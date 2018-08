Elkészült az első 5G-s mobil

A szolgáltatói oldalon eddig erősebb volt az 5G jelenléte, az Egyesült Államokban péládul nemsokára nekilátnak az új hálózati infrastruktúra kiépítésének, most pedig az eszközöknél is látható némi előrelépés:

a Moto Z3 működik majd 5G hálózaton

Ez ügyes pr-akció a Motorolától, az új telefon ugyanis önmagában nem kezeli az 5G hálózatot, egy később megjelenő, hátlapra pattintható MotoMod kiegészítő adja meg ezt a képességet. A kiegészítőben egy Snapdragon X50 modem van, amely elméletileg akár 5 Gbps átviteli sebességre is képes. Az nem derült ki, hogy a MotoMod csatlakozója és a Moto Z3 hardvere mennyiben korlátozza majd a modem sebességét.

Persze ha megvan a telefon és a kiegészítő, akkor is még szükség lesz egy hálózatra. Ezt a mobilt a Verizonnal közösen mutatták be, és a szolgáltatónál az 5G csak néhány nagyvárosban lesz elérhető a 2019 elejére ígért induláskor. Houstonban, Los Angelesben és Sacramentóban biztosan, a negyedik lefedett területet később jelenti be a Verizon.