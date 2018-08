Második helyre tört a Huawei a világpiacon

Az IDC előzetes adatai alapján világszerte 342 millió mobiltelefont adtak el 2018 második negyedévében, ami 1,8 százalékos visszaesés az előző évhez képest. Ez sorozatban már a harmadik negyedév, amikor az előző évhez képest csökkennek az eladások.

Nagy meglepetés, hogy a Huawei megszerezte a második helyet az eladott darabszám alapján, így az Apple 2010 nyara óta először visszaszorult a harmadik helyre. A kínai gyártó 54,2 millió telefont adott el, és a piaci részesedése 15,8 százalékra nőtt. Ez részben a P20 sorozat jó fogadtatásának köszönhető, és a Honor márka is erősíti a céget, főleg Kínában. A Samsung megtartotta stabil első helyét, annak ellenére, hogy 10,4 százalékkal kevesebb telefont adott el 2017 azonos időszakéhoz képest.

Persze lehetnek még változások a dobogón, hiszen az Apple minden évben ősszel frissíti a termékkínálatát, és olyankor óriási fellendülés tapasztalható az eladásaiban, általában a kaliforniai cég uralja a karácsonyi szezont.

2Q18

darabszám, millió 2Q18 piaci részesedés 2Q17

darabszám, millió 2Q17 piaci részesedés éves változás 1. Samsung 71,5 20,9% 79,8 22,9% -10,4% 2. Huawei 54,2 15,8% 38,5 11% 40,9% 3. Apple 41,3 12,1% 41,0 11,8% 0,7% 4. Xiaomi 31,9 9,3% 21,4 6,2% 48,8% 5. OPPO 29,4 8,6% 28,0 8% 5,1% Mások 113,7 33,2% 139,5 40,1% -18,5% Összesen 342 100% 348,2 100% -1,8%

Miközben a Samsung, a Huawei és az Apple erős versenyt folytat a 700 dollár fölötti árszegmensben, a ranglistán utánuk következő cégek is igyekeznek lassan növelni az eladási átlagáraikat, így a Xiaomi, az OPPO és a Vivo is egyre több bevételre tesz szert. A Xiaomi az élre törését főleg annak köszönheti az IDC szerint, hogy Indiában első helyen állnak, és Indonéziában is felzárkóztak a Samsunghoz.

