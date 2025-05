Amint arról korábban beszámoltunk, Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke lemondott a párt vezetéséről, az országgyűlési képviselői mandátumáról, visszavonul a közélettől, és a választáson sem indul. Dobrev Klára európai parlamenti képviselő emellett közölte azt is, hogy válnak. A lemondást követően az interneten több mém is előkerült Gyurcsány Ferencről és Dobrev Kláráról is, ezek közül szemezgettünk.

19 Galéria: Gyurcsány Ferenc meme Fotó: Facebook

A magyar politikusok és pártok reakciói lemondását követően sorra érkeztek. A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter szerint a Fidesz ezzel a lépéssel próbálja elterelni a figyelmet az általa nyilvánosságra hozott hangfelvételről, míg az MSZP-elnöke, Komjáthi Imre szerint ezzel új lehetőséget kapott a baloldal. Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester röviden csak annyit írt, Gyurcsány Ferenc visszavonulása már négy éve is nagy segítséget jelentett volna a magyar családoknak.

Kollár Kinga, a Tisza Párt EP-képviselője rodolfói trükknek nevezte a bejegyzést. Ugyan a hozzászólás eltűnt azóta, de Hont András újságíró leírta véleményét, melyben kritizálta a brüsszeli képviselőt. Pottyondy Edina örömöt és keserűséget is érez, miután Dobrev Klára bejelentette, hogy Gyurcsány Ferenc távozik a közéletből. A tartalomgyártó szerint húsz éve kellett volna visszavonulnia a volt miniszterelnöknek.