A Google-t is támadták az iráni és orosz hekkerek

A Google csütörtökön bejelentette, hogy összesen 38 YouTube-profilt függesztettek föl, amiknek közük lehetett az iráni állami médiához. A bejelentés két nappal azután érkezett, hogy a Facebook és a Twitter is hasonló tevékenységet észlelt a saját szolgáltatásukban. Összesen több mint 600, Iránhoz és Oroszországhoz köthető profilt töröltek.

Kent Walker, a Google globális ügyekért felelős alelnöke elmondta, hogy a Google kockázatelemzési csoportja (Threat Analysis Group) a Trust & Safety csapatával, valamint a kibertámadásokkal és más geopolitikai problémákkal foglalkozó Jigsaw-val együttműködve azonosította az irániak kampányát. A nyomozást a FirmEye kiberbiztonsági cég is segítette; a független cég volt az első, akik észlelték az irániak aktivitását az amerikai közösségi oldalakon.

Walker szerint a Google 39 YouTube-fiókkal összefüggésben talált bizonyítékot az irániak befolyásolási kísérleteire. További 6, az iráni állami médiához köthető profilt azonosítottak a Bloggeren és a Google Pluson. A YouTube-fiókok nagyjából 13 ezer embert értek el összesen.

A Google nem osztott meg konkrét részleteket és bizonyítékokat, mivel a nyomozás még folyamatban van. Azt ugyanakkor elmondták, hogy a nevezett csoport 2017 januárja óta aktív. Arról is beszéltek, hogy

államilag támogatott adathalász tevékenység jeleit észlelték, amik politikai kampányokat, újságírókat, aktivistákat és akadémikusokat céloztak, és nemcsak az Egyesült Államokban, hanem világszerte.

Walker arról is beszélt, hogy az orosz kormányhoz kötődő Internet Research Agency (IRA), ami a Facebookon is aktív az álhírek terjesztésében, tavaly a Google platformjait is fel akarta használni hasonló célra.

