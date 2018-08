A rendőrségnek kellett szétkergetnie a napraforgószelfire vágyó több ezres tömeget

Have you been to a place where there’s sunshine bursting everywhere? Well, I have! 🌻🌻🌻 #ivegotsunshineonacloudyday 📸 by @laurenxcamerino #sunflower #sunflowerfield #monday #shine #shinebright #happymonday #shinebrightlikeadiamond #bepositive #positive #positivevibes #positivethinking #positivelife #lookoftheday #travelblogger #travelblog #vacationtime #travelphotography #travelgram #tourist #travelgram #summer2018 #wanderlust #summergram #travelblogger #travelblog #travelguide #summerday #summerfun #summerlove

A post shared by joyousfabulous (@joyousfabulous) on Jul 30, 2018 at 6:39am PDT