offban is.

Előbbi kilencedik évadának kilencedik részében alakítja saját magát, és találkozik vele az egyik főszereplő, Howard Wolowitz hálaadás napján, miközben hálaadási vacsorát segítenek készíteni a rászorulóknak.

Az ifjú Sheldonban szintén saját maga szerepében tűnik fel az első évad 6. részében. Itt a történet szerint a címszereplő kilencéves, még az iskolában kidolgozza a Földre visszatérni képes rakéták elméletét egy NASA-nál dolgozó vendégelőadásán. Az sztori végén pedig az elmélet eljut Elon Muskhoz, aki ennek segítségével alkotja meg a többször használható SpaceX rakétát.

Földönkívüli?

A 2019-es Men In Black – Sötét zsaruk a Föld körül című filmben csupán másodpercekre ugyan, de Musk is feltűnik a Földön rejtőzködő, az ügynökség által leleplezett földönkívüliek között.

Tesla és Tuskla

A 2016-os Miért pont ő? című vígjátékban saját magát alakítja mint a teslás Elon Musk, míg a Rick és Morty című rajzfilmsorozat negyedik évadának harmadik részében ő ad hangot a multiverzum egyik alternatív Földjén élő Elon Tusknak. Az alternatív világban az embereknek hatalmas agyaraik vannak, erre utal az angolul agyarat jelentő Tusk név is.

Dokumentumfilm és mémértékelő

A mainstream szórakoztató produkciók mellett olyan darabban is feltűnt Musk, mint Werner Herzog érdekfeszítő dokumentumfilmje, a Lo and Behold: Reveries Of The Connected World.

Emellett volt vendég az egyik, ha nem a legnagyobb youtuber, PewDiePie csatornáján, ahol a svéd videós követőinek kérésére Justin Roilanddal mémeket értékeltek. Musk 2018-ban feltűnt Joe Rogan YouTube-csatornáján is, ahol élő adásban szívott füvet. Ebből később a marihuána kaliforniai illegalitása miatt botrány, a cigarettába beleszívó Muskból pedig netes mém lett.

Szombat este élőben

Igaz, a Saturday Night Live-ban történő megjelenése nem igazi cameo, de érdemes róla említést tenni, mert akkor tűnt fel szórakoztatóipari produkcióban utoljára a techmágnás. Idén májusban az 1975 óta futó sorozat egyik epizódjának Elon Musk volt a házigazdája, a meghívott zenei vendég pedig Miley Cyrus.

Sokan már akkor felháborodtak, amikor kiderült, hogy Muskra esik a választás, hisz a férfi nem rendelkezik semmilyen komikusi vagy előadói múlttal. A végeredmény így olyan lett, amilyen.