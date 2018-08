Túlnő a számítógépen a Galaxy Note 9

Kétség sem fér hozzá, hogy a Galaxy Note az egyik legegyedibb telefon manapság, amit Androiddal megkaphatunk, és a Samsung nem állt meg a kötelező látványelemek kipipálása után. Ez alapján nem is lepődtünk meg azon, hogy az S9 kevésbé fogy jól, hiszen amit az a modell tud, azt többé-kevésbé a riválisok is tudják. A Note 9 viszont megtartotta azt az egyedi vonását, hogy a kijelzőjére egy speciális tollal tudunk írni és rajzolni, és a Samsung még ennél is továbbmegy azzal, hogy a hagyományosan pc-n elvégzett feladatok egyre nagyobb részét rábízhatjuk a telefonra.

Ha józan ésszel vizsgáljuk a telefonok szerepét az életünkben, akkor a puszta erőn, a számítási teljesítmény növelésén túl ezt a két dolgot van értelme továbbfejleszteni, hogy minden audiovizuális ötletet és élményt rögzíteni tudjunk, és ne legyen szükségünk más digitális eszközre a telefonon kívül.

Egészen marginális kérdés, hogy a kijelző leolvassa-e az ujjlenyomatunkat, felcsavarható-e, vagy van-e rajta bevágás.

Persze, ezek is izgalmas dolgok, csak a helyükön kell kezelni őket, ahogyan mindenki csorgatja a nyálát a Ferrarira, aztán vesz egy hipermodern hibrid Toyotát.

Gyémánttal vágott trololo

A Note 9 formája nagyjából semmit sem változott az elődjeihez képest, a dizájnnyelv egészen a másfél éves S8-ig visszavezethető. Kicsit faragtak a méreteken, hogy az előlapon még több hely jusson a pixeleknek (összesen 2960×1440-nek), és még kevesebb minden egyébnek, ami fontos része a globális látványversenynek.

A New York-i bemutatón még azt is elmondták, hogy gyémánttal vagdosták a telefon lekerekített és polírozott éleit, ami tök jól hangzik, csak senkit sem érdekel.

Még azt is elmondhatja a Samsung, hogy a tavalyi 6,3 col helyett már 6,4 colos a kijelző. Nem estünk neki centivel, érzésre ugyanolyan a tenyérben megtartani, mint a Note 8-at.

A hátlapon lányegesebb változások történtek, az ujjlenyomatot már nem a kamera összemaszatolásával kell beolvastatni, mert a szenzor egy kicsivel lejjebb került, kényelmesebben kitapintható. Már ennél a pontnál felmerült bennem, hogy a Samsung talán hallgatott a véleményünkre, aztán ebben egészen biztos lettem, amikor elárulták a Note 9 részletes specifikációit. Az alábbiakat ugyanis mind kritizáltuk a kollégákkal a Note 8 tavalyi bemutatóján:

Az aksi kapacitása megnőtt 4000 mAh-ra, ami több mint 20 százalékos bővítés.

Csak remélni tudjuk, hogy ennek nem lesznek kellemetlen következményei, túl jól emlékszünk a Note 7 borzasztó hibájára. Talán az akkor bevezetett új tesztelési előírások mellett már bátran megléphet a Samsung egy ilyen nagy mértékű bővítést.

A drágább modellben végre 8 gigabájt RAM van, és emellett még 512 gigabájt tárhely.

Ezzel egy időben az olcsóbb változat tárhelymérete is 128 gigabájtra nőtt, amihez a Samsung 6 gigabájt memóriát társított. Továbbra sem értek egyet azzal, hogy a világ egyik legnagyobb RAM-, SSD- és processzorgyártója patikamérlegen porciózza ki a összetevőket a saját legjobb telefonjában, de mit lehet tenni? Egyszer csak rájönnek Dél-Koreában, hogy nem a saját vevőiket kéne kompromisszumokra kényszeríteni. A telefon 512 GB-os memóriakártyát is támogat, és ezzel már több tárhelye lehet, mint a legtöbb laptopnak.

Az asztali mód, a Dex még inkább úgy működik, mintha a telefon PC lenne.

A Samsung ebben az élen jár (a Huawei csúcsmobiljaiban is van PC-s nézet), és úgy tűnik a riválisoktól is átvett néhány jó ötletet, ami nála hiányzott. Például azt, hogy nem kell dokkoló a Dexhez. Elég egy szabványos hdmi-usb-c átalakítót venni, és máris működik a telefon a kijelzővel. Sőt, egyszerre tudjuk használni a telefont jegyzetelésre, rajzolásra, és közben a monitoron futhat valami más, mondjuk egy prezentáció vagy egy videó.

Samsung Galaxy Note 9

A kétkijelzős módot, illetve a speciális dokkolóhardver elhagyását az tette lehetővé, hogy a Samsung profibb vízhűtést épített a telefonba, a processzort pedig intelligensen vezérli, és visszavesz egy kicsit az órajeléből, hogy nagyobb terhelésnél se kelljen a túlmelegedéstől tartani.

Az már csak a Note 8-hoz képest előrelépés, hogy a telefont nálunk Exynos 9810 (4×2,7 GHz + 4×1,7 GHz), az USA-ban Snapdragon 845 ( 4×2,8 GHz + 4×1,7 GHz) hajtja meg, hiszen a tavasszal piacra dobott Samsung Galaxy S9-ben is ezeket találjuk meg, de ez is biztosan sokat hozzátesz a Dex gördülékeny futásához.

