Megtalálták a júniusban becsapódott meteorit egyik darabkáját

2018. június 2-án Richard Kowalski és munkatársai egy földközeli kisbolygót (meteoroidot) észleltek az arizonai Catalina Égboltfelmérő Programhoz (CSS) tartozó másfél méteres Mount Lemmon teleszkóppal. A kisbolygóról kiderült, hogy néhány óra múlva ütközni fog a Földdel.

Az égitest be is lépett a Föld légkörébe. A kőtömb átmérője csak 2-3 méter volt, így a Föld légköre megvédett tőle. A látványos tűzgömböt, egyben a 2018 LA utolsó pillanatait viszont több helyen is észlelték Afrika déli részén. Így sikerült behatárolni, hogy hol csapódhatott be a meteorit.

Fotó: Sky and Telescope online A 2018 LA tűzgömbjét több helyről is megfigyelték Dél-Afrikában Botswanától Namíbiai határáig. Az esetlegesen talajt érő meteoritdarabok valószínű helyét ellipszis határolja be

Peter Jenniskens, a kaliforniai SETI intézet, valamint Esko Lyytinen és Jarmo Moilanen, a Finn Tűzgömb-észlelő Hálózat (FFN) kutatói független elemzéseik összevetése után határozták meg a kutatás célterületét. Botswanai, dél-afrikai, finn és amerikai kutatókból álló nemzetközi kutatóexpedíciót indítottak, amihez több helyi és nemzetközi szervezet is csatlakozott.

Az expedíció mellé a Botswanai Vad- és Nemzeti Parkok Hivatala biztosította a fegyveres kíséretet, akik biztosították a kutatás zavartalanságát. A térségben élő és vadászó afrikai nagyvadakra, illetve a veszélyes mérgű kígyók ugyanis nagy kockázatot jelentenek. A vadőrök és a rezervátum más dolgozói ugyancsak részt vettek a meteoritok felkutatásában.

Végül, három héttel a becsapódás után, 2018. június 23-án az expedíció megtalálta az aszteroida első darabját a kutatásra kijelölt területen.

Mivel a botswanai törvények szerint az ország területén talált meteoritok az ország, illetve a Botswanai Nemzeti Múzeum tulajdonát képezik, a kőzetet egy nemzetközi kutatócsoport fogja részletesen tanulmányozni a Botswanai Földtudományi Intézet (BGI) koordinálásában.

Fotó: SETI Intézet Egy darabka a 2018 LA maradványaiból

A 2018 LA a harmadik olyan kis égitest, amit a földi légkörbe való belépése előtt észlelnek. 2014. január 1-jén a 2014 AA nevű égitest lépett be a Föld légkörébe az Atlanti-óceán felett, 2008. október 7-én a 2008 TC3 semmisült meg Észak-Szudán felett. Ez utóbbi földre hullott darabjaiból sokat meg is találtak a sivatagban.

(Csillagászat.hu)