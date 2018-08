A nagy techcégek kitiltották a konteópápát? Na persze

Mi is megírtuk tegnap, hogy a Youtube és a Spotify után az Apple és a Facebook is eltávolította a platformjairól Alex Jones és a hozzá köthető Infowars erősen összeesküvés-elméletes műsorait, mert azokat gyűlöletkeltőnek ítélte.

A Verge viszont felhívja rá a figyelmet, hogy a nagy techcégek erkölcsi pajzsán azért tátong egy nem is olyan kis rés: az Infowars videóit és podcastjait ugyan törölték, az appjai viszont vígan elvannak a mobilos alkalmazásboltokban.

Olyannyira, hogy míg az iOS-es verzió két nappal ezelőtt még csak a 47. legnépszerűbb app volt az Egyesült Államokban, mára a negyedik helyre ugrott. Androidon 31-dikből lett 11. És mindkettő sorban kapja az öt csillagos értékeléseket, illetve a támogató kommenteket, amelyekben a fanok kiállnak Jones és a szólásszabadság mellett.

Az ingyenes appot először júniusban adták ki, és ebben is elérhetők Alex Jones és társai sajátos hangvételű audiovizuális tartalmai, ahogy a webshopjába is gond nélkül el lehet belőle találni, ahol pólókat és hasonló ereklyéket vásárolhatnak az érdeklődők.

Az Alex Jones által vezetett Infowars sorsa azért érdekes, mert bár hosszú évek óta ez az egyik legelborultabb konteós oldal, közben a mainstreamhez is ez áll legközelebb, aminek az se tesz rosszat, hogy Donald Trump amerikai elnök bevallottan nagy rajongója Jones munkásságának, Jones meg Trumpénak. Olykor mi is megemlékezünk egy-egy érdekesebb sztorijukról, például a NASA által a Marson fenntartott titkos gyerekrabszolga-kolóniáról, a nagy Trump-paradoxon megfejtéséről vagy éppen a ma is élő, 128 éves Hitlerről.

A Verge kereste a Google-t és az Apple-t, hogy mit szólnak ehhez az ellentmondáshoz, de egyik cég se reagált.