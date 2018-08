Dollármilliárdos startup épít bázist Budapesten

A legutóbbi 15 millió dolláros tőkebevonási körével unikornis lett, azaz több mint egymilliárd dollár a piaci értéke a 3D nyomtatókat gyártó Formlabsnek, amelynek a vevői közt olyan nagy neveket találunk, mint a Tesla, az Apple, a Sony és a Boeing. Az ipari nyomtatók piacán nagyágyúnak számító céget az MIT Medialab három volt hallgatója alapította, és a cégvezetésben egy ismerős magyar név is felbukkan. A termékfejlesztésért felelős vezető Lakatos Dávid öt éve Bostonban mutatta be nekünk a Sold nevű startupját, amit később eladtak a Dropboxnak.

Ennél régebbre vezethető vissza a Formlabs megalakulása, a társaság egy 3 millió dolláros Kickstarter-kampánnyal robbant be a köztudatba, amelyben egy megfizethető sztereolitográfiás (SLA) 3D nyomtató kifejlesztését és leszállítását ígérték a támogatóknak. Munkájukra a Szilícium-völgy nagyágyú befektetői, a volt Google-vezér Eric Schmidt, Mitch Kapor és Joi Ito is felfigyelt, tőlük kaptak kezdeti tőkét. Ezt újabb nagy összegű befektetések követték, és mire eljutottak a mostani, milliárdos cégértéket jelentő körig, és így már több mint 100 millió dollárnyi tőkét szereztek. A vállalatnak 100 millió dollár fölött van az éves bevétele, és nyereséges.

A Formlabs sikerének a termékfejlesztési vezetőn túl is van magyar vonatkozása. A Form 2 nevű printerüket három éve Székesfehérváron gyártják, és most Budapesten is irodát nyitnak, ahová már elkezdtek mérnököket interjúztatni.

„Az első évben várhatóan 15-20 embert tudunk felvenni, de a létszám 100 fölé is nőhet” - mondta Lakatos Dávid, aki úgy látja, hogy egy BME-s mérnök simán tud versenyezni egy MIT-ssal. Erre lehet némi rálátása, mert a BME elvégzése után ő is az MIT Medialab-on végzett, onnan ismeri a Formlabs alapító gárdáját.

Elérhetővé tették a 3D-t

A Formlabs azzal szakított nagyot, hogy a korábban 80-100 ezer dollárba kerülő, a nagyon kevés cég által használt SLA nyomtatókat elérhetőbbé tették. Most ennek az összegnek nagyjából a tizedébe, 4-6 ezer dollárba kerül egy nyomtatójuk. „Ezek nem a lakások konyhájába valók, sokkal inkább a prototípusokat készítő cégek használnak ilyet” - mondta Lakatos Dávid.

Az áron kívül az egyszerű használat volt még a nyerő képlet fontos eleme, a Formlabs eszközeit elég csatlakoztatni a pc-hez, és már lehet is nyomtatni. Részben ez lehet az oka annak, hogy a piac egynegyedét fogászok teszik ki, az SLA-val ugyanis biokompatibilis anyagokat is lehet nyomtatni, például protéziseket és fogkoronákat.

A Form 2 nyomtatóval piacvezetők az SLA nyomtatók világpiacán. A következő lépés egy szelektív lézeres szinterezésű (SLS) nyomtató piacra dobása lesz, amely felhevített nylonból épít modelleket. A Fuse 1 néven 2019-ben piacra kerülő gép valamivel drágább lesz, mint a Form 2, ez viszont az autóiparban találhat sok megrendelőre, amelyben a cégek általában ezzel a technológiával készítik el az alkatrészek prototípusait. Egy a fentiektől eltérő harmadik - FDM - technológiával működnek az otthoni használatra is szánt, alig pár tízezer forintos printerek.

Friss fejlemény még a cég életében, hogy a a Formlabs igazgatótanácsának tagja lett Jeff Immelt, a General Electric volt vezérigazgatója, aki elég jól ismeri a hardvergyártást. A társaságnak egyébként Bostonon és Budapesten kívül még Berlinben van egy nagyobb irodája, valamint Japánban és a kínai Sencsenben.