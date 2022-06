A nagy négy–null mémeken

Az nem túl merész tippünk, hogy nem a Mémeskútból tudja meg, hogy Magyarország labdarúgó-válogatottja a a Nemzetek Ligájában négygólos győzelmet aratott idegenben. Cikkünk azt járja körül pár lépésben, hogy ez a sporttörténelmi esemény hogyan képeződött le az internetes kultúrában és népművészetben.

Mint az élet minden területe, a sport is kitermeli saját mémjeit, a populáris kultúra, bulvár és politika által uralt fősodorból azonban ritkán emelkedik ki a sport. A mémek logikája egyébként is erősen kudarcvezérelt. Így történhetett meg, hogy európai miniállamok elleni megannyi szívás után most a világ tetején érezhetjük magunkat, míg az angolok pontosan azt élik át, amit mi azelőtt.

A helyzet persze annyival bonyolultabb, hogy immár sokadszor ránk hárul az a történelmi feladat, hogy lezúzzuk az angol labdarúgó-válogatottat, ezzel magunk mögé állítva az angolok ellen szenvedő népek széles csoportját. Ennek egyenes következménye, ami szinte minden magyarral előfordul, hogy adott esetben olyan univerzális nyelven szólítják meg, amely különös kiejtéssel előadott nevek sorozatából áll.

13 Galéria: Anglia - Magyarország 0-4

Ezzel annyit mondunk csak, hogy a magyar győzelem és az angol vereség együtt azt eredményezte, hogy a 0–4 nemcsak magyar, hanem nemzetközi mémeket is kitermelt. A tréfákon, filozofáláson túlmenően megállapítható, hogy az alkotások nemcsak bejárták a popkultúra mélységeit, de klasszikus makrókat is behúztak. Szóval a mémeken is átjön, hogy ez nagy győzelem volt.

Gyűjtésünkben a Reddit, a TrollFoci, a TrollFootball, a Szomszédok Forever, és a 9gag felületén publikált alkotások láthatók. A galéria a fenti képre kattintva nyílik.