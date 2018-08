Mit adott nekünk a Rosetta-misszió?

A Rosetta űrszonda két éven át körözött a 67P/Csurjumov-Geraszimenko üstökös körül, mielőtt 2016. szeptember 30-án megsemmisítették. Addig a fedélzeti műszerek folyamatosan gyűjtötték és továbbították a Földre az adatokat. A Rosetta-misszión gyűjtött új adatok abban is segítséget nyújthatnak, ha egy a Földdel összeütközni készülő üstököst kellene eltéríteni a pályájáról.

A MiART már a küldetés befejezése előtt hozzálátott az adatfeldolgozáshoz. 2016 márciusa és 2018 augusztusa között Nicholas Thomas, a Berni Egyetem kutatójának vezetésével végezték el a különböző műszerek adatainak összehangolását, hogy teljes képet kapjanak az üstökösről.

A MiART projekt keretében a kutatók elkészítették az üstökös nagyfelbontású digitális modelljét, és egy térképet, amin sok új területet azonosíthattak. Az üstökös tömörségét is meg tudták becsülni. A cél az volt, hogy az üstökös viselkedésével a történetét is jobban megismerhessék; tágabb értelemben véve a küldetés a Naprendszer eredetéről is felvilágosítással szolgálhat.

A szakértő szerint az ilyen eredmények akkor lesznek fontosak, ha az emberiségnek valaha szüksége lesz üstökösökre, vagy egy üstököst kéne eltéríteni a pályájáról. Az új modellek alapján a szakértők világszerte új vizsgálatokat kezdhetnek és javaslatokat tehetnek ki újabb missziókra.

