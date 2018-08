Magyarországon is elindult a Lego Facebookja

37 új országban, köztük Magyarországon is elindult a Lego gyerekeknek tervezett közösségi oldala, a Lego Life - írja a Hvg.hu. Az oldalt tavaly indította a dán játékgyártó, amely eddig csak pár országban volt elérhető, most viszont a nagyobb közönség elé tárták az építőjáték-alapú alkalmazást.

Ahogy azt az oldal elinduláskor írtuk, a Lego life jellegében leginkább az Instagramra hasonlít, mert képeket lehet megosztani a közösséggel, mégpedig saját legóalkotásokról készült képeket. Van klasszikus hírfolyam, profilok, és lájkolni lehet a képeket. De nagyjából eddig tart a hasonlóság bármilyen közösségi oldallal. A Lego Life alkotói ugyanis nagyon komolyan gondolták a biztonságot, nem akarták a gyerekeket semmi olyannak kitenni, amivel egy átlag közösségi oldalon találkozhatnak. Mindent ennek rendeltek alá, az oldal felépítése, a szabályok, még a dizájn is erről szól.

Az egyik legjobb védelmi eszköz pedig a személyes adataik védelme. Első lépésként szülői hozzájárulást kér az alkalmazás, hogy regisztrálhasson a gyerek. Ehhez a szülők emailcímét kell megadni, akik az arra küldött linken megadhatják a hozzájárulást. Persze biztosan kijátszható a rendszer, de azért a többségnek ez egy jó szűrő lesz. A regisztrálók még saját nevet sem írhatnak ki az oldalra, az azonosítókat véletlenszerűen összeválogatott szavakból lehet összerakni. Avatárként sem saját fotó jelenik meg, hanem a júzerek egy legófejet alakíthatnak saját képükre.

A tartalmat több módon is ellenőrzik, egy automatizmus folyamatosan pásztázza a feltöltött képeket. Ezen kívül Lego-alkalmazottak is átnéznek mindent. Ez egyelőre még nem okoz komoly terhet, de ha népszerűbb lesz az oldal és egyre több képet töltenek fel, ez nehézséget jelenthet. A tartalmak alá sem lehet akármit odaírni, előre megadott szöveget és emojit tudnak csak a képek alá kommentelni a felhasználók. Előre megadott emojik közül lehet választani, amelyeket egy tesztidőszak után raktak össze a közösségi oldal megalkotói. A legtöbb különféle érzelmeket kifejező legófej, de akarnak más figurák is. Negatív emojik nincsenek.