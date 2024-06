Több mém is készült pénteken Szentkirályi Alexandra fideszes főpolgármester-jelölt visszalépésével kapcsolatban.

A választási kampányban többször is szárnyra kaptak olyan híresztelések, hogy a Fidesz–KDNP főpolgármester-jelöltje vissza fog lépni, de Szentkirályi Alexandra ezeket többször is határozottan cáfolta (sőt, nemcsak híresztelésekről volt szó, ugyanis egy Fidesz-közeli közvélemény-kutató is mérte ezt a lehetőséget május végén).

Végül péntek reggel, Orbán Viktor rádióinterjúja után a Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra mégis azt közölte, hogy visszalép (lapunknak azt is elmondta, hogy miért döntött így). A visszalépése megihlette az internet népét is, pénteken több mém is készült ezzel kapcsolatban.

Az ellenzéki Gond-olkodó nevű oldal egy posztban a Faceswap segítségével vitézyzte össze Szentkirályit (vagy talán a visszalépés után helyesebb, ha azt mondjuk, hogy szentkirályizta össze Vitézyt).

Ezen kívül – a Szentkirályi visszalépését szintén véleményező Puzsér Róberthez hasonlóan – ellőtték az ásványvizes vicces is a fideszes jelölt nevével kapcsolatban.

A Kipcsák Mémek original nevű oldal – Magyar Péterhez hasonlóan – Varga Judit és Novák Katalin politikai bukásával hozta összefüggésbe a kérdést.

Ugyanerre húzták fel az alábbi mémet is:

A legironikusabb módon talán a DK-közeli Nyugati Fény dolgozta fel a témát. Posztjukban Gulyás Márton Dobrev Klárával szembeni, mémmé vált reakciójára húztak fel egy újabb mémet (az eredeti mém akkor készült, amikor a műsorvezető a DK politikusát szólította finoman önmérsékletre néhány meredek kijelentés után egy korábbi Partizán-interjúban).

Karácsony Gergely (itt olvashatja) és Vitézy Dávid (itt olvashatja, illetve sajtótájékoztatót is tartott) is azonnal reagált a visszalépésre (kettejük párharcát összefoglaltuk), illetve sorban érkeztek a további reakciók, Gyurcsány Ferenc is sajtótájékoztatón mondta el az álláspontját.