Telefont tolláról

A Samsung azt állítja, hogy a Galaxy Note-ok tulajdonosai kimondottan az S Toll miatt lojálisak a márkához és a típushoz, ráadásul sokkal profibbak, mint akik az S-sorozatot veszik, mert náluk 23 százalékkal többféle appot használnak. Ezért is volt fontos a cégnek, hogy továbbfejlessze ezt a parányi kiegészítőt. (A biztonság kedvéért megjegyezném, hogy bár Stohl András is apró termetű, csak S Toll jár a készülékhez.)

Ez az S toll pedig már nemcsak akkor hasznos eszköz, amikor rajzolni vagy írni akarunk vele, mert sikerült belevarázsolni egy alacsony energiájú bluetooth csatlakozót, amelynek az áramellátását egy szuperkondenzátor oldja meg. Ennek hála a kihúzott tollat mindössze 40 másodpercnyi töltés után 30 percen át tudjuk bluetooth távirányítóként használni:

hosszan nyomva megnyitja a kamerát, és röviden nyomva exponálni tudunk (magyarán: könnyebb lesz lefotózni a gyanakvó macskákat),

elindítja, szünetelteti és a következő klipre lépteti a Youtube-ot,

lépkedhetünk a prezentációban.

Ezt a lehetőséget más appfejlesztők is kihasználhatják, az S Toll alapú vezérlést integrálni tudják a saját alkalmazásaikba.

A Note 9 dupla kamerája változatlan az S9 Plushoz képest, azaz a szelfikamera 8 megapixeles, a hátlapon pedig két 12 megapixeles szenzor dolgozik. Ezek közül a széles látószögű f/1.5 vagy f/2.4 rekesszel működik, míg a teleobjektív f/2.4-ben. Automata módban húszféle téma felismerés segíti az exponálást, és a készülék magától érzékeli, ha piszok került a lencsevédőre, és figyelmezteti a júzert, hogy talán le kéne törölni onnan a koszt, hogy jobb legyen a fotónk. Akkor is szól a kamera, ha a már elkészült képen valaki pislogott.

A zenelejátszást a beéptett jackdugó segíti, míg a hangszóró beállításában az AKG vett részt

Mivel a Note 9 elsősorban profiknak készült (értsd: munkaeszköz), a rajta lévő tartalmakat extra jelszóval védett biztonságos mappában lehet elmenteni, és a kijelzőzárat nemcsak ujjlenyomattal tudjuk feloldani, hanem az írisz leolvasásával is.

Nincsenek csodák

Ahogy a cikk elején is utaltunk rá, a Note 9-nél a Samsung nem arra koncentrált, hogy mindenkinek a földre essen az álla a meglepetéstől, és ennek megvan az előnye. Amíg az iPhone X-et vagy a Vivo Apexet arra hegyezték ki, hogy a meghökkentő marketingfogásokkal szerezzenek vevőket (mindent lefedő kijelző, animált emojik, a semmiből előbukkanó kamera), a Samsung a praktikus megoldásokra helyezte a hangsúlyt.

Igen, a Galaxy Note 9-ben is megtaláljuk az unatkozó tinédzsereknek szánt mókás dolgokat, például az animált emojikat, és még napjaink egyik legnépszerűbb videojátéka, a Fortnite androidos változata is ezen a telefonon debütál, de az is látszik, hogy Samsung a legtöbb energiát azokra a fejlesztésekre költötte el, amelyek képesek megváltoztatni a munkavégzés módját.

Egyedül az volt meglepő a csütörtöki bejelentés megelőző zárt körű bemutatón, hogy a Samsung nem igazán beszélt a Bixby nevű intelligens asszisztenséről, amelynek még igencsak korlátozott a nyelvtudása. Ezen a területen erős versenytársakkal kell szembenézni, az eleve minden androidos telefonon megtalálható Google Segédtől az appban elérhető Amazon Alexáig, és ma még nem látszik, hogy a Bixby milyen szereplő lesz a hangvezérelt asszisztensek piacán. Lépnie kell a Samsungnak, ha a saját megoldásával még kezdeni akar valamit, de úgy tűnik, ebben nem a Note 9 hozza el az áttörést.

Samsung Home A nyilvános bemutató vége felé, de nem a telefonnal szoros összefüggésben került elő a Bixby: a cég bemutatta az első olyan hangszórórendszerét, amin nem valamelyik rivális hangvezérelt asszisztens fut, hanem a sajátja. A Samsung Home névre keresztelt eszközt az AKG márkanévvel dobják piacra, három hangszóró és mélynyomó van benne, valamint nyolc mikrofon, hogy a távolabbról kiadott utasításokat is észlelje az asszisztens. Egyelőre nem tudni, hogy ezt a hangszórót egyáltalán piacra dobják-e hazánkban, hiszen a Bixby nyelvtudása igencsak korlátozott.

A Galaxy Note 9-et szépen beárazta a Samsung, az augusztus 9-től előrendelhető telefon gyengébb változata, 6 GB RAM-mal és 128 GB tárhellyel 335 ezer forintos áron kerül a hazai boltokba. Aki augusztus 23-án éjfélig leadja a rendelését a promócióban részt vevő üzletekben, 30 ezer forint kedvezményt kaphat. Az erősebb modell később érkezik hazánkba, és az árát még nem árulta el a Samsung.