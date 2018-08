Nem volt betépve Elon Musk, amikor furcsát írt Twitteren

Nagy interjút közölt Elon Muskkal a New York Times, amelyben a feltaláló és üzletember arról is beszél, hogy be volt-e tépve, amikor azt mondta, hogy ha a Tesla-részvények ára felmegy 420-ra (ez a füvesek varázsszáma), akkor zárt részvénytársaságba venné az összeset.

Musk többek között arról is beszél az interjúban, hogy nem tervez a helyettest keresni a napi ügyekre még akkor sem, ha a Teslával kapcsolatos munka már a magánéletére is kihatással van. A saját születésnapját egésznap munkával töltötte, és a Tesla miatt majdnem lekéste a testvére esküvőjét is. Musk azt egyébként elismerte, hogy a cég második emberének korábban Sheryl Sandberget szerették volna, aki jelenleg Mark Zuckerberg után a Facebook második embere.

Azzal kapcsolatban, hogy talán nem kellene komoly tőzsdei és befektetői információkat a Twitteren bejelenteni mindenféle egyeztetés nélkül, Musk annyit mondott, hogy nem bánt meg semmit, és az egyik elnökségi tag tanácsát sem fogadja meg, hogy kicsit jöjjön le a közösségi oldalakról.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

Ezzel a bejegyzéssel kapcsolatban azt is megkérdezték tőle, hogy be volt-e tépve, amikor a bejegyzést írta. A 420 a marihuánahasználól összekacsintós száma, ezért sokan elkezdtek spekulálni. Musk azonban lelőtte a pletykákat, és elmondta, hogy szimplán 20 százalék prémiumot akart arra az árra, amennyiért éppen a részvényeket vették a tőzsdén. Azt is hozzátette, hogy a fű nem segít a produktivitásban, viszont néha Ambient szed, ami segít neki az alvásban. Erre a gyógyszerre hivatkozott egyébként korábban Roseanne Barr színésznő is, amikor egy majomhoz hasonlított egy afroamerikai politikusnőt mondván, a szer hatása miatt lett rasszista.

Sajnos arra az interjú nem tért ki, hogy nemrég azzal vádolta Muskot Azealia Banks rapper, hogy nem fű, hanem LSD hatása alatt szokott twitterezni.