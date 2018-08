Olcsó Android Go telefont jelentett be a Samsung

A Samsung bejelentette, hogy Android Go kompatibilis okostelefont terveznek. Az Android Go a mobil operációs rendszer áramvonalasított, kisebb teljesítményű készülékekre tervezett verziója. A Samsung most bejelentett Galaxy J2 Core-ja lesz az első Samsung telefon, amin Android Go fut.

A J2 Core alapvetően az Android 8.1 Oreo operációs rendszerre épül, de a Samsung egyedi grafikus megoldásaival. A telefon specifikációit is nyilvánosságra hozták:

Kijelző : 960*540 képpont felbontású LCD

: 960*540 képpont felbontású LCD Processzor : Exynos 7570

: Exynos 7570 Akkumulátor : 2,600mAh-os telep

: 2,600mAh-os telep Hátlapi kamera : 8 megapixeles f/2.2 kamera

: 8 megapixeles f/2.2 kamera Előlapi kamera : 5 megapixeles f/2.2 szelfikamera

: 5 megapixeles f/2.2 szelfikamera Memória : 1 gigabájt RAM

: 1 gigabájt RAM Háttértár: 8 gigabájt

Már ennyiből is látható, hogy a legújabb játékokat nem ezen a telefonon fogjuk futtatni, de az Android Góval valószínűleg ebből a csekély teljesítményű hardverből is kihozható a maximum.

A Galaxy J2 Core először Indiában és Malajziában lesz kapható. Az ár még nem ismert, de mivel a kicsivel erősebb Galaxy J2 ára picit több, mint 100 dollár, alighanem ez még annál is olcsóbb lesz.

