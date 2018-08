Gond van az új Macbook Pro hangszórójával

Több felhasználó is arról számol be Redditen, illetve azt demonstrálja Youtube-on, hogy az Apple új Macbook Pro laptopjainak recseg a hangszórója – írja a Next Web.

Úgy tűnik, mind a 13, mind a 15 hüvelykes változatot érinti a probléma, még ha az nem is széles körű. A beszámolók és videók tanúsága szerint a torzítás még alacsonyabb hangerőn is jelentkezik. A hiba azért is lehet különösen kellemetlen az Apple-nek, mert korábban úgy reklámozta a laptopot, hogy a hangszórójuk a cég eddigi legjobbja.

Egyelőre nem világos, hogy mi okozza a problémát, egyesek arról számoltak be, hogy bizonyos programok használatakor jelentkezik a torzítás, más tapasztalatok szerint inkább hardveres hibáról lehet szó. Egy névtelen forrás a Next Webnek azt mondta, az Apple is tud róla, hogy gond van, és már vizsgálódnak.