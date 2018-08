Áttörést értek el a hidrogén-üzemanyag terén

Nagy áttörést értek el az energiaforrásként szolgáló hidrogén szállításában az ausztrál kormány tudományos ügynökségének (CSIRO) kutatói – írja az MTI.

A kutatók membrántechnológia használatával képesek voltak a hidrogént ammóniává, majd azt ismét hidrogénné alakítani, ami azt jelenti, hogy világszerte könnyen szállíthatóvá válhat a környezetbarát, hidrogénhajtású autók üzemanyaga – jelentette be szerdán az ügynökség.

Eddig valószínűtlennek tartották a hidrogén szállítását alacsony sűrűsége és gyúlékonysága miatt.

Elsők vagyunk abban, hogy bemutattuk nagyon tiszta hidrogén előállítását ammóniából. Ma a világon először történt meg, hogy hidrogénautókat ammóniából, szénmentes anyagból előállított üzemanyaggal töltöttek fel

– mondta Michael Dolan, a CSIRO vezető kutatója.

Fotó: CSIRO Toyota Mirai üzemanyagcellás jármű, amely használni tudja a CSIRO által előállított hidrogén üzemanyagot

Ausztráliában még csak öt autó működik hidrogénnel, de Ázsiában több ezer, mivel a Toyota és a Hyundai is több millió dollárt fektetett be a technológiába. Dolan szerint 2025-re már akár egymillió gépkocsi is működhet a technológiával, mivel csökkenni fognak az üzemanyag előállítási költségei.

A CSIRO-nál már Japánból, Dél-Koreából és Európából is érdeklődtek ammnóniaszállítás iránt. Matthew MacLoed, a Toyota szóvivője szerint az áttörés nagy változást hozhat a közlekedésben, mert a CSIRO új módszerével új piacokon nyílik meg az üzemanyagcella-technológia.

A hidrogén üzemanyagként történő hasznosítása már az 1970-es évektől foglalkoztatja az autóipart. A hidrogénüzemű autók viszont eddig a tesztelések során nem mutatkoztak eléggé biztonságosnak és hatékonynak, hogy tömegesen gyártsák őket.